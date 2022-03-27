Потеряна эмоциональная составляющая к РФ. Интервью Зеленского российским СМИ о войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно общался с зарубежными СМИ. Пришел черед российских журналистов задать свои вопросы.

Зеленский общался с представителями канала Дождь, портала Медуза и Коммерсантъ.

— Является ли, по вашему мнению, окончательное решение “Проблемы Зеленского” — одной из основных целей нападения на Украину?

— Я слышал много различных мыслей, что планируется мое устранение.

Было очень много пропаганды и ослабление местной власти. Они понимали, что центральная власть отдаляется от крепкого влияния российской политики на украинскую. Она была и достаточна мощной.

Они выбрали тактику победы в регионах.

Ведь у нас на местах долго существовала мажоритарная система и на местах были те или иные группы финансовые и политические, закоренелые политики, которые влияли на все.

Такие вещи должны были с местных советов пойти к перевыборам в парламенте. Они очень хотели перевыборов. Объединились, чтобы “снести” управляемость процессом, ведь когда нестабильная ситуация в стране — все разваливается.

Эта дестабилизация не прошла.

Далее на вопрос о Мариуполе Владимир Зеленский рассказал об ужасах, которые на самом деле переживают люди от российских военных. О том, что в город даже не можно доставить гуманитарную помощь, об обстрелах и жертвах среди гражданских, об вывозе людей и детей в Россию.

— В России и Украине противоречивые сведенья об количестве погибших. Почему такие разные оценки?

— Составляются списки. Есть все списки тех, кто в плену. Политику они не очень интересуют, а их родителей (интересуют — ред.).

Боюсь признаться, но думаю, что все списки у российской стороны есть.

Наши военные обращались к ним по поводу обмена, так как и российская сторона к нам. Для того чтобы говорить о любом обмене, нужны списки. Мы не держим в секрете, кто у нас военнопленные, поэтому списки передавались.

Нужно менять всех на всех, а не “подождите мы еще насобираем”, а это то, что они делают с гражданскими. Это свинство.

Если они будут воровать детей, это все закончиться тем, что не будет никаких переговоров, мы отовсюду повыходим, и ни о чем не будем договариваться, мы никого не поменяем.

— Как с 24 февраля изменилось ваше личное отношения к россиянам? Как вы считаете, удастся ли когда-нибудь украинцам и россиянам нормализовать отношения.

— Отношение после 24 февраля ухудшилось очень сильно. Потерянная эмоциональная составляющая. Несмотря на то, что я умом понимаю, что много людей поддерживают Украину.

Отношения ухудшилось у всего населения. За этот месяц глобальный, исторический, культурный произошел раскол.

У меня нет ответа, как это можно вернуть. У меня нет ответа, вернётся это вообще когда-либо.

Зеленский призвал россиян, которые понимают правду, не молчать, а поддерживать Украину.

— Фраза: “Нас все равно не услышать” — это не сработает, это несправедливо. Поэтому бойкотирование — это для того, чтобы поняли: когда там умирают, вам должно быть хотя бы дискомфортно.

Также на вопрос о документах, которые показывала РФ, якобы о решении первыми напасть на Донбасс (подписанными 22 января), Зеленский ответил, что это фейк.

Ведь президент Украины неоднократно заявлял, что мы хотели вернуть свои земли только мирным путем переговоров.

— Чтобы вы хотели сказать гражданам РФ, которые будут смотреть это интервью?

— Все люди ещё раз должны понять, что в России и среди граждан, что покинули страну, есть большой процент людей, которые поддерживают правду.

Не вынуждаю говорить, что поддерживают Украину, ведь в правде надо разобраться самому.

Есть и большой процент, который поддерживают действующего президента.

Я хочу просто, чтобы все эти стороны больше анализировали. Та сторона, которая поддерживает правду и Украину, стучалась к соседям и близким, ведь без этого нельзя пройти вот это информационный занавес. Без журналистов, людей культуры, писателей невозможно будет ничего закончить.

Ранее Владимир Зеленский давал пресс-конференцию иностранным СМИ. Он заявил, что после войны у Украины будет совсем новая история.