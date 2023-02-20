Розповіді

Я приїжджаю з “нуля” і маю ще тут розгрібати: історія військового Ерві, якого відмовились везти у маршрутці з собакою

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Лютого 2023, 12:00
Василь Ригель
Фото: Facebook

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