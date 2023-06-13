Это просто звери, выпущенные из клетки: Павлюк о мотивах подрыва оккупантами Каховской ГЭС и тактике врага

Если раньше общество интересовала жизнь прежде всего звезд, то теперь популярность приобрели те, кто своим ежедневным трудом бережет жизни миллионов украинцев.

В большинстве своем их спрашивают о событиях на фронте и отношении к процессам в обществе. Но некоторые могут рассказать больше, как, например, первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

Военный в эфире телемарафона Єдині новини объяснил, какие были мотивы подрыва российскими военными Каховской ГЭС и какова новая тактика врага.

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Ситуация на Каховской ГЭС

Цель была одна — сорвать нашу наступательную операцию.

Если учитывать, что они не смогли понять наши замыслы до конца, то они, по-моему, обеспечили прикрытие левого фланга.

Когда они взорвали дамбу, то сделали барьерный рубеж, этим не допустили нашего наступления с этой стороны и смогли снять определенное количество своих частей, чтобы перебросить их на Запорожское направление.

Им нужно было максимально закрыть направление с этой стороны, потому что сил и средств у них недостаточно. Поэтому они сделали все, чтобы сконцентрировать свои группировки на одном направлении, на котором мы будем наступать.

Они пошли на все, на ужасное преступление, потому что даже не предупредили людей, находившихся на оккупированных территориях. А это все-таки 2/3 затопленной площади.

Как разрушение ГЭС повлияло на контрнаступление ВСУ

Этим они усложняют наше движение в этом направлении. Потому что даже сейчас при попытках эвакуации мирного населения все наши лодки подвергаются обстрелам.

Поэтому мы и обратились к нашим партнерам в ООН с просьбой помочь в эвакуации людей, которые сейчас находятся в критической среде. Их нужно спасать.

Стратегия “выжженной земли”

Везде, где побывала Россия и задержалась надолго, территория непригодна для жизни. Все населенные пункты, где она прошла, уничтожены.

Это один из показателей: они понимают, что не удержат территорию, потому что уничтожают всю перспективу проживания там. В ближайшие годы, пока не восстановится ГЭС, там не будет посевной площади. Они даже перерезали воду в Крым.

Техногенные катастрофы — новая тактика врага

Россия уже начала использовать техногенные катастрофы как оружие. Поэтому мы не исключаем никаких действий со стороны России с наиболее отрицательным результатом, поскольку у них нет ни совести, ни чести.

Это просто звери, выпущенные из клетки. И они будут делать все: убивать, гадить, уничтожать. Пока их не подавить.

Думаю, этим терактом они еще раз показали всему миру, что там не о чем говорить. Только силой всем вместе можно обратно загнать этого зверя, это животное в клетку.

Возможно ли повторение Каховского сценария на других ГЭС

Мы сделали все, что возможно, понимая еще в прошлом году, когда большие угрозы были, и я еще командовал группировкой сил и средств обороны Киева.

Мы не исключали такой факт, поэтому и средства противовоздушной обороны сосредоточены на этом направлении, ответный манёвр сил и средств был.

Но расчетное количество необходимых элементов поражения – это как минимум до ядерного взрыва нужна (мощность), чтобы уничтожить (Киевскую ГЭС). Или подрыв изнутри нужен, как это сделали на Каховский ГЭС, потому что поразить ракетами объект очень тяжело, чтобы нанести такие поражения.

Это практически невозможно. Мы делаем все, чтобы это исключить.

Также ранее Алексей Данилов в интервью рассказал об оружии после победы, конфронтации в Кремле и ошибках прошлого.

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