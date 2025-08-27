Как австралиец оставил бутики и попал в ВСУ: интервью с Маори

Этот харьковчанин работал с топовыми мировыми брендами. Сейчас он служит в Хартии. Боец с позывным Маори на самом деле австралиец! Мужчина рассказал о прохождении БЗВП, обучение в бригаде и то, как ему служится в украинском войске.

О семье и как оказался в Украине

Маори — из Австралии. Мужчина родился в этой стране, а его псевдоним, путающий людей, на самом деле касается племен Новой Зеландии. Люди часто думают, что Маори — новозеландец.

Моя мать родом из Новой Зеландии, а я родился в Австралии. Мой отец — украинец. В свое время он подписал контракт с компанией и работал там инженером. Так познакомился с мамой.

В два года Маори переехал вместе с родителями в Украину, когда у отца закончился контракт. Мужчина делится, что семья приехала уже в независимую Украину.

Несмотря на то, что я живу всю свою жизнь в Украине, я всегда помню о своих корнях. Поэтому я чувствую, что внутри меня живет тот самый маори.

У мужчины еще трое братьев. Младший Марк тоже в ВСУ, служил в 92-й бригаде, а теперь переходит в другую.

Как попал в Хартию

В одном из интервью Маори поделился, что именно брат посоветовал ему присоединиться к Хартии.

Все это произошло в ТЦК, когда мне нужно было выбрать, куда пойду. И в тот момент был рекрут из Хартии. Он мне все объяснил, что можно будет служить дома, в Харькове. Я ему поверил, но перед этим спросил брата, и тот сказал, что с Хартией он много пересекался.

Маори говорит, что то, что он попал именно в харьковскую бригаду и защищает родной город, имеет большое значение. Делится, что знает каждый переулок и помнит, как менялся парк.

Это очень успокаивает, что я дома. Пока что.

Чем занимается в войске

Маори делится, что в армии он солдат и занимается материально-техническим обеспечением батальона разведки. Отвечает за оружие, имущество, документы. А также помогает делопроизводителю.

Работы очень много!

О курсе молодого бойца от Хартии вспоминает, как это было мощно. За две недели мужчина узнал столько нового и полезного, что это превзошло все его ожидания.

Маори до сих пор вспоминает побратимов, с которыми проходил интенсивную подготовку. К сожалению, среди них есть раненые. Мужчины поддерживают друг друга.

Работа до мобилизации

До попадания в войско Маори работал в дорогих бутиках — Tommy Hilfiger, Diesel, затем попал в люксовую сеть Symbol.

Я получил много опыта. Работал стилистом, мерчендайзером. Мы делали витрины, оформление, все, что красивое. Самые дорогие витрины страны делали!

Мужчине нравилось не только работать с дорогими брендами, но и их философия, особый подход.

А еще мы делились интервью с бойцом, который впервые пошел на штурм и захватил в плен шестерых россиян.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!