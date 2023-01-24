“Такая страна, такая специфика”: Кулеба о сопротивлении Германии поставке танков и украинских посольствах в Африке

Западные партнеры говорят: переломный момент в войне с Россией уже очень близок. Но для того, чтобы этот момент “слома” произошел в пользу украинцев, нашим ВСУ срочно нужно получить новое, более эффективное и современное оружие.

На дипломатическом фронте сейчас воюет весь МИД Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Едином телемарафоне рассказал Яне Брензей о поставках Украине танков и самолетов, суде над российскими преступниками и распространении дипломатического влияния на страны Африки.

Вчера, 23 января, состоялась встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, где находился также и Дмитрий Кулеба. Одной из основных тем стало обсуждение поставок Украине новых танков, — это подтвердил и сам глава МИД Украины.

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— Осталось сделать последние полшага. Мы уже получаем британские танки Challenger, о которых когда-то говорили, что получить их будет нереально. Мы уже получаем французские легкие танки — пока легкие, но уже слышим о возможности Франции предоставить нам более мощные и эффективные танки, — говорит Дмитрий Кулеба.

Танки Leopard: почему Германия сопротивляется?

Кулеба отмечает: для Германии каждое предоставление оружия Украине было тяжелым и очень взвешенным.

— Вспомните, как в начале осени Германия вообще отказывалась давать нам любое оружие. Потом мы выгрызали из них гаубицы, позже — системы ПВО.

Такая страна, такая специфика. В конце концов мы все равно потом получали необходимое.

Но также Кулеба повторяет, что во время всех этих долгосрочных обсуждений он всегда отмечает срочность таких поставок: ведь каждая минута колебаний за круглыми столами стоит украинцам жизней.

Идеальным решением для Германии по состоянию на сегодня глава украинского МИД видит разрешение на релокацию Leopard другими странами, если сама Германия к такому шагу пока не готова. Для этого также проводятся разговоры: самая горячая фаза длится последние две недели.

Известно, что в феврале должна пройти и новая встреча в формате Рамштайн. Дмитрий Кулеба говорит, что для Украины принципиальными являются три вопроса на этой встрече.

— Мы ждем танков — эта цель практически достигнута; ракеты дальнего поражения для удачного контрнаступления ВСУ на оккупированных территориях; самолеты, о которых уже сейчас начинаются разговоры.

Нам важно получить все типы оружия, необходимые для победы в этой войне, — заключает Кулеба.

Одной из вероятных причин задержек поставок Украине оружия есть также предупреждение партнеров о скорости учений украинцев, ведь зарубежное оружие отличается от советских образцов или отечественных аппаратов.

Кулеба говорит: украинцы быстрее учатся, чем Европа принимает решения о предоставлении оружия.

О наказании российских преступников

Недавно Европарламент принял решение о создании трибунала для диктаторов Путина и Лукашенко.

Кулеба говорит: даже несмотря на довольно символический характер, это решение может стать практическим воплощением в будущем.

Чтобы построить стену, нужно класть кирпичик за кирпичом. Если оставим это дело, у нас будет символическая недостроенная стена. Если продолжим укладывать кирпичики — выстроим крепкую стену. Так и в политике.

Кулеба говорит: общество видит гораздо меньше, чем на самом деле происходит на дипломатическом треке. Один из “кирпичиков” для стены трибунала должен состояться уже на этой неделе. И хотя никто не может спрогнозировать даты и месяца, когда этот трибунал таки будет создан, Дмитрий Кулеба говорит: абсолютно все инстанции, имеющие диалог с Европой, делают для этого решение все необходимое.

Если даже Путин не доживет физически до такого процесса — я не огорчусь, — признается глава МИД Украины.

Кроме этого решения, Кулеба также прогнозирует большую поддержку со стороны не только западного мира, но и восточной его части.

Африка и Украина

Недавно министр Кулеба был в командировке в странах Африки. Сам он признается, что всегда мечтал вернуть Украину к новому качественному уровню в Африке, Латинской Америке, Южной Азии. И это важно.

— Важно как для голосования в Генассамблее ООН, так и для нашего бизнеса, экспорта, инвестиций.

До конца года в этих странах заработают наши посольства.

Одной из причин столь усиленной работы в странах Африки и Азии стал громкий российский голос на этих территориях. Поэтому усилить украинское присутствие в важных для этих стран вопросах — одно из коммуникативных дел МИД и Кулебы в частности.

Но пока одним из неотложных вопросов для Украины является передача немецких танков Leopard. По миру катится волна под названием #freetheleopards: что это за хэштег и как его поддержать, читай в нашем материале.

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