Розповіді

Історія сміливої Інбаль Ліберман! Як дівчина в Ізраїлі врятувала кібуц від втрат та організувала оборону поселення

Вікторія Мельник, редакторка сайту 13 Жовтня 2023, 18:00
Інбаль Ліберман
Фото: Facebook

Більше новин
Відчайдушні домогосподарки
Тоді та зараз: як змінилися актори та акторки культових Відчайдушних домогосподарок
Мустафа Джемілєв про затяжну війну та пропозиції Путіна
СБУ Криму працювало проти нас як філія ФСБ. Мустафа Джемілєв про можливість опору у 2014 та план повернення Криму
Як закінчити дружбу
Відтепер — окремо. Як розірвати дружбу: етичні способи підходу до розмови
Орхідея
Як доглядати за орхідеєю і що для цього потрібно
Дивитись більше

Матеріали по темі

Новини Ізраїлю сьогодні
Зв’язували руки, кидали гранати та обезголовлювали дітей: відомо про звірства ХАМАС в Ізраїлі
Джихад: що це, що потрібно знати про це і чи є це в Корані
Євреїв у всьому світі просять бути пильними: ХАМАС закликає до всесвітнього джихаду: що це таке та чим небезпечний
Історія подружжя
Щомісяця святкують день, коли він вижив: історія подружжя, яке пройшло випробування війною
Як українцям покинути Ізраїль
Понад тисячу доларів за життя? Як залишити Ізраїль та яка вартість квитків

Відео
0:04:32
Новини Ізраїлю сьогодні

Зв’язували руки, кидали гранати та обезголовлювали дітей: відомо про звірства ХАМАС в Ізраїлі
0:06:57
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини
Штурми не припиняються ні на мить. Яка ситуація в Авдіївці станом на зараз — останні новини
Графік відключення світла Київ: що означають нові кольори
Графіки відключення світла в Києві — що означають різні кольори
0:03:24
Радомир збирає дрон
Йому лише 16 років, а за його дронами вже черга! Як школяр після уроків власноруч збирає БпЛА для бійців
0:02:40
Красногорівка
Росіяни цинічно нищать Красногорівку! Як там досі живуть люди та чому відмовляються виїжджати
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 13 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:53
українські захисники
Заїхати безпечно в місто — майже неможливо: як українські захисники утримують позиції на Сході
0:03:57
Росіяни перекидають техніку та резерви у Маріуполь: до чого готуються
Перекидають тисячі військ та техніку. До чого готуються російські окупанти у Маріуполі
Ізраїль
Кількість загиблих зростає, а ХАМАС готується до гри в довгу: яка ситуація в Ізраїлі 12 жовтня
0:05:09
Авдіївка сьогодні: що відомо про ситуацію на Авдіївському напрямку 12 жовтня 2023
Найбільший наступ на Авдіївку за всю повномасштабну війну — що відбувається на Сході
Більше відео
Мустафа Джемілєв про затяжну війну та пропозиції Путіна
Читати далі
СБУ Криму працювало проти нас як філія ФСБ. Мустафа Джемілєв про можливість опору у 2014 та план повернення Криму
Історія подружжя
Читати далі
Щомісяця святкують день, коли він вижив: історія подружжя, яке пройшло випробування війною

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь