Интервью

Это моя боль, которую я несу, как и другие мамы Украины: Елена Зеленская о личных тяжелых моментах войны

Даниэла Долотова, редактор сайта 26 июля 2022, 20:00
Олена Зеленська інтерв’ю NBC News
Фото: Facebook

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