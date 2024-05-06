Гідність у взаємодії: що відомо про серіал від Дія.Освіта про спілкування з військовими та ветеранами

Спочатку Україна стала країною військових, адже складно знайти зараз людину, у якої в сім’ї або ж в оточенні немає захисника чи захисниці. Та разом з тим, наша держава стала й країною ветеранів та ветеранок. А тому кожному та кожній важливо вміти правильно комунікувати з тими, хто захищав чи досі боронить нашу свободу. І в цьому може допомогти серіал від Дія.Освіта.

Серіал від Дія. Освіта — що відомо

На платформі вийшов новий освітній серіал Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія, що є продовженням розділу Довідника безбарєрності, створеного за ініціативою Олени Зеленської.

Складається він з 11 серій. У них можна дізнатися від військовослужбовця, ветеранів, а також експертів, зокрема психологів, про особливості комунікації з людьми, які мають досвід війни.

Зараз також дивляться

Крім того, у перших відео пояснюється, що може вирізняти людину з бойовим досвідом, які у неї бувають стани та реакції, і як на них можна реагувати. Розповідають, як говорити, якщо це твоя рідна людина чи друг, або ж це незнайомець чи незнайомка в магазині, парку чи будь-якому іншому публічному місці.

Також експерти дають рекомендації, як допомогти військовим, ветеранам і ветеранкам у разі потреби. А герої серіалу, які мають бойовий досвід, поділилися своїм досвідом комунікацій із цивільними.

Люди з бойовим досвідом відверто розповідають про полон, життя з інвалідністю, ставлення до чорного гумору та чому некоректна пропозиція допомоги може образити. Ти дізнаєшся, як ввічливо подякувати за службу, не зачепивши особисті кордони людини, — пишуть творці серіалу.

Також у серіалі корисну інформацію можуть знайти для себе й роботодавці та громади, які зустрічають захисників і захисниць після фронту.

Таким чином, українці можуть навчитися не лише допомагати ветеранам і військовим, але й вести з ними коректну комунікацію та сприяти їхній реінтеграції й реадаптації у цивільному житті.

До речі, раніше ми розповідали, як говорити з ветеранками та які фрази слід лишити при собі. Читай за посиланням.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.