Рассказы

Полномасштабная война застала в больнице: история ЛГБТ-активистки о начале оккупации и выезде из нее

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 декабря 2022, 17:00
Історія активістки Олени Вінсент про початок війни
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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