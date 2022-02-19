Никакого феномена нет, просто Саша работает. Тренер Абраменко о тяжелом труде, эмоциях и “серебре” на Олимпиаде

Энвер Аблаев — главный тренер сборной Украины по фристайлу.

Уже второй год подряд со своим воспитанником Александром Абраменко борется за медали на Олимпийских играх.

В своем интервью для НОК Украины он рассказал о секретах столь невероятных результатов.

Начало тренерской карьеры

Что вас побудило начать тренерскую карьеру?

До Игр в Сочи–2014 я тренировал уже сборную Казахстана, но не так глубоко я во все это погружался, меня не так все это цепляло.

На зимних Играх–2014 я был начальником трассы по проведению соревнований по акробатике. И я как раз спустился с горы, и по телевизору показывали гонку, как наши биатлонистки завоевали золотые награды в эстафете.

И именно в этот момент у меня внутри все перевернулось и я понял, что тоже хочу выводить команду на эти результаты, как тренеры по биатлону.

Это как гром среди ясного неба было.

Если бы кто-нибудь в начале тренерской карьеры сказал, что вы станете тренером медалиста двух Олимпийских игр, вы бы поверили в это?

А я никогда в этом ни на минуту не сомневался. Я всегда знал, что наша украинская команда сильная, но, с другой стороны, ей всегда чего-то не хватало.

И я очень рад, что мне удалось, нашей команде удалось привести к таким результатам: это и тренеры, врачи, массажисты. Это наша общая заслуга и победа.

О спорте и эмоциях

Почему как спортсмен вы не давали волю эмоциям, таким, как мы видим сейчас, когда стали тренером?

Тренер и спортсмен — это совсем разные вещи. Когда ты спортсмен, ты переживаешь только за себя, конечно, ты переживаешь и желаешь всего самого лучшего своему товарищу по команде.

Но когда ты тренер — это тройное психологическое давление.

Потому что ты отвечаешь за каждого из них, переживаешь за каждого из них и ты стоишь внизу, и от твоих решений зависит многое, в том числе и их прыжок.

Поэтому любой тренер переживает гораздо больше, чем сам спортсмен. Отсюда и все эмоции. Когда все получается, радость бьет ключом, но то же самое происходит и когда спортсмены проигрывают — расстроены и плачут, тренера плачут вместе с ними. Это факт.

Но у нас, слава Богу, все получилось, все сложилось, несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись на этих Олимпийских играх. Конечно, мы запомним это надолго, но все же нам удалось вывести ребят на соревнования и показать одни из лучших результатов в карьере.

Об Александре Абраменко

В чем феномен Александра Абраменко, который в свои 33 года в суперфинале сумел прыгнуть тройное сальто с пятью винтами, а до того на соревнованиях ни разу его не исполнял?

Никакого феномена нет, просто Саша работает. Он работает, несмотря даже на все сложности.

Да, бывает, у него опускаются руки, но он просыпается на следующий день и снова идет тренировать этот прыжок. Большой труд плюс талант и большое желание побеждать приводит к таким результатам.

Что далось труднее, “золото”–2018 или “серебро”–2022?

Однозначно — это пекинское “серебро”.

Таких сложных соревнований на моей памяти не было ни как спортсменом, когда я выступал, ни как тренером.

Мы готовились к командным соревнованиям очень активно, я упорно работал, чтобы собрать конкурентную команду и выиграть “золото” в командных соревнованиях. Но когда это случилось… Конечно, это было большим ударом и для спортсменов, и для всех тренеров.

Также до последнего мы не знали, выпустят ли ребят на индивидуальные соревнования — Дмитрия Котовского и Александра Окипнюка. Ведь Анастасия Новосад так и не смогла выступить из-за того, что не было отрицательных тестов. Девушка готовилась, приехала и вообще не смогла выступить ни на каких соревнованиях. Это очень больно.

Поэтому до последнего не были убеждены, удастся ли это ребятам. Но благодаря нашей всей большой команде, Олимпийской миссии и ощутимой поддержке президента НОК Украины Сергея Бубки все сложилось и получилось.

Финансирование

Каково было финансирование при подготовке к 24-м зимним Олимпийским играм?

Что касается финансирования, все было хорошо, мы его получали благодаря показанному результату.

Все рабочие моменты всегда решались. Все собрания проводились в срок.

Трудно было в 2020 году, когда начался карантин и ковид начал прогрессировать, все сидели на изоляции, никто не имел права куда-то выезжать.

Тогда я встречался с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом и объяснил, что мы не можем закрыть даже 20% подготовки и нам очень важно выехать на учебно-тренировочный сбор куда-нибудь на воду. И тогда Вадим Гутцайт и международный отдел Министерства молодежи и спорта очень помогли, подключили и министра иностранных дел, и наше Посольство Украины в Швейцарии, благодаря чему нам удалось провести этот очень важный сбор, и вы видите результат.

Мне очень хочется, чтобы на следующих Олимпийских играх как можно больше наших спортсменов в разных видах спорта получили медали и чтобы наш спорт был на высоте.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине еще продолжаются, и мы надеемся, что Украина получит еще не одну медаль. Болеем за наших спортсменов вместе!

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