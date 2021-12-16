“Бизнес — это всегда авантюра”: Алексей Тригубенко рассказал об истории собственного бизнеса и своих принципах

Сколько бы сезонов не проходило, но ты все равно можешь вспомнить того самого “прекрасного Лешу” из шоу Холостячка. За все время проекта зрители только больше очаровывались его личностью, тем, как он умеет любить и как стремится создать свою собственную семью.

Однако Вікнам стала интересна другая сторона мужчины, личная жизнь которого интересовала многих.

Алексей Тригубенко — украинский бизнесмен, владелец таксопарка, сдающий авто в аренду всемирным компаниям по поиску такси и водителям. В настоящее время автопарк насчитывает 138 машин.

Алексей рассказал, как начинал строить собственный бизнес, как выбирает людей в свою команду и какими принципами руководствуется в работе.

Бизнес — это всегда авантюра. Однако не всем обязательно нужно заниматься бизнесом. Люди преуспевают, когда работают наемным работником. Не обязательно идти в бизнес.

Есть множество историй о том, как всемирно известные компании начинали работать в гараже. Откуда вы начали строить свой бизнес?

Как и все бизнесы, мы начинали с гаражей. У моего друга было две машины, такие уже старенькие, и он их сдавал в аренду. Как раз заходила одна крупная компания для поиска и вызова такси на рынок Украины, поэтому мы решили попробовать работать в этом направлении. Привели в порядок его машины и запустили их в работу. Смотрели на показатели.

Сначала мы хотели заниматься грузовыми перевозками, но решили протестировать, как работает такси. Однако, когда мы увидели результаты такси-бизнеса, он нам стал более интересным. Мы поняли, что в этой теме нам и следует развиваться.

Эти две машины, по факту работавшие в такси, иногда ломались, потому что они были старенькие. Поэтому потом начали искать деньги, брали взаймы. Разными способами пытались увеличить количество машин. И таким образом постепенно развивались как автопарк.

Как и все делают, мне кажется. Люди что-то начинают, видят, что это работает, и потом начинают искать ресурсы для того, чтобы увеличить свою компанию.

Где тогда был ваш офис?

Так получилось, что в принципе офиса не было. Он и не нужен для этого бизнеса, можно было как-то дома работать. Ну, а как иначе? Ты просто запускаешь машину, сажаешь водителя, и все работает. Тебе не нужен прямо отдельный офис.

Однако я параллельно запускал еще один свой стартап. Это была логистика, доставка грузов из Европы и Китая. Там у меня уже был офис, где мы с моим партнером параллельно занимались еще и такси.

Логистика у меня уже через год закрылась, потому что я ушел в кассовый разрыв. Эта компания была у меня в минусе, поэтому я и принял решение ее закрыть и сместить свой фокус и внимание на развитие в такси-бизнесе, приносящем доходы.

Когда вы начинали, было какое-то видение того, каким должен быть ваш бизнес?

Когда мы начали и поняли, что будем в этом деле развиваться, и дошли до отметки в десять машин, то, конечно, я себе мечтал. Представлял себе то, что хочу, но не знал, как этого достичь.

Помню, как едем мы в машине с партнером, и я спрашиваю: “Сколько бы ты хотел, чтобы у нас было машин в парке?” Он говорит: “Ну, не знаю, машин там 20 было бы круто”. А я ему: “А я хотел бы, чтобы было 100 машин”.

Тогда мозг еще не понимал, как это сделать, но эта цель просто вдохновляла нас, потому что она была какая-то непонятная и невозможная на тот момент.

Однако первой была задача просто заработать деньги. Как и с любым другим начинающим бизнесом.

Мне не нравится, когда люди, достигая результата, начинают рассказывать всяческие истории о миссии. Ну, камон. Мы когда начинаем — то нам просто хочется зарабатывать деньги. Понятно, что мы хотим делать что-то полезное, но именно польза равняется деньгам. И это логично.

