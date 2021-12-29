Нет никаких правил: Алексей Тригубенко о гендерных стереотипах, собственных недостатках и наставнике в отношениях

“Кто я? Кем является человек напротив?” — вопросы, на которые ответить практически невозможно, несмотря на то, как долго вы знакомы. А иногда не так уж необходимо искать на них ответ.

Иногда, чтобы узнать человека, стоит только поинтересоваться, что заставляет его плакать.

Для кого-то слезы являются стереотипным признаком слабости, для других – способом очищения души до ее первоначального состояния. Однако однозначно можно сказать, что это одна из тех вещей, которая может позволить познать подлинную сущность человека.

Вікна решили узнать, как относится к стереотипам известный бизнесмен Алексей Тригубенко и что может его растрогать.

Сколько раз после окончания проекта Холостячка вы слышали в свой адрес комментарии “идеальный мужчина”?

Почему меня так назвали – я не знаю. Во мне нет ничего идеального. Это такой удивительный образ.

Идеальных людей нет, вы ведь сами понимаете. Всем нравиться невозможно, и у каждого есть свои недостатки.

Просто людям в тот момент, наверное, откликнулось то, что я обычный парень, занимаюсь тачками. Пришел на проект и остался таким же, как и был. Возможно, это подкупило людей.

Потому что людям не хватает такой жизненности, обыденности и простоты. Когда все так, как есть.

Какие недостатки, по вашему мнению, есть у Алексея Тригубенко?

Я гекаю, шокаю, нарушаю правила дорожного движения, люблю постоянно гонять, опаздываю, могу проспать, купаюсь по 40 минут в душе, еще и готовить не умею.

А еще рост у меня маленький, нет пресса. Не помыть посуду с вечера? Легко, просто, прекрасно.

Сейчас популярен здоровый образ жизни, а я могу выпить, и я не поклонник правильного питания.

Могу съесть бургер. Не слежу за своим сном, не занимаюсь йогой, часто забываю медитировать.

Короче, у меня столько “заморочек”. Какой я идеальний?

Кто для вас настоящий мужчина?

Сейчас настолько быстро меняется мир. 20 лет назад настоящим мужчиной считался тот, кто ходил на работу и приносил домой деньги. Сейчас стерлись границы, так что настоящий мужчина может заниматься, чем угодно.

Для меня настоящий мужчина – это тот, кто к чему-то стремится и постоянно развивается. У которого есть свое любимое дело и не важно, какое оно.

Он может работать наемным сотрудником или иметь свой бизнес – это все не имеет значения. Главное, чтобы он был увлечен своим делом. Потому что таким образом, мне кажется, человек развивается, когда занят какой-то работой и получает от нее удовольствие.

Если говорить об аспекте личных отношений, то у меня есть примеры семейных отношений, которые я бы хотел, чтобы у меня были.

Гриша Решетник для меня пример. Я представляю себе, что хотел бы такую ​​семью, как у него. Любимая жена, которая тебя любит и поддерживает, много детей – вот это здорово.

Для меня Гриша – наставник в отношениях. Кто-то другой – у меня наставник по бизнесу. Так и живу, присматриваюсь к тому, как все должно быть, и действую.

Алексей Тригубенко и Григорий Решетник

Может ли настоящий мужчина проявлять эмоции – например, плакать?

Да, я думаю, это нормально. У нас же была программа по СТБ Сильный. Конечно, в обществе не принято, чтобы мужчина плакал.

Я никогда не буду показывать людям, что я, допустим, плачу. В жизни никогда. Это будет только, если я буду один на один с собой и все.

Когда вы последний раз плакали?

Месяц назад, может, полтора…

Я просто никогда не покажу, что мне плохо. Иногда мне бывает грустно. Бывает, что мои близкие друзья могут заметить, что со мной что-то не так, даже по историям в Instagram, когда я говорю: “Привет, все хорошо я еду на работу”, — но они понимают, что что-то не так.

По глазам видно все равно. Но я никогда не скажу, что мне плохо.

Что может вызвать у вас такие эмоции?

Вызвать эмоции у меня может все, что угодно. Все то, что и у обычных людей.

