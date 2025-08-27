Як австралієць залишив бутіки і потрапив до ЗСУ: інтерв’ю з Маорі

Цей харків’янин працював з топовими світовими брендами. Нині він служить у Хартії. Боєць на псевдо Маорі насправді австралієць! Чоловік розповів про проходження БЗВП, вишкіл у бригаді і те, як йому служиться в українському війську.

Про родину і як опинився в Україні

Маорі — з Австралії. Чоловік народився у цій країні, а його псевдо, яке плутає людей, насправді стосується племен Нової Зеландії. Тож люди часто думають, що Маорі — новозеландець.

Моя мати родом з Нової Зеландії, а я народився в Австралії. Мій батько українець. Свого часу він підписав контракт з компанією і працював там інженером. Так познайомився з мамою.

У два роки Маорі переїхав разом із батьками в Україну, коли у батька закінчився контракт. Чоловік ділиться, що родина приїхала уже в незалежну Україну.

Попри те, що я живу все своє життя в Україні, я завжди пам’ятаю про своє коріння. Тому я відчуваю, що всередині мене живе той самий маорі.

Чоловік має ще трьох братів. Молодший Марк також у ЗСУ, служив у 92-й бригаді, і нині переходить до іншої.

Як потрапив до Хартії

В одному з інтерв’ю Маорі поділився, що саме брат порадив йому долучитися до Хартії.

Усе це сталося в ТЦК, коли мені потрібно було обрати, куди піду. І на той момент був рекрут з Хартії. Він мені усе пояснив, що можна буде служити вдома, у Харкові. Я йому повірив, але перед цим запитав брата, і той сказав, що з Хартією він багато де перетинався.

Маорі каже, що те, що він потрапив саме до харківської бригади і захищає рідне місто — має велике значення. Ділиться, що знає кожен провулок і пам’ятає, як змінювався парк.

Це дуже заспокоює, що я вдома. Поки що.

Чим займається у війську

Маорі ділиться, що у війську він солдат, і займається матеріально-технічним забезпеченням батальйону розвідки. Відповідає за зброю, майно, документи. А також допомагає діловоду.

Роботи дуже багато!

Про курс молодого бійця від Хартії згадує, як це було потужно. За два тижні чоловік дізнався стільки нового та корисного, що це перевищило всі його очікування.

Маорі досі згадує побратимів, з якими проходив інтенсивну підготовку. На жаль серед них є поранені. Чоловіки підтримують одне одного.

Робота до мобілізації

До того, як потрапити у військо, Маорі працював у дорогих бутіках — Tommy Hilfiger, Diesel, потім потрапив до люксової мережі Symbol.

Я здобув багато досвіду. Працював стилістом, мерчендайзером. Ми робили вітрини, оформлення, усе, що красиве. Найдорожчі вітрини країни робили!

Чоловікові подобалося не лише працювати з дорогими брендами, а й їхня філософія, особливий підхід.

