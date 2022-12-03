Розповіді

Якби я мав більше інформації, то лікувався б — історія Андрія, який півжиття має ВІЛ-позитивний статус

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Грудня 2022, 19:00
Історія Андрія з ВІЛ-позитивним статусом
Фото: Суспільне

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