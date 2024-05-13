“Главные консультанты у нас были из ГУР”: режиссер фильма БУЧА Станислав Тиунов о съемках, волнующих моментах, и когда ждать премьеру ленты

БУЧА — художественная драма, снятая на реальных событиях, произошедших в городах Киевской области во время российской оккупации в феврале-марте 2022 года. Главный герой — иностранец, который решил бороться со злом в Украине.

Фильм расскажет о спасении местных жителей Константином Гудаускасом — гражданином Казахстана, который на тот момент проживал в Буче. С началом российского вторжения, благодаря своему казахстанскому паспорту, он имел возможность проезжать на оккупированную российскими войсками территорию и вывозить мирных жителей.

Мы поговорили с режиссером ленты Станиславом Тиуновым об особенностях съемочного процесса, первые отзывы от показов ленты, и узнали, благодаря кому удалось воссоздать те страшные события.

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— Показы рабочей версии фильма БУЧА прошли в восьми городах Америки. Как публика встретила этот фильм, о чем говорили?

— Показы на самом деле прошли очень интересно, и по-разному. Например, после показа в Гарвардском клубе ко мне подошел человек, который сидел далеко в зале и не видел субтитры. Однако он сказал:

— Стас, я все понял. Я ничего не читал, но эмоционально был включен.

В Вашингтоне одна из конгрессменок дала “домашнее задание” присутствующим — написать своему конгрессмену, своим избирателям важные запросы по помощи Украине, прежде всего, в плане оружия. Знаете, этот фильм заставляет людей задуматься, и эти мысли, я очень надеюсь, приведут к помощи Украине.

— Что именно вы хотели рассказать и передать фильмом?

— Знаете, мы хотели донести до людей правду. Рассказать, что творилось в Буче. Эта правда идет через внутренний мир одного человека, главного героя фильма Константина Гудаукскаса, которого играет Цезарий Лукашевич, польский актер.

— А как на его показ отреагировали сами жители Бучи, в том числе и те, кто был в оккупации?

— Когда ты делаешь что-то важное, то ты всегда волнуешься, как это воспримет аудитория. И показ бучанцам был одним из самых волнующих. По завершению люди говорили, что этот фильм должны увидеть все. И после таких слов ты понимаешь, что вместе с большой командой потратили два года своей жизни не просто так. Потому что те, кто был в оккупации, кто вывозил людей оттуда, поддерживают эту работу и хотят, чтобы она распространялась по миру и Украине.

— Расскажите, пожалуйста, как происходил съемочный процесс? Что для вас было самым сложным?

— Самое сложное, мне кажется — сейчас. Потому что сделать так, чтобы у фильма был международный большой прокат с крупными дистрибьюторами лентами — наша задача номер один. Самое сложное во время съемок? Все время была какая-то постоянная борьба. Сначала искали инвестиции. У нас нет никаких государственных средств.

К съемкам фильма присоединились частные инвесторы по всему миру — поляки, американцы, канадцы, украинцы. Нас поддержал бизнес. Далее нужно было найти локации, технику. Постоянно шел дождь. Был очень маленький срок пребывания главного героя, Цезария, в Украине. У нас не было ни минуты на ошибку.

Самым интересным был наш последний день на Говерле. Шел град, били молнии. Кстати, когда увидите в фильме молнию, в одном моменте, то знайте, что она настоящая. Это не постпродакшн.

У нас сгорела камера, несколько лэптопов, но мы все сняли.

Спустились за два часа почти девяносто градусов вниз и добрались до точки, где уже было безопасно. Это такой день, который, думаю, ни один участник съемочной команды не забудет. Но это интересный опыт.

— Как вы нашли Константина Гудаукскаса, который стал прототипом главного героя фильма? Кто он и как оказался в Буче?

— Вы знаете, его нашел Александр Щур, сценарист и продюсер нашего проекта. Константин — литовский еврей казахского происхождения. Во время оккупации Бучи он помогал вывозить людей на своем авто. Он и сейчас волонтерит, но в больших масштабах. В Украине он проживает с 2019-го года. Она стала ему домом. Знаете, когда я говорю это французам, немцам или американцам, они говорят: “Почему он не уехал? Почему он спасает чужих людей?” А как говорит Константин: “Украинцы, которые здесь со мной, они мне не чужие, они родные”.

— Главную роль сыграл польский актер Цезарий Лукашевич. Что самое трудное было для него, чтобы вжиться в образ и передать на полную эмоции и события того времени?

— Самое трудное для него было приехать. А дальше он уже отдался процессу. Цезарий говорил, что когда ехал в Украину, реально волновался. Ему мама говорила: “Цезарий, ну там же война. Куда ты едешь? Зачем это?”.

И когда он уже приехал, познакомился с командой и понял, ради чего он это делает, то сказал, что страх от него ушел до Говерлы. Потому что на горе этот страх вернулся, ведь молния ударила в 50 метрах от него. Сегодня Цезарий делает промо фильма в Варшаве. Он там кинозвезда, которая одна из первых во время войны поехала в другую страну.

— Кто был вашими консультантами?

— Самые главные консультанты у нас были из ГУР.

Мы показывали фильм Кириллу Алексеевичу Буданову. Он нас поддержал и сказал, что это важное кино. Поэтому ГУР с самого начала и консультировал нас, и даже был на некоторых съемочных сценах.

У нас есть одна сцена допроса, где вещи на столе нам помогали раскладывать специалисты ГУР, чтобы это было правдоподобно, не комично.

Главная сюжетная история построена на реальных событиях. Конечно, где-то есть моменты, которые мы изменили. Все персонажи, которые есть — реальные. Мы пытались их даже одеть так, как были одеты люди во время оккупации, подобрать тот типаж, и в некоторых моментах даже использовали те фразы, которые они говорили в реальной жизни. Потому что есть и телефонные записи, и последние разговоры.

— Массовые убийства тысяч жителей городов и сел, сексуальное насилие как оружие и пытки. Чем, по вашему мнению, можно объяснить такое варварство и жестокость в наше время?

— Я думаю, что это можно объяснить тем, что когда россияне все это делали, они понимали, что они не понесут наказания. То есть мировое сообщество позволяло все время делать это России на протяжении многих лет. И когда они столкнулись с Украиной, мне кажется, они впервые почувствовали сопротивление. Поняли, что есть страна, которая может с ними бороться.

— Кто обязательно должен увидеть этот фильм, и когда будет премьера ленты?

— Теоретически это будет октябрь. Как сказали бучанцы, этот фильм должен увидеть каждый. Мы понимаем, что лента будет работать длинным прокатом, потому что здесь не будет, так, что все пришли в определенные дни, посмотрели, и все. Он будет долго раскачиваться. Мы это видим по показам. Кто-то посмотрел, порекомендовал дальше.

Знаете, мы недавно показывали фильм в Запорожье и Харькове. И когда ты слышишь артиллерию, прилеты, тревоги не выключаются, то понимаешь ценность жизни и несокрушимость украинцев. Потому что открываются новые заведения, рождаются дети, люди гуляют в парках.

Я бы очень хотел, чтобы это настроение, желание победы и несокрушимости было еще больше. Потому что если мы во что-то верим, то оно так и будет. Как говорит Генри Форд, можно верить, что у тебя не получится, а можно верить, что у тебя получится. Поэтому у нас, у украинцев, все получится. Мы всех победим и будем самой крутой европейской страной в центре Европы.

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