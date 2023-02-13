Укладываешь ребенка спать, но не уверена, скажешь ли “доброе утро”: интервью первой леди немецкой детской программе Logo

От войны в Украине страдают все, но больше всего опасность чувствуют дети. Практически год украинские малыши, школьники и студенты не живут привычной жизнью, не чувствуют силы своих “лучших лет”. И такие ощущения уже стали обыденностью для нас.

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью немецкой детской программе Logo! рассказала о ситуации, в которой оказались украинские дети из-за российской агрессии, и условиях, в которых они должны жить и учиться.

Опасность — это одно слово описывает современную жизнь украинских детей под постоянной угрозой. Елена Зеленская говорит: почти год наши дети находятся в опасности, независимо от того, где именно они находятся.

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— Они изменились во многих смыслах. Как я говорила, постоянно жить в опасности — это не по силам даже многим взрослым, а наши дети вынуждены это делать.

Дети рано становятся взрослыми, и это то, что изменилось, — поделилась она.

Наша задача — вернуть детям возможность снова улыбаться. Дети изменились. Более того, дети чувствуют, понимают взрослые вещи. У нас есть дети, занимающиеся волонтерством, дети, которые делают рисунки и передают их на фронт, чтобы поднять боевой дух наших военных.

Как Елена Зеленская говорит о войне со своими детьми

Несмотря на свою большую роль для украинского общества, первая леди всегда остается мамой. Она делится: своим детям ей не пришлось что-то объяснять, они ведь свободно живут в информационном мире и все понимают.

— С одной стороны, это трудно понимать как маме, что твои дети очень рано взрослеют, а с другой стороны, легче, потому что тебе не нужно проводить сложные разговоры о сложных вещах, потому что война — это очень сложная вещь.

Мне кажется, иногда они могут мне рассказать больше, чем я знаю. Они все чувствуют, все понимают, держат руку на пульсе событий и очень ждут победы, — рассказывает Зеленская.

Двое детей супругов Зеленских, по словам первой леди, до сих пор смотрят на все достаточно максималистически. Они изучают историю и видят уроки, которые до этого не усвоили взрослые.

Война оказала однозначное влияние на семью президента: он живет отдельно от жены и детей, на работе.

— Наши встречи эпизодические и нечастые. Дети его почти не видят. А хуже всего то, что мы постоянно должны следить за временем. И так живет большинство украинцев сейчас, — признается Елена Зеленская.

Как война повлияла на украинских детей

Несмотря на все трагедии, которые переживает украинское общество в течение полномасштабного вторжения России в Украину, дети находят силы и поводы улыбаться.

Елена Зеленская утверждает, что детские психологи, работающие с травмированными детьми, отмечают: детская психика более гибкая и быстрее адаптируется, чем у взрослых. Это дает надежду на восстановление нашей нации.

Мы в Украине не хотим, чтобы они стали поколением войны. Мы хотим, чтобы они стали поколением победы. Верю, так и будет.

— Дети не могут перестать улыбаться. Потому что если это случится, тогда станет понятно, что все очень плохо, — заключает она.

А еще подчеркивает: дети в Украине нуждаются в безопасности. Для этого необходима победа Украины и помощь западных партнеров.

— Мы очень благодарны партнерам за поддержку. Но мы просим всех спешить, потому что каждый день задержки поставок оружия — это новые жертвы. Без оружия невозможно защищаться от нападающего. Можно только сдаться или умереть.

Представьте себя на нашем месте. Ты укладываешь ребенка спать, но не уверена, скажешь ли “доброе утро”. Эта неуверенность истощает. Думаю, сознательные люди в мире это поймут.

Также война разрушила наши предварительные представления о правах детей, ведь на временно оккупированных территориях их не соблюдают и сознательно нарушают. О недетских проблемах и как с ними бороться в новом украинском обществе мы рассказывали в другом материале.

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