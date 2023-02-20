Я приезжаю с нуля и должен еще здесь разгребать: история военного Эрви, которого отказались везти в маршрутке с собакой

Когда ты спишь в сотнях километров от дома, не в постели, а на полу. Когда о душе или ванной остается мечтать. Когда пытаешься просто добраться из точки А в точку Б. Однако встречаешь — недоразумение, а чувствуешь разочарование и боль.

Именно о таких чувствах говорит военнослужащий Василий Ригель с позывным Эрви изданию Буквы после того, как его вместе с песиком по имени Пехота не пустили в маршрутку из Черкасс в Киев.

Наконец я вышел, потому что не хотел ехать три часа с человеком, у которого такое пренебрежительное отношение к военным и собакам, именно тогда, когда у нас есть сотни примеров собак, которые в прямом смысле слова спасают людей.

Пехота с Василием еще с тех времен, когда формировался его батальон в Киевской области. Мужчина долго пытался попасть в ряды ВСУ, но пришлось подождать из-за перелома запястья.

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Его Эрви получил незадолго до начала полномасштабного вторжения. Поэтому, несмотря на то, что он был в резерве первой очереди, забрать на службу мужчину не могли.

Когда гипс сняли в апреле, Василий снова попытался посетить военкомат и даже не один, но снова было бесполезно. Лишь в июне Эрви получил свое место среди защитников.

Ездил в три части, но на тот момент мне ответили, что они фактически заполнены. Вот я и ждал. В июне наконец-то призвали в один из стрелковых батальонов.

Тогда, признается, не повезло, что в командовании не было боевых офицеров. Поэтому впоследствии часть решили расформировать и сделать новую с более подходящим командованием. Наибольшим утешением в тот период стала именно Пехота — щенок, который родился еще в Киевской области.

Она сначала убегала от мужчины и пряталась из-за громких звуков. Но впоследствии Василию удалось откормить малышку, сделать ей прививки и другие соответствующие процедуры у ветеринара. Так они стали практически неразлучны.

Решил, что это будет звучать немного забавно, как “опять пехоту объедают”. Или: “Пехото, ко мне!” Хотя, по сути, она очень спокойная. Мне иногда кажется, что она кошка, — говорит Василий о кличке щенка.

Трошки мімімішності.

Собака, яку не впустили сьогодні в маршрутку до Києва з Черкас.

Просто гляньте, який монстр pic.twitter.com/zTOs1CaieD — позивний Ерві (@eRVieM) February 12, 2023

Была Пехота с Василием и на Бахмутском направлении, откуда и возвращался мужчина, когда попытался добраться из Черкасс в Киев. Однако водитель маршрутки был против того, чтобы щенок ехал с ним. Эрви делится, что мужчина даже пытался переложить ответственность на других пассажиров, но они не были против пушистика в салоне.

В то же время Василий добавляет, что ему больно от того, что во время спора ему пришлось бороться один на один с несправедливостью. В конце концов даже выйти, чтобы не быть в одном пространстве с неприятным ему человеком.

Мужчина вспомнил времена АТО, когда из-за льгот случались подобные ситуации с водителями, которые были против бесплатного проезда ветеранов. Но никак не ожидал, что такое возможно, когда над головой летают ракеты, а на фронте горячая фаза войны.

Я приезжаю с нуля, где сплю в земле, а за нами — посевные прилеты. Возвращаюсь в мирный город, и должен еще разгребать.

Тогда Василий просто вышел из маршрутки и воспользовался другим вариантом транспорта. Мужчина думает, что рано или поздно даже таким людям, как водитель, придется побывать на фронте, поскольку, по его словам, армию нужно пополнять.

Достойные заканчиваются. Мы умираем. Мы травмируемся. У нас едет крыша. И с этим нужно что-то думать.

И все же защитник надеется, что удастся найти другие способы, чтобы дать человеку понять, что он поступил неправильно. Например, узаконивание перевозки животных в салоне маршрутки, чтобы не случались ситуации “я тебя не впущу, потому что я так хочу”.

Но есть и хорошие моменты. Василий говорит, что ему приятно видеть, как украинцы делают сбор средств на армию и стремятся сделать добро для защитников.

Приятно, когда берешь кофе в кафе, а тебе говорят, что угощают защитников.

Единственное, о чем просит защитник не забывать украинцев — это уважение и искренняя поддержка тех, кто ежедневно жертвует многими вещами и жизнью ради спокойного сна других и свободы всей страны.

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Главное фото: Буквы