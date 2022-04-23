Надо перенастраивать философию ведения войны — Резников о поставках оружия для ВСУ и помощи Запада

Украинские военные доказали западным партнерам, что наша страна храбрая, сильная и равная любой европейской демократии. Украина сейчас способна изменить не только свою судьбу, но и ситуацию безопасности во всем мире.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в эфире телемарафона о поставках оружия для ВСУ, вступлении в НАТО и помощи партнеров.

— После чего произошел слом в отношении Запада по поводу поставки Украине тяжелого оружия?

— Приблизительно в середине марта мы начали убеждать наших партнеров в том, что не нужно рассчитывать на советскую амуницию, оружие, боеприпасы, которыми мы будем продолжать войну с российскими захватчиками.

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Надо перенастраивать философию ведения войны. Украинская армия мощная, но она будет еще сильнее, если мы будем воевать с современным оружием. Это и артиллерия, и средства дальнего поражения, и танки, и бронетехника, и самолеты.

Сначала наши партнеры не очень на это реагировали, потому что считали, что лучше, чтобы мы и дальше воевали советским оружием. Но президент, премьер-министр, руководитель Офиса президента, министр иностранных дел начали давить каждый на своем уровне.

И этот слом произошел, философия изменилась, и вы уже публично слышите, что мы начинаем получать артиллерию 155 калибра от США, Франции и других партнеров.

Наши артиллеристы уже учатся в соответстующих местах использовать эту технику. Теперь мы сможем наносить поражение не на 20 км, а на 40 км, например. Это должно изменить картину этой войны.

Буду с вами откровенны, наши партнеры не верили, что Украина может победить. Некоторые из них тоже считали, что Украина упадет через 72 часа, о чем мечтали в генштабе Кремля.

Но когда украинцы показали не просто свою храбрость, а принципиальную позицию не сдать свою землю, они поняли, что мы будем бороться до последнего.

Главное, что они начинают понимать, — усиление ими восточного фланга Европы должно происходить через усиление Украины, потому что именно мы стоим на той стене, которая защищает весь цивилизованный мир от орков.

На мой взгляд, люди в Европе поверили в нас и начали давить на своих политиков.

— Могут ли западные партнеры передумать?

— Мир настолько странный, учитывая архитектуру современной системы безопасности как ОБСЕ и ООН, что я убежден, что мы должны продолжать давить. Каждое обращение президента и премьер-министра, членов правительства, депутатов и общественных деятелей должно продолжаться.

У наших партнеров может наступить усталость, поэтому мы должны постоянно держать их в тонусе, объясняя, что это в первую очередь в их интересах. Украина сегодня защищает цивилизованный мир и это не пафосные слова.

— Можете ли вы спрогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация безопасности в мире в этом году?

— Как юрист я не люблю судить по предположениях, но здесь я уже могу видеть прогноз. Президент Украины Владимир Зеленский предложил новый формат, который называется U24.

Он предусматривает обязательное проведение совместной конференции безопасности, на которой нужно сесть и договориться, какие сегодня системы не работают, какие должны работать в будущем.

Реакция на какую-либо агрессию должна быть в течение 24 часов. Не месячные консультации, не обещания, что мы потом введем “страшные” санкции, а немедленные действия.

Когда ведущие страны примут такое обязательство, мир действительно сможет чувствовать себя безопаснее. Сегодня не только у России есть потенциал агрессии. Есть и другие страны, которые смотрят и думают: “Если такая слаба архитектура безопасности, то почему бы и нам не попробовать агрессию против соседней страны?”, — сказал Алексей Резников.

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