Из-за котика могу расплакаться, а могу через собачку прослезиться.

Когда собачка без ножки – могу заплакать. Мне лучше это не показывать. Я собак очень люблю.

А иногда, конечно, вызвать слезы могут какие-то накопившиеся эмоции, как и у других людей. И иногда нужно просто прожить их. Не глушить в себе, не пытаться их обесценить , а наоборот, почувствовать их, как говорит мой психотерапевт.

Поэтому это нормально, когда люди плачут и смеются. Даже отлично. Это должно быть у всех. И у мужчин, и у женщин.

Может ли мужчина проявлять слабость? В чем она может проявляться?

Человек может проявлять эмоции в любых моментах и ​​любых ситуациях. Нет никаких правил.

Если мужчина хочет поплакать в компании друзей, потому что ему девушка изменяет – пусть плачет. А может не плакать и никому не рассказывать. Приехать домой и там поплакать. Окей, это тоже подходит. А может вообще не плакать ни в первом, ни во втором случае, и даже ни в третьем. Это тоже нормально.

Нужно поступать так, как тебе хочется.

Я такой человек, что не буду показывать эмоции. Лучше приеду домой, буду скучать в одиночку и не покажу этого друзьям.

А кто-то наоборот может показывать свои эмоции, возможно, чтобы человека пожалели или поддержали. И та, и другая модель поведения меня устраивает. Это вопрос личного комфорта.

Если бы это было необходимо, пошли бы вы в декретный отпуск вместо жены?

Конечно! Даже не знаю. Почему бы и нет? Почему только декретный отпуск? Я в принципе хотел бы уделять больше времени детям, особенно когда они маленькие.

У меня пока нет ребенка, и я могу вообще работать каждый день круглосуточно. Что мне делать? Только работать. Я делаю это для того, чтобы потом я мог позволить себе не работать так активно.

У меня будут дети – я буду ими заниматься и не буду так много работать. Это же прекрасно.

Конечно, я все равно буду заниматься тем, что мне нравится, своим делом. Однако некоторое время могу полностью посвятить детям.

Мне бы хотелось, чтобы у меня было свободное время для них, пока они будут маленькими. Заниматься их воспитанием. Потому что пока они маленькие, у них все формируется.

Хочется, чтобы дети смотрели на родителей и брали пример. Поэтому, мне кажется, именно в этот период особенно важно быть с ними рядом.

Как вы думаете, почему люди женятся?

Пожалуй, у всех по-разному это происходит и в разных целях. У кого-то так принято в семье, и они тоже так хотят. В этом нет ничего плохого.

Кто-то считает, что так правильно и человеку так спокойнее будет. Кому-то хочется закрепить свои отношения и сделать так, чтобы другой человек не сомневался в его выборе и не было никаких переживаний. И даже в таких стереотипах иногда может не быть чего-нибудь плохого.

Я считаю, что любой нормальный экологический повод, приводящий к женитьбе – это прекрасно.

Если я буду знать, что мой любимый человек будет счастливее и гораздо лучше будет себя чувствовать, если будет в статусе жены, то пусть так и будет. Если наоборот – она скажет мне, что это неважно, тоже окей.

И я не буду пытаться навязать какое-то свое мнение, потому что у меня родители женаты 18 лет и я считаю, что это нормально. У меня тоже могут быть из-за этого какие-то стереотипы.

Не то чтобы я сильно лояльный человек, но я всегда открыт к диалогу для того, чтобы у нас все было хорошо в семье, комфортно и уютно. Думаю, от этого и зависит женское спокойствие.

Может ли человек быть в гармонии в одиночку или же ему обязательно нужна пара?

Мне одиночество не подходит, я не умею жить один в гармонии с собой. Я знаю многих людей, которые могут так жить и от этого кайфуют, а я – нет.

Мне нужно, чтобы любимый человек был рядом. А если я привыкну к одиночеству и приучусь комфортно жить в одиночку, то так и получится, что мне никто не будет нужен. Потому мне такая модель не подходит.

Все хотят, чтобы рядом был любимый человек.

Любой человек хочет, чтобы у него были классные отношения. Неважно, в каком статусе он, и вне зависимости от того, чем занимается.

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