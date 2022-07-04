Поляки побачили, що це не просто жарти — інтерв’ю Агнешки Помаськи про погрози Кремля та настрої в суспільстві

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща виявляє лідерство та чітку позицію в підтримці нашої держави.

У поляків є гостре розуміння того, що Путін не збирається зупинятись ні перед чим, окрім як сили спротиву. Але через активну проукраїнську діяльність Польщі Кремль та російські пропагандисти не раз уже висловлювали прямі погрози нашій сусідці.

Депутатка польського парламенту (чотирьох скликань), голова Комітету у справах Євросоюзу та віце-президентка Громадянської платформи на Помор’ї Агнешка Помаська ексклюзивно розповіла про те, чи готується Польща до війни та які зараз настрої панують у суспільстві.

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Про погрози Кремля Польщі

— Ми розуміємо, що росіяни лякають і провокують. І ніколи не відомо, чи це лише балачки, чи вони справді зайдуть далі. Але ми готові до будь-якого ходу подій.

На сьогодні всі поляки побачили, що це не просто жарти. Потрібно передбачити кожен можливий сценарій. Питання оборони, закупівель техніки, співпраця в рамках НАТО та ЄС є дуже важливими.

Я представляю опозиційну партію в Польщі. Ми передусім звертаємо увагу на те, що настав кінець сваркам у ЄС. Треба шукати партнерів. Бо ніколи не відомо, коли ця допомога нам знадобиться.

І сьогодні, на кінець червня, слово “співробітництво” є ключовим. Ми маємо щит НАТО, і вважаю, що це дуже добре під кутом укріплення не лише морального, а й фізичного, якщо йдеться про стратегію на наступні роки в рамках пакту НАТО.

Про оборону Польщі

— Напевно, ​​стратегія має спрямовуватися на зміцнення, на професіоналізм армії, але також і на інновації. Ми не маємо бути лише тими, хто швидко реагує, але в питаннях оборони повинні думати теж про власні дослідження, розвиток та інновації.

Бо зараз ми наочно бачимо, як сучасні технології можуть у надзвичайних ситуаціях діяти на користь держави, яка тими технологіями володіє.

Ми бачимо, як змінилося життя наших друзів в Україні. Багато з них змушені були піти на фронт, і ми усвідомлюємо, що з нами теж таке може трапитись. І треба бути готовими до абсолютно будь-якого сценарію.

Не можна ігнорувати жодних сигналів. Хоча теж розуміємо, що ми перебуваємо трохи в іншому місці, та віримо в співпрацю в рамках НАТО.

Але теж маємо усвідомлення, що не лише показування солідарності з Україною, а й надання конкретної допомоги має зміст! І ми теж маємо про це пам’ятати, коли розмовляємо з нашими партнерами в Європейському Союзі.

Я маю такий досвід, що чим ближче до кордону (з Росією — ред.), тим те почуття небезпеки є вищим.

Це стосується не лише Польщі, Латвії, Литви чи Естонії. Але теж, наприклад, Фінляндії чи Швеції, які ухвалили рішення вступити в НАТО.

Чи навіть Данії, яка вирішила вийти в програму оборони Європейського Союзу. Звісно, це почуття небезпеки є значно меншим на півдні Європи. Утім, вони теж мають розуміння того, що взаємопідтримка — це дуже важливо.

Нагадаємо собі, наприклад, кризу з емігрантами на півдні Європи. Тоді не всі країни були солідарні з Грецією чи Італією. Тож нікому не відомо, коли їхній країні буде насправді потрібна допомога.

Про підтримку України

— Я вважаю, що для всього світу була шоком згуртованість і співпраця в ЄС щодо підтримки України. Певно, що готовність накладати санкції не є ідеальною, але все-таки всі боялись.

Європейський Союз проходив певні кризи, й не завжди ті конфлікти добре закінчувалися, а тут усі були одноголосні. У питаннях, які стосувались техніки для України, необхідності санкцій. Хоча, звісно, поки ще не все ідеально. Але це є певна гарантія безпеки.

Взяти хоча б ті візити керівників держав і можновладців до Києва та інших частин України. Вони показують, що це є тема номер один для Європи. Не лише безпеки, а навіть у сфері публічній.

Я була позавчора в Дубліні, парламент Ірландії підсвітлений прапорами України, в новинах Ірландії багато інформації про те, що відбувається в Україні. І багато рішень ухвалюється в ЄС саме на користь України.

Наша головна ціль — зробити все, щоби не було ескалації війни. Тому країни НАТО намагаються діяти в такий спосіб, щоби не було поглиблення і поширення війни.

Я також знаю, що про це говорять політики, зокрема українські: Україна хоче закінчити війну. Не програвати! Але закінчити. Росія є агресором, Україна обороняється. Обороняється ефективно.

Але всі ми хочемо того ж, що і решта обивателів України — кінця війни. І знаємо, хто є агресором. Для нас це очевидно.

Про суспільну думку поляків

— Я думаю, що в перший момент початку війни в Україні почуття небезпеки в наших людей було дуже гострим. Різні інциденти при кордоні, думка про те, що столиця України може бути окупована.

Навіть Львів був атакований. Сьогодні почуття небезпеки трохи менше. Путін і росіяни розраховували на те, що війна буде один – два дні й усе. Але видно, що, на щастя, сталося навпаки.

Україна може й оборонятися, й укусити, й завдати ударів. Ми вважаємо, що небезпека є, але все-таки не так гостро сприймаємо, як у перші дні.

Взагалі, страх не найкращий радник. Важливе відчуття того, що в будь-якій ситуації ми собі допоможемо. І не лише почуття, а й конкретні кроки.

Польський уряд трохи призупинив агресивну політику в Євросоюзі, бо зрозумів — потрібно шукати в ЄС друзів, а не ворогів.

Якщо Росія нападе на Польщу

Важко собі уявити, що ми маємо бігти й хапати зброю! Але ми всі готові. Навіть ми як народні обранці всі пройшли одноденне навчання на полігоні, організоване головою парламенту.

Так що багато з нас у реальній готовності.

Поляки й польки сміливі — не забуваємо про жінок, які зараз відіграють дуже важливу роль на фронті в Україні.

Близькість до воєнних подій відкрила нам усім очі, що не можна спати спокійно й почуватися в безпеці, коли влада в країні в руках злих людей. А видно, що в Росії все це пішло в дуже поганому напрямку.

Багатьох людей це розбудило. Ніхто вже не обговорює, наприклад, чому ми збільшуємо витрати на оборону тощо. Наприкінці минулого року ми схвалили бюджет, у якому 2,5% йде на оборону.

Але розуміємо, що зробили помилку в тому, і зараз все це доопрацьовуємо, дофінансовуємо. Особливо те, що стосується купівлі сучасної техніки й різних військових контрактів.

29 червня відбувся саміт країн НАТО. На ньому затвердили нову стратегічну концепцію Альянсу на наступне десятиліття. Читай основні результати саміту НАТО в Мадриді.

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