Россияне использовали нашу паузу: командир Перун о рисках для Покровска

Командир 1-го штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным Перун поделился, как наши военные противостоят новой тактике врага на Покровском направлении, и есть ли угроза Краматорску и Славянску.

Также защитник поделился подробностями зачистки Никаноровки и Рубежного, и тем, почему штурмовые подразделения — это “антибиотики войны”. Об этом и больше читай и смотри в интервью Марии Малевской.

Покровское направление: под угрозой ли оно

Командир делится, что на Покровском направлении у россиян произошло резкое изменение тактики, к чему наши бойцы оказались не готовы. Россияне поняли планы ВСУ по изменению звена управления, о внедрении корпусов и воспользовались этим.

При смене любого управления происходит временная низкая осведомленность, утрачиваются моменты в организации. Это происходит всегда. Противник отдавал себе отчет, что с применением старой тактики он не сможет добиться больших успехов.

Россияне решили использовать тактику проникновения малых ДРГ, которые должны дестабилизировать боевые порядки. В этот раз россиян не заставляли закрепляться между украинскими линиями обороны, а просто требовали от них пройти как можно дальше. В интенсивные бои враг не вступал.

Это дало им определенные результаты. У них нет возможности развивать этот успех. И на данном этапе они потихоньку сводятся насмарку.

По словам Перуна, для Покровска, Мирнограда и Доброполья большой угрозы уже нет, ведь этот участок фронта постепенно стабилизируется. Фортификации не дают россиянам войти в Покровск и Мирноград.

Зачистка Никаноровки и Рубежного

Перун делится, что остановить резкое продвижение россиян удалось благодаря штурмовым группам, которые всегда действуют достаточно агрессивно и динамично. Одна часть сил провела блокировку накопления врага, пока вторая занималась зачисткой.

Мы зачистили населенные пункты Никаноровка и Рубежное. Эти участки полностью под контролем Сил обороны. Также 25-й штурмовой батальон занимался зачисткой, 425-й штурмовой полк.

Россияне понесли большие потери. В плен решили сдаться немного оккупантов.

Какие намерения у россиян

— Противник своих агрессивных намерений точно не оставит, и будет и дальше пытаться давить на всех возможных участках. Донецкое, Луганское направления у него сейчас приоритетны по ряду причин. Во-первых, здесь достаточно большая урбанизация — много населенных пунктов, городков, — объясняет командир.

Россияне будут продолжать давить в осенний период и начало зимы. Если интенсивность действий не снизится, то существенно упадут достижения. Они не смогут добиться больших результатов именно из-за погодных условий.

В то же время Перун говорит, что конец зимы — начало весны 2026 года будет тяжелым периодом для ВСУ. Россияне постараются идти в штурмы большим количеством пехоты.

Судьба Краматорска и Славянска

По словам Дмитрия Филатова, сейчас нет прямой и кратковременной угрозы Краматорску и Славянску. Но если россияне продолжат движение в этих направлениях, будут увеличивать количество атак, мы постепенно будем терять территории.

Роль штурмовиков на войне

Украина фактически ведет оборонительную войну. И роль штурмовиков, по словам военного, ключевая.

Это набор войск, имеющих опыт в быстрых маневрах, имеющих опытных командиров во всех звеньях, от младших офицеров до старших, которые могут принимать решения, применять военное мастерство, дающее результаты при слабой линии фронта.

— Штурмовые подразделения являются ключевыми как для содержания, так и для восстановления утраченных территорий. Так и для агрессивных действий в отношении противника. Это те формирования, которые быстро реагируют на опасности. Можем считать, что штурмовые подразделения — это антибиотики. Они очень качественно лечат, но есть и “побочки”, — добавляет военный.

