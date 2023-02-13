Вкладаєш дитину спати, але не впевнена, чи скажеш “добрий ранок”: інтерв’ю першої леді німецькій дитячій програмі Logo

Від війни в Україні страждають усі, та найбільше небезпеку відчувають діти. Практично рік українські малюки, школярі та студенти не живуть звичним життям, не відчувають сили своїх “найкращих років”. І такі відчуття уже стали буденністю для нас.

Перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю німецькій дитячій програмі Logo! розповіла про ситуацію, у якій опинились українські діти через російську агресію, та умови, у яких вони мусять жити й навчатися.

Небезпека — саме це одне слово описує сучасне життя українських дітей під постійною загрозою. Олена Зеленська каже: майже рік наші діти в небезпеці, незалежно від того, де саме вони перебувають.

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— Вони змінилися у багатьох сенсах. Як я казала, постійно жити в небезпеці — це не під силу навіть багатьом дорослим, а наші діти змушені це робити.

Діти зарано стають дорослими, і це те, що змінилося, — поділилася вона.

Наше завдання — повернути дітям можливість знову посміхатися. Діти змінились. Понад те, діти відчувають, розуміють дорослі речі. У нас є діти, які займаються волонтерством, діти, які малюють малюнки та передають їх на фронт, щоб підняти бойовий дух наших військових.

Як Олена Зеленська говорить про війну з власними дітьми

Попри свою важливу роль для українського суспільства, перша леді завжди залишається мамою. Вона ділиться: своїм дітям їй не довелося щось пояснювати, адже вони вільно живуть в інформаційному світі та все розуміють.

— З одного боку, це важко розуміти як мамі, що твої діти дуже рано дорослішають, а з іншого боку, легше, бо тобі не потрібно проводити складні розмови про складні речі, бо війна — це дуже складна річ.

Мені здається, що іноді вони можуть мені більше розповісти, ніж я знаю. Вони все відчувають, все розуміють, тримають руку на пульсі подій і дуже чекають на перемогу, — розповідає Зеленська.

Двоє дітей подружжя Зеленських, за словами першої леді, досі дивляться на все досить максималістично. Вони вивчають історію і бачать ті уроки, які до того не засвоїли дорослі.

Війна однозначно вплинула на родину президента: він живе окремо від дружини та дітей, на роботі.

— Наші зустрічі епізодичні й нечасті. Діти його майже не бачать. А найгірше те, що ми постійно маємо слідкувати за часом. І так живе більшість українців зараз, — зізнається Олена Зеленська.

Як війна вплинула на українських дітей

Попри всі трагедії, які українське суспільство переживає протягом повномасштабного вторгнення Росії до України, діти знаходять сили та причини усміхатися.

Олена Зеленська твердить, що дитячі психологи, які працюють із травмованими дітьми, зауважують: дитяча психіка більш гнучка і швидше адаптується, аніж у дорослих. Тож це дає надію на відновлення нашої нації.

Ми в Україні не хочемо, щоб вони стали поколінням війни. Ми хочемо, щоб вони стали поколінням перемоги. Вірю, так і буде.

— Діти не можуть припинити посміхатися. Бо якщо вже це трапиться, то тоді стане зрозуміло, що все дуже погано, — підсумовує вона.

А ще принагідно підкреслює: діти в Україні потребують безпеки. Для цього потрібна перемога України та допомога західних партнерів.

— Ми дуже вдячні партнерам за підтримку. Але ми просимо всіх поспішати, бо кожен день затримки постачань зброї — це нові жертви. Без зброї неможливо захищатися від нападника. Можна лише здатися або померти.

Уявіть себе на нашому місці. Ти вкладаєш дитину спати, але не впевнена, чи скажеш “добрий ранок”. Ця невпевненість виснажує. Думаю, свідомі люди у світі це зрозуміють.

Також війна зруйнувала наші попередні уявлення про права дітей, адже на тимчасово окупованих територіях їх не дотримуються та свідомо порушують. Про недитячі проблеми та як з ними боротися у новому українському суспільстві, ми розповідали в іншому матеріалі.

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