Отложить панику? Как готовятся телеком-услуги к этой зиме и будут ли у украинцев проблемы со связью

Впереди украинцев ждет сложная зима: Россия уже начинает целиться ракетами по объектам критической инфраструктуры, нанося ущерб не только материальный — оккупанты стремятся оставить нас без тепла, света и даже связи.
В прошлом году Украина выстояла. Люди сумели обустроить комфортные условия жизни и труда даже во времена блэкаутов, однако будет ли все так же и в этом году?
Экономическая правда расспросила директора Департамента по развитию мобильной связи Минцифры Станислава Прибитько о готовности телеком-услуг к новой зиме.
В прошлом году из-за обстрелов РФ по объектам критической инфраструктуры частыми были проблемы со связью. Вышки связи были перегружены, поэтому украинцы не могли комфортно работать и узнавать новости.
По словам Станислава Прибитько, уже сейчас проходят мероприятия и обсуждения, как подготовиться к этой зиме с учетом возможных отключений света.
— Мы создали рабочие группы для обсуждения с рынком ситуации, ожидаемой зимой при потенциальных веерных отключениях. Уже есть рабочая группа мобильной связи, сейчас будем создавать с фиксированной связи, — рассказывает он.
Наша цель — иметь четкое понимание, как компании готовятся к веерным отключениям, и как сделать так, чтобы люди оставались на связи даже в случае отключений.
Мы рассчитываем, что операторы имеют план использования генераторов в большем количестве, чем в прошлом году. Наша задача — с ними поговорить, понять, где нужна поддержка.
Мы рассчитываем, что операторы имеют план использования генераторов в большем количестве, чем в прошлом году. Наша задача — с ними поговорить, понять, где нужна поддержка.
Кроме общих тезисов, директор Департамента по развитию мобильной связи Минцифры отмечает, что в этом году связь будет более стабильной, потому что у телекомпаний и операторов было время для подготовки к сложным условиям.
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— Стабильность связи будет более существенной из-за дополнительной подготовки операторов к следующей зиме, но все равно мы зависим от степени повреждения электросети.
Если повреждения будут больше, это повлияет на предоставление услуг фиксированной и мобильной связи, поскольку вся сеть работает благодаря электропитанию, и не рассчитана на качественную работу при постоянных проблемах с энергоснабжением, — добавляет он.
Первое, что делают россияне на оккупированных территориях — уничтожают связь украинцев там с родной землей и людьми. Это касается образования и собственно связи: оккупанты завозят свои книги и проводят связь со своим мобильным оператором.
ВСУ уже деоккупировали часть территорий, а операторы связи как можно быстрее возобновляют там свою работу.
— Во-первых, операторам ничего не мешает продолжать ещё на какой-то период после победы работу национального роуминга в конкретных городах.
Кроме того, по опыту, который уже есть на деоккупированных территориях, операторы очень быстро готовы восстанавливать свою сеть.
У них есть оборудование, которое ожидает нашей победы.
У них есть оборудование, которое ожидает нашей победы.
На территориях, которые в оккупации с 2014 года, операторы максимально настроены быстро восстановить свою сеть.
— Надо будет, конечно, дозаказывать. Война показала, что связь достаточно важная социальная услуга, чтобы каждый понимал, в безопасности ли его родные.
— На оккупированных территориях сети украинских мобильных операторов не работают. Во-первых, оккупанты их физически уничтожают, во-вторых, они пытаются выключить украинскую связь, как в Херсонской области, где ещё несколько месяцев наши операторы оказывали услуги жителям.
Затем оккупанты перекрыли всю работоспособность системы и связь украинских компаний там выключилась.
Затем оккупанты перекрыли всю работоспособность системы и связь украинских компаний там выключилась.
Также Станислав Прибитько отметил, что оккупанты не всегда завозят свое оборудование — иногда они перепрошивают украинское.
Также он добавил, что с 24 февраля 2022 уничтожено около 8-9% сети, которые находились на временно оккупированных территориях. Если говорить о Крыме, Донецкой и Луганской областях — проценты будут ещё больше.
Чтобы быть готовым к возможным блэкаутам уже этой зимой, стоит продумать несколько планов уже сейчас. О чем следует позаботиться в первую очередь, мы рассказывали раньше.
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