Мы постоянно придумывали велосипед, а тут простой бизнес такси, который приносит деньги.

Потом мы начали покупать лучшие машины, улучшать сервис, старались в своей области развиваться.

Вы начали свое дело с бизнес-партнером?

Я запускаю проекты с партнерами, мне легко общаться с инвесторами и делиться прибылью. Для меня деньги и материя не столь важны, как отношения с людьми. Поэтому мне, наверное, очень легко заводить партнерские отношения.

У меня есть основной партнер, с которым мы создали свою компанию. А еще у меня в компании есть партнеры — это те люди, которые купили машины и предоставили в управление нашей компании. Есть еще инвесторы, вложившие свои деньги в нашу компанию и получающие с этого пассивную прибыль. Так вот таких людей у ​​меня около 100, с которыми работает отдельный отдел поддержки партнеров.

Как вы набирали людей в команду для собственного дела?

Объясню один момент. Самое главное в бизнесе — не работать с теми, кто такой же, как ты, но имеет поменьше знаний. Тогда получается, что в компании все эти люди одинаковые и у всех одинаковая компетенция.

Я наоборот набираю людей, которые умнее меня и могут меня всему научить в команде. Для них я просто как помощник. Хожу спрашиваю: “Чем тебе помочь?” А они мне отвечают: “Лёша, не трогай нас, мы здесь новую финмодель делаем, новый финансовый учет создаем”. Я им говорю: “Ну хорошо. Если будут какие-либо вопросы, обращайтесь”. Они мне: “Да все, иди. Не мешай”. Вот так должно быть в команде.

По какому принципу вы выбираете людей в свою команду?

Я часто беру таких людей, как в книге Джима Коллинза От хорошего к великому, которая рассказывает о том, какие люди должны работать в компании. Поэтому я работаю по принципам, описанным там.

Это люди скромные, но при этом трудолюбивые. Они никогда не хвастаются какими-то своими суперуспехами, какие они крутые и классные. Однако они при этом кайфуют от того, чем занимаются. Тихо работают и при этом делают крутые вещи и любят свою работу. Вот таких людей, как описывают в этой книге, мы стараемся всегда брать себе в команду.

Кого бы вы лучше взяли к себе: только профессионала или, может, хотели бы вырастить новичка до необходимого уровня?

Если выбирать между полным новичком и суперпрофессионалом, то я все равно выберу того, кто где-нибудь посредине, но имеет потенциал. Потому что специалист без опыта мне не нужен, я на него буду тратить много времени. Я же не буду за ним бегать и говорить: “Слушай, сделай пост, сними сторис. А давай сделаем так”.

Работник должен быть самоорганизованным и понимать, что нужно делать. Просто ему нужно поставить четкую задачу и не нужно над ним стоять и проверять, работает он или нет. Ты поставил задачу — ты видишь исполненный результат. Если человек не справляется, то все — он некомпетентный специалист.

Я не буду брать на работу человека, за которым нужно будет ходить и каждый раз говорить ему, что делать.

У нас, например, все люди в команде самоорганизованы и знают, чем им заниматься.

Напротив, если взять сильно крутого работника? Во-первых, ему будет у нас неинтересно. Потому что крутые, к примеру, smm-менеджеры уже создают свои проекты. И это нормально.

Вы более суровый или все-таки хороший руководитель?

Вообще, я думаю, всегда нужно балансировать в любых ситуациях. Я могу быть хорошим, могу пошутить, пообщаться с сотрудниками как с товарищами. Однако иногда могу просто принять жесткое решение и все — попрощаться с определенным человеком в один день.

Мне иногда бывает досадно, когда я могу быть долгое время добрым и прощать, но если я теряю к человеку доверие, то он не задержится надолго в компании, а просто уйдет.

То есть здесь нужен такой баланс между тем, как быть хорошим, а иногда хладнокровным.

Выходит, человеку для успеха всегда нужно развиваться?

