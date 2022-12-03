Якби я мав більше інформації, то лікувався б — історія Андрія, який півжиття має ВІЛ-позитивний статус

На жаль, багато людей усе ще не мають повної та адекватної інформації про ВІЛ та СНІД. Відсутність знань про ці хвороби може коштувати здоров’я та навіть життя.

44-річний Андрій з Луганської області вже давно має ВІЛ-позитивний статус. Він розповів Суспільному, чому раніше не приймав антиретровірусну терапію та як нині піклується про здоров’я.

Треба приймати ліки, якщо хочеш ще пожити

Андрій дізнався про те, що має ВІЛ, у 22-річному віці. Тоді у в’язниці він здав аналізи, які виявили позитивний статус.

Зараз також дивляться

Раніше такого не було, як зараз, звісно. Тоді був більший ажіотаж. Консиліум збирали, щось мені розповідали — “Не переживай”, психологи працювали, — згадує чоловік.

Однак на той час інформацію про це захворювання було важко знайти у вільному доступі. Тож люди з ВІЛом та СНІДом свідомо себе вбивали, вважаючи, що немає сенсу проходити терапію.

Протягом десяти років від моменту постановки свого діагнозу Андрій також не лікувався та нікому не розповідав про свій статус.

Адже оточення не розуміло, як впливає вірус на організм та які шляхи передачі цієї хвороби. Чоловік розповідає, що в той час люди не хотіли спілкуватись з ВІЛ-позитивними, їсти з одного посуду чи навіть перебувати поруч в одній кімнаті.

Така реакція ще більше ізолювала та пригнічувала хворого. Андрій вважав, що понад десять років не зможе прожити. Але потім його думка змінилась.

— Багато хто не приймає терапії. А я приймаю тому, що в мене більшість друзів, з них уже нікого нема, тому, що не приймали таблетки, думали, це так, дрібниці якісь.

А я можу сказати по собі: треба приймати (ліки — ред.), якщо хочеш ще пожити, — ділиться Андрій.

Через повномасштабну війну чоловік переїхав до Полтави, де нині отримує антиретровірусну терапію для пригнічення розвитку ВІЛ. Про хворобу Андрія знають лише близькі.

Якби я в той час знав, що можна з цим жити, мав більше інформації, я б, звісно, зовсім по-іншому себе вів, лікувався б, — зізнається українець.

Він радить іншим ВІЛ-позитивним людям не засмучуватись та не ставити на собі хреста завчасно. Піклування про себе та постійне лікування забезпечують повноцінне довге життя.

Попри багаторічну боротьбу та просвітницькі заходи ВІЛ та СНІД залишаються оповитими різноманітними міфами. Перевір, а що ти знаєш про ці хвороби.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!