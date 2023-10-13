Історія сміливої Інбаль Ліберман! Як дівчина в Ізраїлі врятувала кібуц від втрат та організувала оборону поселення

Світ — не без відчайдушних та сміливих людей. Навіть у найтемніші часи саме вони вселяють в нас промінчик надії: зовсім скоро прийде щось хороше.

Події в Ізраїлі нині лякають увесь світ. Разом з тим, чимало ізраїльтян борються за власну країну та життя усіма можливими методами. Серед них — Інбаль Ліберман. Дівчина не розгубилася, а врятувала своє поселення у перший день нападу бойовиків ХАМАС.

Про сміливість ізраїльтянки та її подвиг повідомили в ізраїльському щоденному виданні івритом Maariv.

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Ізраїльтянка Інбаль Ліберман самотужки знищила бойовиків ХАМАС

Ізраїльтянка Інбаль Ліберман пройшла підготовку в армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ. Наприкінці 2022 року дівчина стала Координаторкою служби безпеки свого регіону, тобто реагувала на надзвичайні ситуації до прибуття поліції чи армії.

Рідне місце дівчини — кібуц Нір-Ам: самостійне поселення на кордоні з сектором Гази. Там вона й зустріла війну 7 жовтня.

Коли 7 жовтня 2023 року бойових ХАМАС почали атакувати Ізраїль, Інбаль Ліберман швидко організувала оборону рідного поселення: зібрала всіх, хто міг оборонятися та роздала людям зброю.

Дівчина підготувала план захисту та зробила засідку на ворога.

— Вона перша в Ізраїлі усвідомила, що відбувається. Бігала, наче божевільна, від будинку до будинку, організувала загін самооборони, підготувала план захисту кібуци, розставила чоловіків у засідки біля паркану, — пригадують ті хвилини сусіди Інбаль.

Завдяки організації, яку влаштувала дівчина, кібуц став неприступною фортецею, чинив спротив бойовикам.

Головним завданням мешканців було дочекатися приходу армії оборони Ізраїлю. Самостійно Інбаль Ліберман знищила п’ятьох терористів. Загін самооборони на чолі з дівчиною загалом убив 25 бойовиків.

Нині героїня евакуювалася у більш безпечне місце, до Тель-Авіва. Там, 9 жовтня, Інбаль відсвяткувала своє 25 день народження. Привітати її прийшов мер міста.

— Інбаль — героїня. Її історія, про яку всі розповідають, нікого не залишає байдужим. Завдяки Інбаль було врятовано десятки життів. Завдяки їй було врятовано кібуц Нір-Ам, — написав мер Тель-Авіва на своїй сторінці у Facebook.

Чому сектор Гази напав на Ізраїль та яка історія цього конфлікту, ми розповідали тобі раніше.

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