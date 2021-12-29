Нет никаких правил: Алексей Тригубенко о гендерных стереотипах, собственных недостатках и наставнике в отношениях

“Кто я? Кем является человек напротив?” — вопросы, на которые ответить практически невозможно, несмотря на то, как долго вы знакомы. А иногда не так уж необходимо искать на них ответ.
Иногда, чтобы узнать человека, стоит только поинтересоваться, что заставляет его плакать.
Для кого-то слезы являются стереотипным признаком слабости, для других – способом очищения души до ее первоначального состояния. Однако однозначно можно сказать, что это одна из тех вещей, которая может позволить познать подлинную сущность человека.
Вікна решили узнать, как относится к стереотипам известный бизнесмен Алексей Тригубенко и что может его растрогать.
Почему меня так назвали – я не знаю. Во мне нет ничего идеального. Это такой удивительный образ.
Идеальных людей нет, вы ведь сами понимаете. Всем нравиться невозможно, и у каждого есть свои недостатки.
Идеальных людей нет, вы ведь сами понимаете. Всем нравиться невозможно, и у каждого есть свои недостатки.
Просто людям в тот момент, наверное, откликнулось то, что я обычный парень, занимаюсь тачками. Пришел на проект и остался таким же, как и был. Возможно, это подкупило людей.
Потому что людям не хватает такой жизненности, обыденности и простоты. Когда все так, как есть.
Я гекаю, шокаю, нарушаю правила дорожного движения, люблю постоянно гонять, опаздываю, могу проспать, купаюсь по 40 минут в душе, еще и готовить не умею.
А еще рост у меня маленький, нет пресса. Не помыть посуду с вечера? Легко, просто, прекрасно.
Сейчас популярен здоровый образ жизни, а я могу выпить, и я не поклонник правильного питания.
Могу съесть бургер. Не слежу за своим сном, не занимаюсь йогой, часто забываю медитировать.
Могу съесть бургер. Не слежу за своим сном, не занимаюсь йогой, часто забываю медитировать.
Короче, у меня столько “заморочек”. Какой я идеальний?
Сейчас настолько быстро меняется мир. 20 лет назад настоящим мужчиной считался тот, кто ходил на работу и приносил домой деньги. Сейчас стерлись границы, так что настоящий мужчина может заниматься, чем угодно.
Для меня настоящий мужчина – это тот, кто к чему-то стремится и постоянно развивается. У которого есть свое любимое дело и не важно, какое оно.
Для меня настоящий мужчина – это тот, кто к чему-то стремится и постоянно развивается. У которого есть свое любимое дело и не важно, какое оно.
Он может работать наемным сотрудником или иметь свой бизнес – это все не имеет значения. Главное, чтобы он был увлечен своим делом. Потому что таким образом, мне кажется, человек развивается, когда занят какой-то работой и получает от нее удовольствие.
Если говорить об аспекте личных отношений, то у меня есть примеры семейных отношений, которые я бы хотел, чтобы у меня были.
Гриша Решетник для меня пример. Я представляю себе, что хотел бы такую семью, как у него. Любимая жена, которая тебя любит и поддерживает, много детей – вот это здорово.
Гриша Решетник для меня пример. Я представляю себе, что хотел бы такую семью, как у него. Любимая жена, которая тебя любит и поддерживает, много детей – вот это здорово.
Для меня Гриша – наставник в отношениях. Кто-то другой – у меня наставник по бизнесу. Так и живу, присматриваюсь к тому, как все должно быть, и действую.
Да, я думаю, это нормально. У нас же была программа по СТБ Сильный. Конечно, в обществе не принято, чтобы мужчина плакал.
Я никогда не буду показывать людям, что я, допустим, плачу. В жизни никогда. Это будет только, если я буду один на один с собой и все.
Месяц назад, может, полтора…
Я просто никогда не покажу, что мне плохо. Иногда мне бывает грустно. Бывает, что мои близкие друзья могут заметить, что со мной что-то не так, даже по историям в Instagram, когда я говорю: “Привет, все хорошо я еду на работу”, — но они понимают, что что-то не так.
По глазам видно все равно. Но я никогда не скажу, что мне плохо.
Вызвать эмоции у меня может все, что угодно. Все то, что и у обычных людей.
Из-за котика могу расплакаться, а могу через собачку прослезиться.
Из-за котика могу расплакаться, а могу через собачку прослезиться.
