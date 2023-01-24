Интервью

“Такая страна, такая специфика”: Кулеба о сопротивлении Германии поставке танков и украинских посольствах в Африке

Виктория Мельник, редактор сайта 24 января 2023, 12:30
Кулеба
Фото: Pexels, Facebook

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