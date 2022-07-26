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Це мій біль, який я несу, як і інші мами України: Олена Зеленська про особисті найтяжчі моменти війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Липня 2022, 20:00
Олена Зеленська інтерв’ю NBC News
Фото: Facebook

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