Когда собачка без ножки – могу заплакать. Мне лучше это не показывать. Я собак очень люблю.
А иногда, конечно, вызвать слезы могут какие-то накопившиеся эмоции, как и у других людей. И иногда нужно просто прожить их. Не глушить в себе, не пытаться их обесценить , а наоборот, почувствовать их, как говорит мой психотерапевт.
Поэтому это нормально, когда люди плачут и смеются. Даже отлично. Это должно быть у всех. И у мужчин, и у женщин.
Поэтому это нормально, когда люди плачут и смеются. Даже отлично. Это должно быть у всех. И у мужчин, и у женщин.
Человек может проявлять эмоции в любых моментах и любых ситуациях. Нет никаких правил.
Человек может проявлять эмоции в любых моментах и любых ситуациях. Нет никаких правил.
Если мужчина хочет поплакать в компании друзей, потому что ему девушка изменяет – пусть плачет. А может не плакать и никому не рассказывать. Приехать домой и там поплакать. Окей, это тоже подходит. А может вообще не плакать ни в первом, ни во втором случае, и даже ни в третьем. Это тоже нормально.
Нужно поступать так, как тебе хочется.
Нужно поступать так, как тебе хочется.
Я такой человек, что не буду показывать эмоции. Лучше приеду домой, буду скучать в одиночку и не покажу этого друзьям.
А кто-то наоборот может показывать свои эмоции, возможно, чтобы человека пожалели или поддержали. И та, и другая модель поведения меня устраивает. Это вопрос личного комфорта.
Конечно! Даже не знаю. Почему бы и нет? Почему только декретный отпуск? Я в принципе хотел бы уделять больше времени детям, особенно когда они маленькие.
У меня пока нет ребенка, и я могу вообще работать каждый день круглосуточно. Что мне делать? Только работать. Я делаю это для того, чтобы потом я мог позволить себе не работать так активно.
У меня будут дети – я буду ими заниматься и не буду так много работать. Это же прекрасно.
Конечно, я все равно буду заниматься тем, что мне нравится, своим делом. Однако некоторое время могу полностью посвятить детям.
Мне бы хотелось, чтобы у меня было свободное время для них, пока они будут маленькими. Заниматься их воспитанием. Потому что пока они маленькие, у них все формируется.
Хочется, чтобы дети смотрели на родителей и брали пример. Поэтому, мне кажется, именно в этот период особенно важно быть с ними рядом.
Пожалуй, у всех по-разному это происходит и в разных целях. У кого-то так принято в семье, и они тоже так хотят. В этом нет ничего плохого.
Кто-то считает, что так правильно и человеку так спокойнее будет. Кому-то хочется закрепить свои отношения и сделать так, чтобы другой человек не сомневался в его выборе и не было никаких переживаний. И даже в таких стереотипах иногда может не быть чего-нибудь плохого.
Я считаю, что любой нормальный экологический повод, приводящий к женитьбе – это прекрасно.
Я считаю, что любой нормальный экологический повод, приводящий к женитьбе – это прекрасно.
Если я буду знать, что мой любимый человек будет счастливее и гораздо лучше будет себя чувствовать, если будет в статусе жены, то пусть так и будет. Если наоборот – она скажет мне, что это неважно, тоже окей.
И я не буду пытаться навязать какое-то свое мнение, потому что у меня родители женаты 18 лет и я считаю, что это нормально. У меня тоже могут быть из-за этого какие-то стереотипы.
Не то чтобы я сильно лояльный человек, но я всегда открыт к диалогу для того, чтобы у нас все было хорошо в семье, комфортно и уютно. Думаю, от этого и зависит женское спокойствие.
Может ли человек быть в гармонии в одиночку или же ему обязательно нужна пара?
Мне одиночество не подходит, я не умею жить один в гармонии с собой. Я знаю многих людей, которые могут так жить и от этого кайфуют, а я – нет.
Мне нужно, чтобы любимый человек был рядом. А если я привыкну к одиночеству и приучусь комфортно жить в одиночку, то так и получится, что мне никто не будет нужен. Потому мне такая модель не подходит.
Все хотят, чтобы рядом был любимый человек.
Все хотят, чтобы рядом был любимый человек.
Любой человек хочет, чтобы у него были классные отношения. Неважно, в каком статусе он, и вне зависимости от того, чем занимается.
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