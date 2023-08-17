Відкласти паніку? Як готуються телеком-послуги до цієї зими та чи будуть в українців проблеми зі зв’язком

Попереду українців чекає складна зима: Росія вже починає цілити ракетами по об’єктах критичної інфраструктури, завдаючи шкоду не лише матеріальну — окупанти прагнуть залишити нас без тепла, світла та навіть зв’язку.

Минулого року Україна вистояла. Люди зуміли облаштувати комфортні умови життя та праці навіть за часів блекаутів, однак чи буде все так само й цього року?

Економічна правда розпитала директора Департаменту з розвитку мобільного зв’язку Мінцифри Станіслава Прибитька про готовність телеком-послуг до нової зими.

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Як відбувається підготовка до зими 2023-2024

Торік, через обстріли РФ по об’єктах критичної інфраструктури, частими були проблеми зі зв’язком. Вежі зв’язку були перевантаженими, через що українці не могли комфортно працювати та дізнаватися новини.

За словами Станіслава Прибитька, вже зараз відбуваються заходи та обговорення, як підготуватися до цієї зими з урахуванням можливих відключень світла.

— Як триває підготовка до цієї зими? Чи будуть в українців перебої зі зв’язком як торік?

— Ми створили робочі групи для обговорення з ринком ситуації, яка очікується зимою при потенційних віялових відключеннях. Вже є робоча група з мобільного зв’язку, зараз будемо створювати з фіксованого зв’язку, — розповідає він.

Наша мета — мати чітке розуміння, як компанії готуються до віялових відключень, і яким чином зробити так, щоб люди залишалися на зв’язку навіть у разі відключень.

Ми розраховуємо, що оператори мають план використання генераторів у більшій кількості, ніж це було минулого року. Наше завдання — з ними поговорити, зрозуміти, де потрібна підтримка.

Окрім загальних тез, директор Департаменту з розвитку мобільного зв’язку Мінцифри зазначає, що цього року зв’язок буде більш стабільним, бо телекомпанії та оператори мали час для підготовки до складних умов.

— Стабільність зв’язку буде більш суттєвою внаслідок додаткової підготовки операторів до наступної зими, але все одно ми залежимо від ступеня пошкодженості електромережі.

Якщо пошкодження буде більше, це прямо вплине на надання послуг фіксованого і мобільного зв’язку, оскільки вся мережа працює завдяки електроживленню, і не розрахована на якісну роботу при постійних проблемах з енергопостачанням, — додає він.

Відновлення зв’язку на деокупованих територіях

Перше, що роблять росіяни на окупованих територіях — нищать зв’язок українців там із рідною землею та людьми. Це стосується освіти та, власне, зв’язку: окупанти завозять свої книги та проводять зв’язок зі своїм мобільним оператором.

ЗСУ вже деокупували частину територій, а оператори зв’язку — якнайшвидше відновлюють там свою роботу.

— Чи розглядали ви варіанти, що оператори не встигнуть відновити звʼязок на деокупованих територіях, де є великі міста, умовно до завершення воєнного стану?

— По-перше, операторам нічого не заважає продовжувати ще на якийсь період після перемоги національний роумінг в конкретних місцях.

Крім того, з досвіду, який ми вже маємо на деокупованих територіях оператори дуже швидко готові відновлювати свою мережу.

У них є обладнання, яке очікує нашої перемоги.

На територіях, що в окупації з 2014 року, оператори максимально налаштовані швидко відновити свою мережу

— Треба буде, звісно, дозамовляти. Війна показала, що зв’язок є досить важливою соціальною послугою, щоб кожен розумів, чи в безпеці його рідні.

— Росіяни знищили всі мобільні мережі України на окупованих територіях?

— На окупованих територіях мережі українських мобільних операторів не працюють. По-перше, окупанти їх фізично знищують, по-друге, вони намагаються вимкнути український звʼязок, як на Херсонщині, де ще кілька місяців наші оператори надавали послуги мешканцям.

Потім окупанти перекрили всю працездатність системи й зв’язок українських компаній там вимкнувся.

Також Станіслав Прибитько зазначив, що окупанти не завжди завозять своє обладнання — інколи вони перепрошивають українське.

Також він додав, що з 24 лютого 2022 року знищено близько 8-9% мережі, які знаходилися на тимчасово окупованих територіях. Якщо ж говорити про Крим, Донецьку та Луганську області — відсотки будуть іще більшими.

Щоб бути готовим/(-ою) до можливих блекаутів уже цієї зими, варто продумати кілька планів вже зараз. Про що варто потурбуватися першочергово, ми розповідали раніше.

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