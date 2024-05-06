Достоинство во взаимодействии: что известно о сериале от Дія. Освіта об общении с военными и ветеранами

Сначала Украина стала страной военных, ведь сложно найти сейчас человека, у которого в семье или в окружении нет защитника или защитницы. Но вместе с тем, наше государство стало и страной ветеранов и ветеранок. Поэтому каждому и каждой важно уметь правильно общаться с теми, кто защищал или до сих пор защищает нашу свободу. И в этом может помочь сериал от Дія. Освіта.

Сериал от Дія. Освіта — что известно

На платформе вышел новый образовательный сериал Люди с опытом войны. Достоинство. Взаимодействие, что является продолжением раздела Справочника безбарьерности, созданного по инициативе Елены Зеленской.

Состоит он из 11 серий. В них можно узнать от военнослужащих, ветеранов и ветеранок, а также экспертов, в частности психологов, об особенностях коммуникации с людьми, имеющими опыт войны.

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Кроме того, в первых видео объясняется, что может отличать человека с боевым опытом, какие у него бывают состояния и реакции и как на них можно реагировать. Рассказывают, как говорить, если это твой родной человек или друг, незнакомец или незнакомка в магазине, парке или любом другом публичном месте.

Также эксперты дают рекомендации, как помочь военным, ветеранам и ветеранкам в случае необходимости. А герои сериала, у которых есть боевой опыт, поделились своим опытом коммуникаций с гражданскими.

Люди с боевым опытом откровенно рассказывают о плену, жизни с инвалидностью, отношении к черному юмору и почему некорректное предложение помощи может оскорбить. Ты узнаешь, как вежливо поблагодарить за службу, не задев личные границы человека, — пишут создатели сериала.

Также в сериале полезную информацию могут найти для себя и работодатели и громады, встречающие защитников и защитниц после фронта.

Таким образом, украинцы могут научиться не только помогать ветеранам и военным, но и вести с ними корректную коммуникацию и способствовать их реинтеграции и реадаптации в гражданской жизни.

Кстати, раньше мы рассказывали, как говорить с женщинами-ветеранами и какие фразы нужно оставить при себе. Читай по ссылке.

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