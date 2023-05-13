Украина – это моя крепость. Актриса Елена Вознесенская о выборе не уезжать и почему роды стали настоящим вызовом

Начало полномасштабного вторжения России в Украину разделило жизнь каждого украинца на “до” и “после”. Вдвое больше это касалось женщин, которые были беременны и растили в себе новую жизнь.

Каждую маму ждал ряд сложных и судьбоносных решений: рожать в подвале или в роддоме под ракетными обстрелами, быть дома, в другом городе или за границей, а кто-то и вовсе не имел выбора. Они стали щитом на защите будущего страны и подарили новую жизнь маленьким детям, которых ждет большое будущее в свободной и несокрушимой Украине.

Елена Вознесенская – украинская актриса, хорошо известная зрителям СТБ по детективному сериалу След, телеведущая и мама двоих детей. К моменту полномасштабного вторжения они с мужем ждали рождения дочери. Елена мечтала родить дома, в Украине, несмотря ни на что. Она убеждена, что ребенок пришел к ним в самое необходимое время, а беременность одновременно стала самым большим вызовом и самым большим счастьем.

Эта история – часть общего проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Он является посвящением несокрушимым украинским мамочкам, которые во время полномасштабной войны рожают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей. Больше смотри в спецпроекте Мадонна. Жизнь продолжается.

Елена, каковы были ваши первые мысли, когда узнали о полномасштабном вторжении России?

В тот момент я уже была беременна. Накануне, когда воздушное пространство закрыли, мы думали, что что-нибудь будет происходить только на границах, возможно, в Донецкой и Луганской областях. Никто не думал, что полетят ракеты повсюду, что такое вообще возможно.

Когда муж с утра меня разбудил и сказал: “началось”, я не поняла, о чем он.

В Киеве были слышны взрывы, стрельба, но я до вечера не могла осознать, что на самом деле происходит. Во-первых, не сегодня или завтра я должна родить, у меня было очень тяжелое физическое состояние, анемия. Я не могла долго ходить, не то что собирать вещи.

Многие из женщин признаются, что в первые часы просто впали в ступор и совершали какие-то нелогичные действия

В то утро решили ехать в село. Еще и муж буквально за два дня до этого увез машину на СТО. Поехал на метро за ней в восемь утра, а домой попал только в пять вечера. Когда он заехал в супермаркет и показал очереди, как люди все сгребают, которая началась паника, мимоходом начинаешь в это погружаться.

В таких ситуациях важно оставаться в стороне. Быть в этом, но не быть этим. Паника и страх сковывают, не можешь принимать решения, трудно правильно реагировать и здраво думать, но беременность меня сплотила.

Я очень сильный человек, понимающий, что не хочу рожать в машине, не хочу стоять по три дня в очередях, не хочу рожать вдали от дома. Тогда муж предложил переночевать дома и уехать с утра. Я расслабилась.

Потом зашел домой и сказал: “Леночка, у нас 20 минут, пустили баллистические ракеты”. И вот тогда я расплакалась. Он говорит: “у нас два варианта — или ночь в деревне, или ночь в подвале”.

Я выбрала ехать в деревню. Он сказал хватать все как есть, едем на три дня. Это меня успокоило, мы быстро спустились и уехали. На Обуховской трассе увидели, как колонна танков заезжает, сынок немного испугался.

Это повлияло на него. То, что мы уехали в село, спасло психику и детскую, и мою, ведь мы не слышали все столь громко. Там летали самолеты, мы их видели и слышали, иногда слышали, как пролетали ракеты, но, по крайней мере, не было стрельбы и громких взрывов. Это психологически нас спасало.

Не возникало ли в тот момент мнения, что стоит вообще уезжать из страны?

Ни единого! Беременность – основной момент, за который я держалась. Хотела родить в Украине. Для меня ехать жить за границу – это просто невозможно. Мы с мужем путешествовали, общались с людьми, погружались там в атмосферу обыденной жизни, но поняли, что лучше Украины места нет. Поэтому не было и мнения о том, чтобы покидать страну и уезжать.

Мои родители уехали, сестра с мужем тоже. Я не чувствую себя безопаснее где-нибудь за границей. Психологически, энергетически, ментально чувствую себя защищеннее здесь, в Украине, в своей квартире.

Украина – это моя крепость. Я понимаю, что где-то взрывается, где-то падают обломки, но нет страха. Вот когда за границей, страшно.

Я ездила к родителям, а муж оставался здесь, мне было страшно за него, я хотела вернуться как можно скорее.

Быть беременной во время войны – как это?

Быть беременной в любое время – это счастье. Ибо беременность – подарок судьбы, это Божья Благодать. Для меня грех сказать, что быть беременной во время войны – плохо. Да, это сложно, это вызов судьбе, это тест на мужество, на сознание. Это экзамен, который мне нужно было пройти. Я думаю, что я его сдала.

Именно беременность помогла мне не впадать в панические состояния, оставаться той, кем я являюсь, думать не только о себе, но и о других. Ты начинаешь сплачаться, понимаешь, что в тебе растет другая жизнь, у тебя есть второй ребенок, вокруг тебя есть и другие люди, которым нужна помощь – и ты должна быть мужественной.

Беременность – это счастье, я чувствовала себя счастливо. И от того, что началась война, внутреннее чувство счастья от материнства никуда не делось, оно придавало сил и вдохновения, крылья никуда не делись, они были и тянули вверх.

Я понимала, что это ребенок войны, но это его путь. Этот ребенок пришел ко мне именно в это время, значит, он должен был прийти сейчас. Такие детки будут символом нашего обновленного государства, когда мы победим и когда мы будем жить мирной жизнью.

Насколько мне известно, до 24 февраля вы еще активно работали на съемочной площадке сериала След?