У меня так было. Когда я стал менеджером по продажам и работал в компании по торговле овощами и фруктами, то у меня были суперкрутые менеджеры, у которых были хорошие показатели продаж. И я спать не мог по ночам, потому что за пару месяцев мне было необходимо пройти такой курс по продажам и выйти на их уровень, чтобы меня просто не уволили.

У меня была такая мотивация, чтобы меня просто не выгнали с работы, чтобы я мог еще чему-то научиться. Таким образом, я их догнал в знаниях через три месяца.

Как отразился локдаун на вашем бизнесе? Что пришлось менять?

Конечно же, на все бизнесы повлиял локдаун. На какие сферы лучше, а на какие — хуже.

Нам пришлось полностью изменить подход к продуктам. Когда был пик локдауна первого, люди не ездили на такси, потому что ехать было некуда и все было закрыто. Водители боялись выходить на работу, поскольку, как и все, боялись заболеть. Поэтому мы начали возить людей в офисы, а это несколько иная специфика. Мы начали смотреть на рынок шире, наша компания стала предоставлять больше продуктов и услуг, чтобы удержаться.

Мы оказали немного сложную услугу и позволили водителям самим выбирать, где они хотят работать, с какими службами такси, какие заказы брать. Дали им больше возможностей, для чего нам пришлось много поработать над своей внутренней системой, чтобы это все можно было администрировать. Однако благодаря тому, что мы это сделали, у людей появилось больше возможностей заработать.

Как изменились ваши дела после проекта? Прибавилось ли клиентов?

Аудитория на работе у меня немного другая, потому что большинство таксистов — мужчины. Водители, которые приходили на работу, так же приходят благодаря тому, что мы делаем какие-то для них интересные условия и хороший сервис.

Можно было бы, конечно, придумать какой-нибудь продукт для женской аудитории и попытаться его продавать. Какие-то кремы, бьюти-боксы.

Однако, во-первых, это был бы не суперкрутой продукт, потому что я в этом не разбираюсь и мне бы пришлось потратить не один год, чтобы его разработать. Во-вторых, я занимаюсь машинами, а тут резко что-нибудь придумаю для аудитории — и это будет не обо мне.

Мне проще оставаться самим собой. Поэтому я и дальше занимаюсь своим делом.

Больше стало людей, интересующихся инвестициями. Многие узнали, что мы принимаем вложения в такси и начали пытаться в этом разобраться. Некоторые из них даже стали клиентами нашей компании, потому что они поняли, как у нас все работает, и теперь доверяют нам.

А чем больше узнаваемости, тем больше доверия.

Больше стало открытости со стороны людей, ранее по мере своей публичности были закрыты. Если ты становишься хоть немного более публичным, то можешь прийти на конференцию и познакомиться со всеми спикерами, а раньше мог только сидеть и слушать их издалека. Тебе легче достучаться до человека, который тебе интересен.

Как вы считаете, каким образом можно определить, будет ли идея работать? Как уберечься от проблем?

Представляете, если бы все в жизни было идеально? Все бы отлично складывалось у всех и ни у кого не было бы проблем. Это было бы чисто так скучно.

Иногда, когда я сижу на совещании с операционным директором и слушаю, какие мы молодцы, то мне реально скучно. А мне не хватает какого-нибудь такого стресса. Я люблю жить на грани. Делать что-нибудь крутое и двигаться все дальше и дальше.

Мне всегда хочется чувствовать себя как в стрессовой ситуации. Когда не знаешь, как что-то решить.

И самое интересное, что я сам себя загоняю в такие ситуации. Вот я себе придумаю какую-то идею, а потом стряхиваю, переживаю, думаю, как это сделать. Перерабатываю договоры, за что-то договариваюсь. Просто жесть какая-то.

А мог бы жить спокойно, где-то отдыхать. Но нет, я придумал себе какие-нибудь приключения, вот как сейчас: у меня друзья едут в отпуск куда-то отдыхать, а я себе таких приключений придумал перед Новым годом и теперь все разгребаю. Но это ведь так прекрасно!

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