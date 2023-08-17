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Відкласти паніку? Як готуються телеком-послуги до цієї зими та чи будуть в українців проблеми зі зв’язком

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Серпня 2023, 17:00
чи будуть проблеми зі зв'язком та інтернетом цієї зими
Фото: Pexels

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