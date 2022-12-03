Если бы я знал больше информации, то лечился бы — история Андрея, у которого полжизни ВИЧ-положительный статус

К сожалению, у многих людей все еще нет полной и адекватной информации о ВИЧ и СПИДе. Отсутствие знаний об этих болезнях может стоить здоровья и даже жизни.

44-летний Андрей из Луганской области уже давно имеет ВИЧ-положительный статус. Он рассказал Суспільному, почему раньше не принимал антиретровирусную терапию и как сейчас заботится о здоровье.

Надо принимать лекарства, если хочешь еще пожить

Андрей узнал о том, что имеет ВИЧ, в 22-летнем возрасте. Тогда в тюрьме он сдал анализы, проявившие положительный статус.

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Раньше такого не было, как сейчас, конечно. Тогда был больший ажиотаж. Консилиум собирали, что-то мне рассказывали — “Не переживай”, психологи работали, — вспоминает мужчина.

Однако на то время информацию об этом заболевании было трудно найти в свободном доступе. Поэтому люди с ВИЧ и СПИДом сознательно себя убивали, считая, что нет смысла проходить терапию.

В течение десяти лет с момента постановки своего диагноза Андрей также не лечился и никому не рассказывал о своем статусе.

Ведь окружение не понимало, как влияет вирус на организм и какие есть пути передачи этой болезни. Мужчина рассказывает, что в то время люди не хотели общаться с ВИЧ-положительными, есть из одной посуды или даже находиться рядом в одной комнате.

Такая реакция еще больше изолировала и угнетала больного. Андрей считал, что больше десяти лет не сможет прожить. Но потом его мнение изменилось.

— Многие не принимают терапию. А я принимаю потому, что у меня большинство друзей, из них уже никого нет, потому что не принимали таблетки, думали, это так, мелочи какие-то.

А я могу сказать по себе: надо принимать (лекарства — ред.), если хочешь еще пожить, — делится Андрей.

Из-за полномасштабной войны мужчина переехал в Полтаву, где сейчас получает антиретровирусную терапию для угнетения развития ВИЧ. О болезни Андрея знают только близкие.

Если бы я в то время знал, что можно с этим жить, имел больше информации, я бы, конечно, по-другому себя вел, лечился бы, — признается украинец.

Он советует другим ВИЧ-позитивным людям не расстраиваться и не ставить на себе крест раньше времени. Забота о себе и постоянное лечение обеспечивают полноценную долгую жизнь.

Несмотря на многолетнюю борьбу и просветительские меры, ВИЧ и СПИД остаются окутанными разнообразными мифами. Проверь, что ты знаешь об этих болезнях.

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