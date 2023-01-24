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“Така країна, така специфіка”: Кулеба про опір Німеччини постачанню танків та українські посольства в Африці

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Січня 2023, 12:30
Кулеба
Фото: Facebook, Pexels

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