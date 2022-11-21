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Не треба втомлюватися від війни та допомоги! Історії українських родин, долі яких зруйнувала війна

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Листопада 2022, 20:30
Історії українських родин, чиї долі зруйнувала війна
Фото: Pexels

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