Рассказы

История смелой Инбаль Либерман! Как девушка в Израиле спасла кибуц от потерь и организовала оборону поселения

Виктория Мельник, редактор сайта 13 октября 2023, 18:00
Инбаль Либерман
Фото: Facebook

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