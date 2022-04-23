Треба переналаштовувати філософію ведення війни — Резніков про постачання зброї для ЗСУ та допомогу Заходу

Українські військові довели західним партнерам, що наша країна хоробра, сильна й рівна будь-якій європейській демократії. Україна зараз здатна змінити не лише свою долю, а й безпекову ситуацію у всьому світі.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів в ефірі телемарафону про постачання зброї для ЗСУ, вступ до НАТО та допомогу партнерів.

— Після чого відбувся злам у ставленні Заходу щодо постачання Україні важкої зброї?

— Приблизно в середині березня ми почали переконувати наших партнерів у тому, що не треба розраховувати на радянську амуніцію, зброю, боєприпаси, якими ми продовжуватимемо вести війну з російськими загарбниками.

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Натомість треба переналаштовувати філософію ведення війни. Українська армія потужна, але вона буде ще сильнішою, якщо ми воюватимемо із сучасною зброєю. Це й артилерія, і засоби далекого ураження, і танки, і бронетехніка, і літаки.

Спочатку наші партнери не дуже на це реагували, бо вважали, що краще, щоб ми й надалі воювали радянською зброєю. Але президент, прем’єр-міністр, керівник Офісу президента, міністр закордонних справ почали тиснути кожен на своєму рівні.

І цей злам відбувся, філософія змінилася, і ви вже публічно чуєте, що ми починаємо отримувати артилерію 155 калібру від США, Франції та інших партнерів.

Наші артилеристи вже вчаться у відповідних місцях застосовувати цю техніку. Тепер ми зможемо наносити ураження не на 20 км, а на 40 км, наприклад. Це має змінити картину цієї війни.

Буду з вами відвертими, наші партнери не вірили, що Україна може перемогти. Деякі з них теж вважали, що Україна впаде за 72 години, про що мріяли в генштабі Кремля.

Але коли українці показали не просто свою хоробрість, а принципову позицію не здати своєї землі, вони зрозуміли, що ми будемо боротися до останнього.

Головна річ, яку вони починають розуміти, — посилення ними східного флангу Європи має відбуватися посиленням України, бо саме ми стоїмо на тій стіні, яка боронить весь цивілізований світ від орків.

На мою думку, люди в Європі повірили в нас і почали тиснути на своїх політиків.

— Чи можуть західні партнери передумати?

— Світ настільки дивний, враховуючи архітектуру сучасної системи безпеки як ОБСЄ й ООН, що я переконаний, що ми маємо продовжувати тиснути. Кожне звернення президента і прем’єр-міністра, членів уряду, депутатів і просто громадських діячів має продовжуватися.

У наших партнерів може наступити втома, тому ми постійно маємо тримати їх в тонусі, пояснюючи, що це насамперед в їх інтересах. Україна сьогодні захищає цивілізований світ, і це не пафосні слова.

— Чи можете ви спрогнозувати, як далі буде розвиватися безпекова ситуація у світі впродовж цього року?

— Як юрист я не люблю будувати висновки на припущеннях, але тут я вже можу бачити прогноз. Президент України Володимир Зеленський запропонував новий формат, який називається U24.

Він передбачає обов’язкове проведення спільної безпекової конференції, на якій треба сісти й домовитися, які сьогодні системи не працюють, які мають працювати на майбутнє.

Реакція на будь-яку агресію має бути впродовж 24 годин. Не місячні консультації, не обіцянки, що ми потім введемо “страшні” санкції, а негайні дії.

Коли провідні країни візьмуть на себе таке зобов’язання, світ дійсно зможе почувати себе безпечніше. Сьогодні не тільки Росія має потенціал агресії. Є й інші країни, які дивляться й думають: “Якщо така слабка архітектура безпеки, то чому б нам не спробувати агресію проти сусідньої країни?”, – додає Олексій Резніков.

Продовження дивися у відео.

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