Решить — где ты будешь наиболее полезной! Ольга Руднева о работе волонтером за границей и помощи Украине

Ольга Руднева — одна из самых известных женщин Украины, директор Фонда Елены Пинчук. Она помогала людям до полномасштабной войны и продолжает делать это сейчас. Поэтому рассказала о волонтёрстве за границей.

О начале полномасштабной войны

— Война заскочила меня за границей: 23 февраля я уехала, чтобы привезти в Украину маму, а к утру узнала о начале вторжения. Я сразу начала искать возможности вернуться, но, поскольку с 2014 года наш Фонд работает с ветеранами АТО, я знала, как тяжело работать военным там, где есть гражданские люди.

Я должна спросить себя: буду ли я балластом в Украине? Буду ли я там полезна?

Мой муж, со своей стороны, призвал меня подумать: знаю ли я точно, чем буду заниматься в Украине, как я смогу помочь здесь?

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Я не знала, поэтому пришла к выводу, что более полезной буду за границей. Сейчас, когда так много киевлян возвращаются, я снова спрашиваю себя: хочу ли я быть дома одним из нуждающихся в помощи, а не тем, кто в состоянии ее максимально оказать?

Следует ли возвращаться домой, чтобы только надеть свои вещи?

Мне здесь хватает двух пар джинсов. Поэтому я остаюсь в Польше, где я очень полезна.

О работе с фондом

— Как директор Фонда Елены Пинчук я управляю нашей деятельностью дистанционно, остальная команда — в Украине. Они решили остаться там, несмотря на призывы эвакуироваться.

Это не помешало нам продолжать оказывать психологическую помощь подросткам и женщинам.

В конце марта мы открыли кабинет тестирования на ВИЧ. Мы закупаем лекарства для больниц, которые обращаются к нам, оказываем помощь ВИЧ-положительным людям в виде продуктовых наборов, помогли эвакуироваться ВИЧ-положительным подросткам.

Фонд Елены Пинчук поддерживает и волонтерские организации в Польше, занимающиеся украинскими беженцами. Это немало как для небольшого периода с начала войны, но, конечно, это не та огромная работа, которую мы делали в мирное время.

Работа в Help Ukraine Center

— На глаза мне попал пост в соцсети об инициативе украинских бизнесменов создать центр Help Ukraine Center, где собиралась бы, сортировалась и отправлялась в Украину гуманитарная помощь из Европы. В частности, речь шла о запуске логистического хаба в Люблине.

К инициативе присоединились разные украинские компании. Я написала Андрею Ставницеру, что готова приехать, если нужно, и уже с первой недели войны стала работать в люблинском хабе.

Вместе со мной в режиме нон-стоп занимаются менеджментом 23 человека.

В общей сложности привлечены 760 волонтеров, на них — разгрузка, сортировка, погрузка.

Количество людей, которые нам нужны, каждый день меняется. Мы заранее объявляем об этом на нашей странице в соцсети.

К нам приходят фуры гуманитарной помощи от разных городов Европы или брендов, посольств и гуманитарных организаций. В начале помощь шла от простых людей в Европе, сейчас это более крупные компании.

За первый месяц работы мы передали в Украину около 3,1 тыс. тонн грузов, примерно 10-15 фур в день посортированной, промаркированной “гуманитарки”. Это кажется много, но в масштабе наших потребностей это капля в море.

Привыкает ли мир к войне и беженцам

— По сравнению с началом полномасштабной войны объем гуманитарной помощи уменьшился, но не потому, что мы надоели кому-то.

Просто многие обычные люди сразу сделали все, что было в их силах.

Но мы понимаем, что среднестатистической семье трудно отдавать постоянно часть своего бюджета на помощь.

Вместе с тем мы в Украине только сейчас заходим в пик гуманитарного кризиса. Именно поэтому мы пишем крупным компаниям, что нуждаемся в гуманитарной помощи.

Я хотела бы призвать всех украинцев, у кого есть выход на иностранную аудиторию, акцентировать на потребностях Украины в помощи.

Если говорить об усталости от беженцев конкретно в Польше, то я лично ее не чувствую.

Я изначально решила не оформлять себе статус беженки, я выбрала статус волонтера, как и большинство моих коллег. Мы не ищем возможности остаться здесь или получить какие-то дополнительные преимущества.

Возможно, я могла бы сказать больше, если бы не была на работе с 9 утра до 9 вечера. У меня есть моя работа, у меня нет других возможностей взаимодействия с польским окружением.

Мы окончательно победим в этой войне. И зацветет наша Украина даже лучше, чем раньше. И у нас будет много друзей из всего мира, которые захотят приехать в гости. Ранее в своем интервью Марьяна Олескив рассказала о туризме во время и после войны.