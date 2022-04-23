Интервью

Надо перенастраивать философию ведения войны — Резников о поставках оружия для ВСУ и помощи Запада

Елена Яковлева, редактор сайта 24 апреля 2022, 00:43
Олексій Резніков
Фото: Getty Images

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