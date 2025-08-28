Росіяни використали нашу паузу: командир Перун про ризики для Покровська

Командир 1-го штурмового полку Дмитро Філатов на псевдо Перун поділився, як наші військові протистоять новій тактиці ворога на Покровському напрямку, і чи є загроза для Краматорська і Слов’янська.

Також захисник поділився подробицями зачистки Никонорівки та Рубіжного, і тим, чому штурмові підрозділи — це “антибіотики війни”. Про це та більше читай і дивись в інтерв’ю Марії Малєвської.

Покровський напрямок: чи під загрозою він

Командир ділиться, що на Покровському напрямку у росіян відбулася різка зміна тактики, до чого наші бійці виявилися неготовими. Росіяни зрозуміли плани ЗСУ зі зміни ланки управління, про впровадження корпусів і скористався цим.

Під час зміни будь-якого управління відбувається тимчасова низька обізнаність, втрачаються моменти в організації. Це відбувається завжди. Противник усвідомлював, що з застосуванням старої тактики він не зможе досягти великих успіхів.

Росіяни вирішили використати тактику просочування малих ДРГ, які мали дестабілізувати бойові порядки. Цього разу росіян не змушували закріплюватися між українськими лініями оборони, а просто вимагали від них пройти якнайдалі. В інтенсивні бої ворог не вступав.

Це дало їм певні результати. Вони не мають можливості розвивати цей успіх. І на даному етапі вони потихеньку зводяться нанівець.

За словами Перуна, для Покровська, Мирнограда та Добропілля великої загрози вже немає, адже ця ділянка фронту поступово стабілізується. Фортифікації не дають росіянам зайти у Покровськ та Мирноград.

Зачистка Никанорівки та Рубіжного

Перун ділиться, що зупинити різке просування росіян вдалося завдяки штурмовим групам, які завжди діють доволі агресивно і динамічно. Одна частина сил провела блокування накопичення ворога, поки друга займалася зачисткою.

Ми зачистили населені пункти Никанорівка та Рубіжне. Ці ділянки уже повністю під контролем Сил оборони. Також 25-й штурмовий батальйон займався зачисткою, 425-й штурмовий полк.

Росіяни зазнали великих втрат. У полон вирішили здатися небагато окупантів.

Які наміри у росіян

— Противник своїх агресивних намірів точно не полишить, і буде й далі намагатися тиснути на всіх можливих ділянках. Донецький, Луганський напрямки є у нього зараз пріоритетними з ряду причин. По-перше, тут достатньо велика урбанізація — багато населених пунктів, містечок, — пояснює командир.

Росіяни будуть продовжувати тиснути в осінній період і початок зими. Якщо інтенсивність дій не зменшиться, то суттєво впадуть досягнення. Вони не зможуть досягти великих результатів саме через погодні умови.

Водночас Перун каже, що кінець зими — початок весни 2026 буде важким періодом для ЗСУ. Росіяни намагатимуться йти у штурми великою кількістю піхоти.

Доля Краматорська і Слов’янська

За словами Дмитра Філатова, нині немає прямої і короткочасної загрози для Краматорська і Слов’янська. Та якщо росіяни продовжать рух у цих напрямках, збільшуватимуть кількість атак, поступово ми втрачатимемо території.

Роль штурмовиків у війні

Україна веде фактично оборонну війну. І роль штурмовиків, за словами військового, ключова.

Це той набір військ, які мають досвід у швидких маневрах, мають досвідчених командирів в усіх ланках, від молодших офіцерів до старших, які можуть ухвалювати рішення, застосовувати військову майстерність, яка дає результати при слабкій лінії фронту.

— Штурмові підрозділи є ключовими як для утримання, так і для відновлення

втрачених територій. Так і для агресивних дій відносно противника. Це ті формування, які швидко реагують на загрози. Можемо вважати, що штурмові підрозділи — це антибіотики. Вони дуже якісно лікують, але є й “побічки”, — додає військовий.

