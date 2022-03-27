Втрачено емоційну складову до РФ. Інтерв’ю Зеленського російським ЗМІ про війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський неодноразово спілкувався із закордонними ЗМІ. Прийшла черга російських журналістів поставити свої питання.

Зеленський спілкувався з представниками каналу Дождь, порталом Медуза та Коммерсантъ.

— Чи є, на вашу думку, остаточне рішення “Проблеми Зеленського” — одною з основних цілей нападу на Україну?

— Я чув багато різних думок щодо того, що планується моє усунення.

Було дуже багато пропаганди та ослаблення місцевої влади. Вони розуміли, що центральна влада віддаляється від міцного впливу російської політики на українську. Вона була і достатньо потужна.

Вони обрали тактику перемоги у регіонах.

Адже у нас на місцях довго існувала мажоритарна система і на місцях були ті чи інші групи — фінансові та політичні, “закоренілі політики”, які впливали на все.

Такі речі повинні були з місцевих рад піти до перевиборів у парламенті. Вони дуже хотіли перевиборів. Об’єдналися, щоб “знести” керованість процесом, адже коли нестабільна ситуація в країні — все розвалюватиметься.

Ця дестабілізація не пройшла.

Далі на запитання про Маріуполь Володимир Зеленський розповів про жахіття, яке насправді переживають люди від російських військових.

Про те, що в місто навіть не можна доставити гуманітарну допомогу, про обстріли та жертви серед цивільних, про вивезення людей та дітей до Росії.

— У Росії та Україні суперечливі відомості про кількість загиблих. Чому такі різні оцінки?

— Складаються списки. Є усі списки тих, хто в полоні. Політику вони не дуже цікавлять, а їхніх батьків (цікавлять — ред.).

Боюся зізнатися, але думаю, що всі списки у російської сторони є.

Наші військові зверталися до них щодо обміну, так як і російська сторона до нас. Щоб говорити про будь-який обмін потрібні списки. Ми не тримаємо у секреті, хто у нас військовополонені, тому списки передавалися.

Потрібно міняти всіх на всіх, а не “зачекайте ми ще назбираємо”, а це те, що вони роблять з цивільними. Це свинство.

Якщо вони крастимуть дітей, це все закінчиться тим, що не буде жодних переговорів, ми звідусіль виходимо, і ні про що не домовлятимемося, ми нікого не обміняємо (полонених — ред.).

— Як з 24 лютого змінилося ваше особисте ставлення до росіян? Як ви вважаєте, чи вдасться колись українцям та росіянам нормалізувати стосунки.

— Ставлення після 24 лютого дуже погіршилося. Втрачена емоційна складова до Росії. Попри те, що я розумію, що багато людей підтримують Україну.

Відносини погіршилося у населення. За цей місяць світовий, історичний, культурний стався розкол.

Я не маю відповіді, як це можна повернути. У мене немає відповіді, чи повернеться це взагалі будь-коли.

Зеленський закликав росіян, котрі розуміють правду, не мовчати, а підтримувати Україну.

— Фраза: “Нас все одно не почують” — це не спрацює, це несправедливо. Тому бойкотування — це для того, щоби зрозуміли: коли там помирають, вам має бути хоча б дискомфортно.

Також на запитання про документи, які показувала РФ, нібито про рішення України першою напасти на Донбас (підписані 22 січня), Зеленський відповів, що це фейк.

Адже президент України неодноразово заявляв, що ми хотіли повернути свої землі лише мирним шляхом переговорів.

— Щоб ви хотіли сказати громадянам РФ, які дивитимуться це інтерв’ю?

— Всі люди ще раз повинні зрозуміти, що в Росії та серед громадян, що покинули країну, є великий відсоток людей, які підтримують правду.

Не змушую говорити, що підтримують Україну, адже в правді треба розібратися самому.

Є й великий відсоток, які підтримують чинного президента.

Я просто хочу, щоб усі ці сторони більше аналізували. Той бік, який підтримує правду й Україну, стукав до сусідів та близьких, адже без цього не можна обійтись у боротьбі з інформаційною завісою. Без журналістів, людей культури письменників неможливо нічого закінчити.

Раніше Володимир Зеленський давав пресконференцію іноземним ЗМІ. Він заявив, що після війни в України буде зовсім нова історія.