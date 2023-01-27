“Безмежно любим, мій герою”: история жизни и гибели военного Владислава Горбаня

Полномасштабное вторжение ярко подсветило проблему, с которой жила Украина с 2014 года. Теперь тысячи жен погибших военных, сотни матерей украинских защитников обращаются к президенту с просьбой присвоить звание Героя Украины их близким посмертно.

Таких историй очень много. Но мы стремимся осветить хотя бы немного из них, чтобы украинцы помнили своих героев.

Историю о Владиславе Горбане и борьбе за его память в эксклюзивном интервью рассказала супруга Екатерина.

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Ребенок до сих пор ждет отца дома

Владислав родился в поселке Кириковка Сумской области, на 20-й день рождения своей мамы. После окончания девятого класса парень поступил в Государственный лицей с усиленной военно-физической подготовкой Кадетский корпус имени И.Г. Харитоненко.

После выпуска выбрал направление армейской авиации и поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Женился Владислав на Екатерине уже после окончания учебы. Молодой офицер со своей женой уехали в Полтаву, где муж пошел на службу и стал командиром вертолетного звена вертолетной эскадрильи 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Потом — летал на вертолете Ми-8.

Владислав Горбань также выполнял задачи на территории АТО в ООС. Пилот всю свою сознательную жизнь защищал независимость государства.

— После двух лет совместной жизни у нас родился сынишка, он очень похож на отца. Сейчас сыну уже четыре года, но когда Владислав погиб, то ему было всего три, — рассказывает Екатерина.

Ребенок до сих пор ждет отца дома.

Владислав был очень умный и добрый. Он всегда мечтал о большой семье и дружеских компаниях. И у него все это было: семья, большой круг друзей, а рядом те, кто его любит, и все, кого любил он.

Женщина делится: Владислав был смелым, отважным, постоянно боролся за справедливость. Он никогда никого не обидел, всегда был тактичен, а его харизматичность запоминалась всем. На работе офицера ценили за ответственность и компетентность.

В апреле Владиславу должно было исполниться 28 лет. Жена Екатерина всегда его поддерживала, гордилась своим мужем.

— Он был для меня лучшим во всех смыслах этого слова и останется им навсегда — в моем сердце.

Люди не придумали слов, которыми можно передать боль, разрывающую сердце. Я бы отдала все, что у меня есть, лишь бы он вернулся к нам с сыном живым.

Полномасштабное вторжение

— Я к войне не готовилась: меня Владислав всегда успокаивал, чтобы я не волновалась. Но когда наши военные узнавали о планах врага — сначала вторжение планировалось 16 февраля, потом — 20 февраля, они тщательно готовились. Дежурили там день и ночь.

20 февраля мужу уже сообщили о запрете на выезд из Полтавы. Тогда я уже почувствовала что-то не то и подумала, что война неизбежна.

Я знала, что он будет воевать, и мне стало жутко.

24 февраля, около 4 утра, нас разбудил звонок: Владиславу позвонили с работы.

“Началось, первая готовность”, — раздалось из трубки.

— И он начал собирать вещи, ехать на работу. Поцеловал меня и ушел. Я почувствовала что-то не то, будто он меня целует в последний раз.

Когда началось полномасштабное вторжение, Владислав с первого дня был на защите украинского неба. За это мужчину наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Во время службы муж ничего не рассказывал Екатерине, он всегда только успокаивал ее и своего сыночка.

— Я говорила: “Боюсь, что мы потеряем друг друга”. Он отвечал: “Не волнуйся, дорогая, все будет хорошо”. Но случилось то, что случилось. Я потеряла своего любимого мужчину.

Написала стихотворение, когда узнала о гибели

Владислав Горбань погиб в Николаевской области 6 марта 2022 года. В тот день российские оккупанты сбили два вертолета ВСУ. Шесть военнослужащих погибли, среди них был и Горбань.

Посмертно капитан Горбань награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени. Похоронили защитника на Центральном кладбище в родном поселке Кириковка Сумской области.

Когда я узнала о его смерти, то долго не могла прийти в себя. В тот же день написала стихотворение своему любимому.

Минають дні, минають ночі,

І вже закриті твої очі.

На віки вічні ти не з нами,

Но все одно я пам‘ятаю

Ті світлі дні, безмежне щастя,

Коли сім‘я була разом.

Тепер для тебе — інший світ,

А ми на цьому світі як без тебе?

Не знаю, як тепер нам жити.

Твоє сердечко назавжди завмерло,

Но ти герой, ти наш герой!

Герой на всю країну!

Ми так сумуєм за тобою, безмежно любим,

Мій герою.

Екатерина считает: все герои, которые сейчас защищают или защищали нашу Родину, должны получить награду Героя Украины. Это очень тяжелая работа.

— Я надеялась, что моему мужу дадут эту награду. Он ведь был патриотом Украины с детства. Владислав хотел связать свою жизнь с военной авиацией, добросовестно выполнял все приказы и находился в зоне АТО. Даже когда началась полномасштабная война, он был одним из первых защитников нашего неба.

Он сражался до последнего. Когда прошло больше десяти месяцев, я решила взять все в свои руки.

Екатерина создала петицию и надеется, что людям не безразличны наши герои. Если она наберет необходимое количество голосов, президент может рассмотреть петицию о присвоении Владиславу Горбаню звания Героя Украины посмертно.

Об украинских героях нужно помнить и говорить, ведь эти мужчины и женщины покинули свой комфорт и пошли на войну за украинскую идею. О военном пилоте, погибшем в боях за остров Змеиный, мы рассказывали в нашем другом материале.

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