Поляки увидели, что это не просто шутки — интервью Агнешки Помаски об угрозах Кремля и настроениях в обществе

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Польша выражает лидерство и четкую позицию в поддержке нашего государства.

У поляков есть острое понимание того, что Путин не собирается останавливаться ни перед чем, кроме силы сопротивления. Но из-за активной проукраинской деятельности Польши Кремль и российские пропагандисты уже не раз высказывали прямые угрозы нашей соседке.

Депутат польского парламента (четырех созывов), председатель Комитета по делам Евросоюза и вице-президент Гражданской платформы на Поморье Агнешка Помаска эксклюзивно рассказала Вікнам о том, готовится ли Польша к войне и какие сейчас настроения доминируют в обществе.

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Об угрозах Кремля Польше

— Мы понимаем, что россияне пугают и провоцируют. И никогда не известно, это только разговоры или они действительно зайдут дальше. Но мы готовы к любому ходу событий.

На сегодняшний день все поляки увидели, что это не просто шутки. Нужно предусмотреть каждый возможный сценарий. Вопросы обороны, закупок техники, сотрудничество в рамках НАТО и ЕС очень важны.

Я представляю оппозиционную партию в Польше. Мы прежде всего обращаем внимание на то, что пришел конец ссорам в ЕС. Надо искать партнеров. Потому что никогда не известно, когда эта помощь нам понадобится.

И сегодня, на конец июня, слово “сотрудничество” является ключевым. У нас есть щит НАТО, и считаю, что это очень хорошо под углом укрепления не только морального, но и физического, если речь идет о стратегии на следующие годы в рамках пакта НАТО.

Об обороне Польши

— Наверное, стратегия должна быть направлена ​​на укрепление, на профессионализм армии, но также и на инновации. Мы не должны быть только быстро реагировать, но в вопросах обороны должны думать тоже о собственных исследованиях, развитии и инновациях.

Потому что сейчас мы наглядно видим, как современные технологии могут в чрезвычайных ситуациях действовать в пользу государства, владеющего этими технологиями.

Мы видим, как изменилась жизнь наших друзей в Украине. Многие вынуждены были уйти на фронт, и мы осознаем, что с нами тоже такое может случиться. И нужно быть готовыми к абсолютно любому сценарию.

Никакие сигналы нельзя игнорировать. Хотя тоже понимаем, что мы находимся немного в другом месте и верим в сотрудничество в рамках НАТО.

Но тоже осознаем, что не только показ солидарности с Украиной, но и предоставление конкретной помощи имеет смысл! И мы тоже должны об этом помнить, когда разговариваем с нашими партнерами в Европейском Союзе.

У меня такой опыт, что чем ближе к границе (с Россией — ред.), тем чувство опасности выше.

Это касается не только Польши, Латвии, Литвы или Эстонии. Но также, например, Финляндии или Швеции, принявших решение вступить в НАТО.

Или даже Дании, решившей войти в программу обороны Европейского Союза. Конечно, это чувство опасности значительно меньше на юге Европы. Впрочем, они тоже понимают, что взаимоподдержка — это очень важно.

Напомним, например, кризис с эмигрантами на юге Европы. Тогда не все страны были солидарны с Грецией или Италией. Так что никому не известно, когда их стране понадобится помощь.

О поддержке Украины

— Я считаю, что для всего мира была шоком сплоченность и сотрудничество в ЕС по поводу поддержки Украины. Конечно, готовность налагать санкции не идеальна, но все-таки все боялись.

Европейский Союз проходил определенные кризисы, и не всегда эти конфликты хорошо заканчивались, а здесь все были единогласны в вопросах, касающихся техники для Украины, необходимости санкций. Хотя, конечно, пока не все идеально. Но это определенная гарантия безопасности.

Взять хотя бы визиты руководителей государств и власть имущих в Киев и другие части Украины. Они показывают, что это тема номер один для Европы. Не только безопасности, но даже в сфере публичной.

Я была позавчера в Дублине, парламент Ирландии подсвечен флагами Украины, в новостях Ирландии много информации о происходящем в Украине. И многие решения принимаются в ЕС именно в пользу Украины.

Наша главная цель — сделать все, чтобы не было эскалации войны. Поэтому страны НАТО пытаются действовать таким образом, чтобы не было углубления и распространения войны.

Я также знаю, что об этом говорят политики, в частности, украинские: Украина хочет закончить войну. Не проиграть! Но закончить. Россия — агрессор, Украина обороняется. Защищается эффективно.

Но все мы хотим того же, что и остальные обыватели Украины — конца войны. И знаем, кто является агрессором. Для нас это очевидно.

Об общественном мнении поляк

— Я думаю, что в первый момент начала войны в Украине чувство опасности у наших людей было очень острым. Разные инциденты возле границы, мысль о том, что столица Украины может быть оккупирована.

Даже Львов был атакован. Сегодня чувство опасности немного меньше. Путин и россияне рассчитывали на то, что война будет день – два и все. Но видно, что, к счастью, произошло наоборот.

Украина может и обороняться, и укусить, и нанести удары. Мы считаем, что опасность есть, но все же не так остро воспринимаем, как в первые дни.

Вообще страх не является лучшим советником. Важно чувство того, что в любой ситуации мы себе поможем. И не только чувство, но и конкретные шаги.

Польское правительство немного приостановило агрессивную политику в Евросоюзе, потому что поняло, что нужно искать в ЕС друзей, а не врагов.

Если Россия нападет на Польшу

Трудно себе представить, что мы должны бежать и хватать оружие! Но мы все готовы. Даже мы как народные избранники все прошли однодневную учебу на полигоне, организованную председателем парламента.

Так что многие из нас в реальной готовности.

Поляки и польки смелые — не забываем о женщинах, которые сейчас играют очень важную роль на фронте в Украине.

Близость к военным событиям открыла всем глаза, что нельзя спать спокойно и чувствовать себя в безопасности, когда власть в стране в руках злых людей. Ведь видно, что в России все это пошло в очень плохом направлении.

Многих людей это разбудило. Никто уже не обсуждает, например, почему мы увеличиваем расходы на оборону. В конце прошлого года мы приняли бюджет, в котором 2,5% идет на оборону.

Но понимаем, что совершили ошибку в том, и сейчас все это дорабатываем, дофинансируем. Особенно то, что касается покупки современной техники и разных военных контрактов.

29 июня прошел саммит стран НАТО. Он утвердил новую стратегическую концепцию Североатлантического союза на следующее десятилетие. Читай основные результаты саммита НАТО в Мадриде.

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