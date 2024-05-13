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“Головні консультанти в нас були з ГУР”: режисер фільму БУЧА Станіслав Тіунов про зйомки, хвилюючі моменти та коли чекати на прем’єру стрічки

Наталія Жуковська 13 Травня 2024, 19:30
Станіслав Тіунов Буча

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“Головні консультанти в нас були з ГУР”: режисер фільму БУЧА Станіслав Тіунов про зйомки, хвилюючі моменти та коли чекати на прем’єру стрічки
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