Да, я работала до начала большой войны, работала бы и дальше. Планировала родить и через два месяца вернуться к съемке. Думала, что у нас будет няня, и я смогу с маленькой приезжать на работу. Работать не было трудно, будучи беременной, только на первых месяцах из-за сильного токсикоза.

Тогда сниматься было “прекрасно”, раздражали все запахи. Кто-то курит, и все – бежишь, ведь тебя тошнит. Все спрашивали “что произошло?”, а я просто пальчиком показывала, что сейчас я прибегу. Это был очень увлекательный период.

Какие были самые большие трудности, с которыми вы столкнулись во время беременности и рождения ребенка в условиях полномасштабной войны?

Наибольшие трудности – районные и сельские родильные отделения. Во многих районных больницах это как, знаете, Советский Союз распался, а люди в нем остались. Детей до сих пор пеленают, до сих пор уносят от мамы, до сих пор не позволяют рожать в той позе, в которой ты хочешь, я уже не говорю о присутствии мужа во время родов.

Мы рожали в Богуславе, и едва успели. У меня первая схватка началась уже в машине, пока ехали в роддом. Муж говорит “выходи”, а я не могу, у меня уже ребенок в костях, он уже идет! Чуть-чуть добралась до приемного отделения.

Здесь заведующая решила поспорить, что не пустит мужа в родзал. Говорю, ну ладно. Быстро переоделась, сказала мужу доставать пеленки, будем рожать здесь.

Мне нельзя было рожать лежа, потому что у меня проблемы со спиной и мне врачи рекомендовали рожать вертикально, сидя, принимать удобное положение тела. Здесь мне говорят: “Нет, ложись на спину и все”. Иначе не знают, как может рожать женщина.

Там был второй врач, работавший в Киеве, в перинатальном центре много лет, она сориентировалась и предложила положить мать на пол, и чтобы рожала там. Я начала тужиться, ребенок вышел фактически сразу. Приехала в семь утра, а в семь сорок уже родила, очень быстро все происходило.

На мужа там смотрели как на музейный экспонат. Типа “Боже, мужчина! Что здесь делает мужчина”. Мне потом сестра сказала, что за эти 40 лет было всего два раза, когда женщины рожали с мужьями, и оба раза мужчины потеряли сознание. У нас другая история.

Заведующая сказала мужу, что на третьих родах он будет как профессор, сможет сам всем руководить.

Эту систему нужно менять, ведь многие женщины до сих пор рожают в таких условиях. Нужно, чтобы был определенный обмен кадрами, программы повышения квалификации, стажировка. Эти роды – настоящий вызов для меня. Это опыт, которым я хочу делиться с женщинами.

Даже не знаю, могло ли вам после этого что-то еще показаться трудным.

Жить беременной или сразу после рождения ребенка в сельской местности, в сельском доме без удобств — для меня это не сложно. И такие роды тоже не могу считать трудностью, это просто путь, который нужно было пройти. Но я понимаю, что для других женщин, продолжающих рожать в таких условиях, это сложно.

Я бы тоже хотела родить при спокойных обстоятельствах, чтобы никто не кричал, что рожу мёртвого ребенка, мне бы хотелось тишины и покоя, а мои роды были стремительными.

Первые роды продолжались 26 часов, они были, по словам акушерки, очень сложные. Но для меня это было гораздо легче вторых. Впервые я рожала дома, слушала музыку, танцевала, делала то, что хотела: хотела – легла в ванную, хотела – вышла, хотела полежала или поспала. И те 26 часов пролетели, а эти 40 минут тянулись вечностью, потому что таковы были обстоятельства вокруг.

После рождения дочери вы искали способы успокоиться и стабилизировать моральное состояние? Ведь большая война тогда только начиналась

Лучший способ для меня стабилизироваться и успокоиться – это прогулка в одиночестве. Я очень много гуляла, а село в этом очень помогло. Идешь и вдохновляешься. Даже сейчас, когда выхожу с ребенком гулять и он засыпает, вспоминаю время, когда я во время беременности прогуливалась по этим тропинкам.

Лучший способ стабилизировать свое моральное состояние – послушать себя наедине, где-то мимо цивилизации, когда тебе все равно, во что ты одета, во что ты обута. Если есть такая возможность, нужно как можно больше позволять себе оставаться наедине.

В селе я даже завела свой небольшой огородик. Выращивала клубнику, кабачки, лук, чеснок, фасоль, горох, огурцы, разные салатные травы. Это тоже помогало расслабляться, отвлекаться от мыслей о войне, готовиться ко всему, что могло произойти. Было много информации о возможных дефицитах продуктов, повышении цен.

Мы в селе тушенку сами делали, в большом количестве закупили крупы, закрывали в трехлитровые банки для хранения. Возились во дворе, в огороде, параллельно занимались волонтерством и помогали всем, чем могли.

Помогали финансово, когда начали появляться доходы. Также муж ездил волонтером.

Как война повлияла на вашу личную трансформацию?

Во мне война произвела огромную трансформацию. Да и не только у меня. Я вижу, насколько многие люди изменили свое отношение к тому, что действительно важно в нашей жизни, а что — нет. Война – это огромная трансформация, и теперь перед каждым человеком есть осознание его выбора, кем он хочет быть дальше.

Общалась Анна Гома.

Смотри важный проект – посвящение мамам, родившим во время полномасштабной войны, — документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!

А фотовыставка Мадонна. Жизнь продолжается – с 13 по 21 мая на втором этаже ТРЦ Gulliver. Вход свободный.

Раньше мы рассказывали историю Светланы Мицкевич, рожавшей доченьку в первый день полномасштабного вторжения. Читай ее историю о трудностях, страхах и волнениях по ссылке.

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