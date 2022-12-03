Рассказы

Если бы я знал больше информации, то лечился бы — история Андрея, у которого полжизни ВИЧ-положительный статус

Елена Яковлева, редактор сайта 03 декабря 2022, 19:00
Історія Андрія з ВІЛ-позитивним статусом
Фото: Суспільне

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