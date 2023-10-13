История смелой Инбаль Либерман! Как девушка в Израиле спасла кибуц от потерь и организовала оборону поселения

Мир — не без отчаянных и смелых людей. Даже в самые темные времена именно они вселяют в нас лучик надежды: совсем скоро придет что-нибудь хорошее.

События в Израиле сейчас пугают весь мир. Вместе с тем многие израильтяне борются за собственную страну и жизнь всеми возможными методами. Среди них — Инбаль Либерман. Девушка не растерялась, а спасла свое поселение в первый день нападения боевиков ХАМАС.

О смелости израильтянки и её подвиге сообщили в израильском ежедневном издании ивритом Maariv.

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Израильтянка Инбаль Либерман своими силами уничтожила боевиков ХАМАС

Израильтянка Инбаль Либерман прошла подготовку в армии обороны Израиля ЦАХАЛ. В конце 2022 года девушка стала Координатором службы безопасности своего региона, то есть реагировала на чрезвычайные ситуации до прибытия полиции или армии.

Родное место девушки — кибуц Нир-Ам: самостоятельное поселение на границе с сектором Газа. Там она встретила войну 7 октября.

Когда 7 октября 2023 года боевых ХАМАС начали атаковать Израиль, Инбаль Либерман быстро организовала оборону родного поселения: собрала всех, кто мог обороняться и раздала людям оружие.

Девушка подготовила план защиты и сделала засаду для противника.

— Она первая в Израиле осознала, что происходит. Бегала, как сумасшедшая, от дома к дому, организовала отряд самообороны, подготовила план защиты кибуцы, расставила мужчин в засады у забора, — вспоминают те минуты соседи Инбаль.

Благодаря организации, которую устроила девушка, кибуц стал неприступной крепостью, сопротивлялся боевикам.

Главной задачей жителей было дождаться прихода армии обороны Израиля. Самостоятельно Инбаль Либерман уничтожила пятерых террористов. Отряд самообороны во главе с девушкой в общей сложности убил 25 боевиков.

В настоящее время героиня эвакуировалась в более безопасное место, в Тель-Авив. Там, 9 октября, Инбаль отметила свое 25 день рождения. Поздравить её пришел мэр города.

— Инбаль — героиня. Её история, о которой все рассказывают, никого не оставляет равнодушным. Благодаря Инбаль были спасены десятки жизней. Благодаря ей был спасен кибуц Нир-Ам, — написал мэр Тель-Авива на своей странице в Facebook.

Почему сектор Газа напал на Израиль и какова история этого конфликта, мы рассказывали тебе раньше.

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