Не нужно уставать от войны и помощи! Истории украинских семей, судьбы которых разрушила война

В это трудно поверить, но скоро уже будет год с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Эта война разбросала украинцев по всему миру, превратила многих в сирот и переселенцев. Многие остались без дома, ведь его разрушили оккупанты.

Новые истории украинцев об ужасах войны мы слышим каждый день. Считаем, что их должны знать другие, чтобы помочь, выразить сочувствие или просто понять: ты не один/одна в своей беде. Истории семей, пострадавших от войны, Вікнам рассказала организация ADRA Ukraine.

Красногоровка дважды страдала от войны

24 февраля Лилия Постельняк с семьей находилась в родной Красногоровке Донецкой области. Мужчина планировал ехать на заработки в Польшу, поскольку начались проблемы с работой. У него уже был куплен билет, и он был готов ехать, но с утра поступило известие, что в Украине началась полномасштабная война.

Сейчас также смотрят

— Сначала мы узнали, что Харьковскую область обстреляли и уже были “прилеты” ракет в Киеве. Тогда мы поняли, что это будет полномасштабное вторжение, — вспоминает Лилия.

Постельняки решили оставаться дома, ведь на руках у Лилии был маленький ребенок, которому был всего месяц. Они надеялись, что все скоро закончится.

— Наш город уже попадал под обстрелы восемь лет назад.

Но потом жизнь наладилась, люди открывали собственный бизнес, строились новые школы и садики — все было прекрасно и жизнь продолжалась, — делится женщина.

Но зимой 2022 все было по-другому. Через неделю начали обстреливать и Донецкую область. По словам Лилии, Марьинку сравняли с землей. Сложно представить, как восстановить этот город.

Красногоровка тоже находится под постоянными обстрелами. Многие остались там жить, в том числе и родители Лилии, но все они постоянно прячутся в подвалах без воды и света.

Так длится уже более девяти месяцев. Но пока они остаются в родном доме, — отмечает Лилия.

Когда обстрелов стало больше, она с мужем решила эвакуироваться из Красногоровки. Потому что жить в таких условиях с ребенком, которому постоянно нужно внимание, свежий воздух и спокойный сон, было невозможно.

Они покинули квартиру, которую только что купили, и поехали к родственникам в Киев. Две недели прожили у сестры, но когда поняли, что возвращаться некуда, решили искать квартиру и арендовать ее. Но средств у семьи совсем не было — Лилия в декрете, муж без работы. Выезжали с двумя чемоданами, зимней одеждой и документами. Спас счастливый случай.

— Об организации ADRA Ukraine я узнала еще в родном городе. А потом, когда мы приехали в Киев, я обратилась на горячую линию организации с просьбой помочь нам финансово. Нам эту помощь оказали, — делится женщина.

Денежные средства пошли на аренду квартиры в Киеве, а также на средства гигиены для ребенка. Это помогло семье адаптироваться в новых условиях.

Надеются, что дом уцелеет

В Днепр Эмилия Осепян с семьей переехала в марте 2022 года. Уезжали с мужем, сыном и мамой. Уже в течение восьми месяцев они снимают квартиру в Днепре, но очень надеются, что их дом останется целым.

— Мы с сыном встретили 24 февраля дома, в Торецке. Муж был в командировке в Киевской области. Когда все началось, он пытался вернуться в Донецкую область, — рассказывает Эмилия.

По ее словам, он очень долго не мог попасть домой из-за сложного трафика и постоянных обстрелов. Первые четыре дня в Торецке было спокойно, людей только предупреждали о возможных авиаударах. Подвала в их доме не было, поэтому семья Эмилии пряталась в ванной, пока не приехал муж.

Две – три недели было сравнительно тихо, а потом прилетела авиация, и мы уже не могли оставаться там, — вспоминает женщина.

— Раньше такого не было… Мы живем в центре Торецка, довольно далеко от линии фронта — снаряды никогда до нас не долетали. Надеялись, что нас эта беда обойдет.

Поэтому сидели дома до последнего, пока не поняли, что есть реальная угроза жизни. Наконец решили эвакуироваться. Взяли все, что можно было уместить в одну машину, преимущественно это были детские вещи.

Друзья и близкие остались дома. По их словам, уже разрушена половина города.

Наш дом еще цел, но дома по соседству с нами разрушены, — говорит Эмилия.

Семья Осепян три недели искала жилье в Днепре, было очень сложно из-за большого количества внутренне перемещенных лиц. Как только они переехали, Эмилия стала мониторить информационное пространство в поисках финансовой помощи. Потому что нужно было арендовать жилье, и это было сложно сделать с теми средствами, которые имела семья.

— Мы подали документы на выплаты ВПЛ, но там задержка выплат была четыре месяца. Мы вовремя получили помощь от ADRA Ukraine. За эти деньги смогли оплачивать аренду квартиры, — говорит женщина.

Эмилия отмечает, что сейчас все устали от войны: и люди, и доноры. Но она просит от имени всех нуждающихся в помощи:

Не бросайте нас сейчас. Война еще не окончилась!

Даже если она закончится сейчас — пока дома не будет газа, электроэнергии и нормальных условий для существования — мы не выдержим. Мы не сможем без помощи, — призывает она.

Ужасное ДТП еще до войны, изменившее жизнь

Варвара Мельник с детьми проживает в селе Тальянки Черкасской области. У нее трое детей разного возраста — старшему ребенку уже исполнилось 16 лет, младшему еще и года нет. Незадолго до войны женщина попала в ужасное ДТП — ее сбил пьяный водитель, в результате чего она получила инвалидность II группы.

В марте после начала полномасштабной войны муж Варвары потерял работу — его отправили во временный отпуск. За это время семья сильно влезла в долги, только осенью взяли кредит на 150 тыс. грн.

Эти средства нужны были не только на питание, но и на дорогое лекарство для Варвары и ее ребенка.

Впоследствии муж Варвары уехал в Умань на заработки, но денег едва хватает на основные нужды.

— У сына проблемы с опорно-двигательной системой, постоянные эпилепсии. Я из-за своего состояния здоровья нуждаюсь в оперативном вмешательстве.

Средств хватает только на питание и прожиточный минимум. Сейчас все подорожало. Нам очень сложно жить в новых условиях, — рассказывает женщина.

Варвара уже давно знает о благотворителях по организации ADRA Ukraine. Она решила обратиться сюда. С этого дня она постоянно получает адресную продовольственную помощь и средства гигиены. Особенно благодарна за детское питание, памперсы и смеси.

— Мне в первый же день привезли большую коробку всего. Бутылочки, пюре, сладости детям, средства гигиены и продуктовые наборы. Нас это очень выручает, потому что сейчас все это дорого, — признается Варвара.

Как получить помощь от ADRA Ukraine

Каждый человек, пострадавший в результате боевых действий на территории Украины, также может обратиться за помощью в ADRA Ukraine несколькими способами. Первый из них — по номерам телефонов горячей линии:

+38 (067) 333 17 52

+38 (093) 170 67 39

+38 (050) 615 57 50

Можно также перейти на официальный сайт ADRA и заполнить форму или сообщить о своей проблеме в личных сообщениях в соцсетях.

Украинцы продолжают помогать друг другу. Ранее мы рассказывали историю Екатерины Тарасенко, открывшей приют-ферму для переселенцев.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!