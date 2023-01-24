“Така країна, така специфіка”: Кулеба про опір Німеччини постачанню танків та українські посольства в Африці

Західні партнери кажуть: переломний момент у війні з Росією вже дуже близько. Та для того, щоб цей момент “зламу” відбувся на користь українців, нашим ЗСУ терміново потрібно отримати нову, ефективнішу та сучаснішу зброю.

На дипломатичному фронті нині воює все МЗС України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Єдиному телемарафоні розповів Яні Брензей про постачання Україні танків та літаків, суд над російськими злочинцями та поширення дипломатичного впливу на країни Африки.

Учора, 23 січня, відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, де був також і Дмитро Кулеба. Однією з основних тем стало обговорення про постачання Україні нових танків, — це підтвердив і сам очільник МЗС України.

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— Залишилося зробити останні півкроку. Ми вже отримуємо британські танки Challenger, про які колись говорили, що отримати їх буде нереально. Ми вже отримуємо французькі легкі танки — поки що легкі, але вже чуємо про можливість Франції надати нам потужніші та ефективніші танки, — каже Дмитро Кулеба.

Танки Leopard: чому Німеччина опирається?

Кулеба наголошує: для Німеччини кожне надання зброї Україні було важким та дуже виваженим.

— Згадайте, як на початку осені Німеччина взагалі відмовлялася надавати нам будь-яку зброю. Потім ми “вигризали” з них гаубиці, пізніше — системи ППО.

Така країна, така специфіка. Зрештою, ми все одно потім отримували необхідне.

Але також Кулеба повторює, що під час всіх цих довготривалих обговорень він завжди наголошує на терміновості таких постачань: адже кожна хвилина вагань за круглими столами вартує українцям життів.

Ідеальним рішенням для Німеччини станом на сьогодні очільник українського МЗС вбачає дозвіл на релокацію Leopard іншими країнами, якщо сама Німеччина до такого кроку поки що не готова. Для цього також проводяться відповідні розмови: найгарячіша фаза триває останні два тижні.

Відомо, що у лютому має відбутися й нова зустріч у форматі Рамштайн. Дмитро Кулеба каже, що для України принциповими є три питання на цій зустрічі.

— Ми чекаємо на танки — ця мета є практично досягнутою; ракети далекого ураження для вдалого контрнаступу ЗСУ на окупованих територіях; літаки, про які уже зараз починаються розмови.

Нам важливо отримати всі типи зброї, які необхідні для перемоги у цій війні, — висновує Кулеба.

Однією з імовірних причин затримок постачань Україні зброї є також упередження партнерів стосовно швидкості навчань українців, адже закордонна зброя відрізняється від радянських зразків чи вітчизняних апаратів.

Натомість Кулеба каже: українці швидше навчаються, аніж Європа ухвалює рішення про надання зброї.

Про покарання російських злочинців

Нещодавно Європарламент ухвалив рішення про створення трибуналу для диктаторів Путіна та Лукашенка.

Кулеба каже: навіть попри досить символічний характер, це рішення може стати практичним втіленням у майбутньому.

Щоб побудувати стіну, треба класти цеглинку за цеглинкою. Якщо покинемо цю справу — у нас буде символічна недобудована стіна. Якщо продовжимо укладати цеглинки — вибудуємо міцну стіну. Так і у політиці.

Кулеба каже: суспільство бачить набагато менше, ніж насправді відбувається на дипломатичному треку. Одна із “цеглинок” для стіни трибуналу має відбутися вже цього тижня. І хоч ніхто не може спрогнозувати дати та місяця, коли цей трибунал таки створять, Дмитро Кулеба каже: абсолютно всі інстанції, які мають діалог з Європою, роблять для цього рішення все необхідне.

Якщо навіть Путін не доживе фізично до такого процесу — я не засмучуся, — зізнається очільник МЗС України.

Окрім цього рішення, Кулеба також прогнозує велику підтримку з боку не лише західного світу, а й східної його частини.

Африка та Україна

Нещодавно міністр Кулеба був у відрядженні в країнах Африки. Сам він зізнається, що завжди мріяв повернути Україну до нового якісного рівня в Африці, Латинській Америці, Південній Азії. І це важливо.

— Важливо як для голосувань в Генасамблеї ООН, так і для нашого бізнесу, експорту, інвестицій.

До кінця року в цих країнах запрацюють наші посольства.

Однією з причин такої посиленої роботи на країни Африки та Азії став гучний російський голос на цих територіях. Тож посилити українську присутність у важливих для цих країн питаннях — одна із комунікативних справ МЗС та Кулеби зокрема.

Та поки одним із нагальних питань для України є передача німецьких танків Leopard. Світом котиться хвиля під назвою #freetheleopards: що це за хештег та як його підтримати, читай у нашому матеріалі.

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