Розповіді

Повномасштабна війна застала у лікарні: історія ЛГБТ-активістки про початок окупації та виїзд із неї

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Грудня 2022, 17:00
Історія активістки Олени Вінсент про початок війни
Фото: Українська Правда. Життя

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