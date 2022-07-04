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Поляки побачили, що це не просто жарти — інтерв’ю Агнешки Помаськи про погрози Кремля та настрої в суспільстві

Валерія Черненко, Журналістка Факти Тижня 04 Липня 2022, 16:00
Поляки побачили, що це не просто жарти — інтерв’ю Агнешки Помаськи про погрози Кремля та настрої в суспільстві
Фото: Facebook

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Поляки побачили, що це не просто жарти — інтерв’ю Агнешки Помаськи про погрози Кремля та настрої в суспільстві
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