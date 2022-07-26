Это моя боль, которую я несу, как и другие мамы Украины: Елена Зеленская о личных тяжелых моментах войны

С первых дней полномасштабной войны миру открылась удивительная правда об Украине, ее волшебной и несокрушимой нации, верном президенте, а также его первой леди.

Елена Зеленская с первых дней, как и ее муж, оказалась под самой большой угрозой, как цель номер один для российских захватчиков. Однако женщина не только не показала никаких проявлений слабости, но и продолжила поддерживать народ и говорить правду о войне всему миру.

Недавно первая леди Украины дала интервью NBC News. Елена Зеленская рассказала, что всегда знала о крепком духе Владимира Зеленского.

Кроме того, женщина обсудила с интервьюером, почему нужно продолжать поддерживать наше государство, о личных вызовах на войне и объяснила, почему украинцы никогда не пойдут на территориальные уступки.

Что для вас лично самое тяжелое в войне?

Чувство, что детям угрожает опасность. Как первая леди, я знаю, что все наши дети в опасности, но как мама постоянно думаю о своих.

Переживание за детей — это моя боль, которую я несу, но она такая же, как и у других мам в Украине.

Вас особенно поразила гибель девочки Лизы в Виннице. Вы записывали с ней видео до Рождества. Какова была ваша реакция на смерть знакомого вам лично ребенка?

В день трагедии в Виннице я поначалу не узнала Лизу. Это был очень напряженный день, мы увидели новости, перевёрнутую коляску и информацию, что погиб ребенок. Вечером поняла, что знала эту девочку. Это стало личной трагедией.

Честно говоря, я не знаю, как живут российские пропагандисты, которые говорят, что они хотят попасть только в военные объекты. Я не слышала еще ни слова сострадания или прощения о том, что гибнут мирные люди, дети. Мы не можем этого простить.

Когда спрашивают, на что Украина никогда не пойдет, Владимир Зеленский говорит — на территориальные уступки. Как вы думаете, может ли такое случиться?

Не только я не вижу этого в будущем — ни один украинец не может такого даже представить.

Я постоянно привожу простой пример. Вот в ваш дом ворвался преступник, он все вокруг уничтожает, убивает ваших родных, терроризирует, вы живете в страхе, сопротивляетесь. А потом кто-то вам предлагает: остановитесь, поговорите с ним, отдайте ему гостиную, а сами живите в оставшемся пространстве. Мне кажется, это нонсенс.

Столь же категоричной в своих словах была первая леди и с американскими конгрессменами. Читай об историческом выступлении Елены Зеленской в ​​Конгрессе США.

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