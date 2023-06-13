Це просто звірі, випущені з клітки: Павлюк про мотиви підриву окупантами Каховської ГЕС і тактику ворога

Якщо раніше суспільство цікавило життя здебільшого зірок, то тепер популярності набули ті, хто своєю щоденною працею зберігає життя мільйонів українців.

Здебільшого їх питають про події на фронті та ставлення до процесів у суспільстві. Та дехто може розповісти більше, як, наприклад, перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Військовий в ефірі телемарафону Єдині новини пояснив, які були мотиви підриву російськими військовими Каховської ГЕС та яка нова тактика ворога.

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Ситуація на Каховській ГЕС

Мета була одна — зірвати нашу наступальну операцію.

Якщо враховувати, що вони не змогли зрозуміти наші задуми до кінця, то вони, на мою думку, забезпечили прикриття лівого флангу.

Коли вони підірвали дамбу, то зробили бар’єрний рубіж, цим не допустили нашого наступу з цієї сторони та змогли зняти певну кількість своїх частин, щоб перекинути їх на Запорізький напрямок.

Їм потрібно було максимально закрити напрямок з цієї сторони, тому що сил та засобів у них недостатньо. Тому вони зробили все, щоб сконцентрувати свої угруповання на одному напрямку, на якому, на їхню думку, ми будемо наступати.

Вони пішли на все, на жахливий злочин, тому що навіть не попередили людей, які знаходились на окупованих територіях. А це, все ж, 2/3 затопленої площі.

Як підрив ГЕС вплинув на контрнаступ ЗСУ

Цим вони ускладнюють наш рух на цьому напрямку. Тому що навіть зараз під час спроб евакуації мирного населення усі наші човни піддаються обстрілам.

Через це ми й звернулись до наших партнерів, ООН з проханням допомогти в евакуації людей, які зараз знаходяться у критичному середовищі. Їх потрібно рятувати.

Стратегія “випаленої землі”

Скрізь, де побувала Росія та затрималась на великий час, ця територія тепер непридатна для життя. Усі населені пункти, де вона пройшла, знищені.

Це один з показників, що вони розуміють, що не втримають територію, тому що знищують всю перспективу для проживання там. Найближчі роки, поки не відновиться ГЕС, там не буде посівної площі. Вони навіть перерізали собі воду на Крим.

Техногенні катастрофи — нова тактика ворога

РФ вже почала використовувати техногенні катастрофи як зброю. Тому ми не виключаємо жодних дій з боку Росії з найбільш негативним результатом, оскільки вони не мають ані совісті, ані честі.

Це просто звірі, випущені з клітки. І вони будуть робити все: вбивати, гадити, знищувати. Аж поки їх не придушити.

Думаю, цим терактом, вони ще раз показали всьому світу, що там немає про що говорити. Тільки силою усім разом можна назад загнати цього звіра, цю тварину у клітку.

Чи можливе повторення Каховського сценарію на інших ГЕС

Ми зробили все, що можливо, розуміючи ще минулого року, коли великі загрози були, та я ще командував угрупованням сил і засобів оборони Києва.

Ми не виключали такий факт, тому і засоби протиповітряної оборони зосереджені на цьому напрямку, відповідний маневр сил і засобів був.

Але розрахункова кількість потреби елементів ураження – це як мінімум до ядерного вибуху треба (потужність), щоб знищити (Київську ГЕС). Або підрив зсередини потрібен, як це зробили на Каховський ГЕС, бо уразити ракетами дуже тяжко, щоб нанести такі ураження.

Це майже неможливо. Ми робимо все для того, щоб це виключити.

Також раніше Олексій Данілов в інтерв’ю розповів про зброю після перемоги, конфронтації у Кремлі та помилки минулого.

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