Це мій біль, який я несу, як і інші мами України: Олена Зеленська про особисті найтяжчі моменти війни

З перших днів повномасштабної війни світу відкрилась дивовижна правда про Україну, її чарівну та незламну націю, вірного президента, а також його першу леді.

Олена Зеленська з перших днів, як і її чоловік, опинилася під найбільшою загрозою, як ціль номер один для російських загарбників. Однак жінка не лише не показала жодних проявів слабкості, але й продовжила підтримувати народ та говорити правду про війну всьому світу.

Нещодавно перша леді України дала інтерв’ю NBC News. Олена Зеленська розповіла, що завжди знала про міцний дух Володимира Зеленського.

Крім того, жінка обговорила з інтерв’юером, чому потрібно продовжувати підтримувати нашу державу, про особисті виклики на війні та пояснила, чому українці ніколи не підуть на територіальні поступки.

Що для вас особисто є найважчим у війні?

Відчуття, що дітям загрожує небезпека. Як перша леді я знаю, що всі наші діти в небезпеці, але як мама постійно думаю про своїх.

Переживання за дітей — це мій біль, який я несу, але він такий самий, як і в інших мам в Україні.

Вас особливо вразила загибель дівчинки Лізи у Вінниці. Ви записували з нею відео до Різдва. Якою була ваша реакція на смерть знайомої вам особисто дитини?

У день трагедії у Вінниці я спочатку не впізнала Лізу. Це був дуже напружений день, ми побачили новини, перекинутий візочок та інформацію, що загинула дитина. Ввечері зрозуміла, що знала цю дівчинку. Це стало особистою трагедією.

Чесно кажучи, я не знаю, як живуть російські пропагандисти, котрі говорять, ніби вони хочуть поцілити лише у військові об’єкти. Я не чула ще жодного слова співчуття або вибачення стосовно того, що гинуть мирні люди, діти. Ми не можемо цього пробачити.

Коли запитують про те, на що Україна ніколи не піде, Володимир Зеленський говорить — на територіальні поступки. Як ви вважаєте, чи може таке трапитись?

Не лише я не бачу цього в майбутньому — жоден українець не може такого навіть уявити.

Я постійно наводжу простий приклад. Ось до вашого будинку увірвався злочинець, він усе навколо нищить, вбиває ваших рідних, тероризує, ви живете в страху, пручаєтеся. А потім хтось вам пропонує: зупинімося, поговоріть із ним, віддайте йому вітальню, а самі живіть у просторі, який залишився. Мені здається, це нонсенс.

Так само категоричною у своїх словах була перша леді й з американськими конгресменами. Читай про історичний виступ Олени Зеленської у Конгресі США.

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