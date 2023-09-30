Рассказы
Эксклюзив

Увольнение из-за пореза, которого не было — мифы о ВИЧ и правах людей. История жизни и мнение экспертов

Даниэла Долотова, редактор сайта 30 сентября 2023, 13:00
ВІЛ
Фото: Unsplash, Pexels

Эксклюзивы
Чому під час місячних постійно хочеться солоденького
“Почему во время месячных постоянно хочется сладенького?”
Історія матері, яка виховує дитину з аутизмом про складнощі та міфи
Главное — не обращать внимание на слова, которые говорят в спину. Какие сложности возникают при воспитании ребенка с расстройствами аутистического спектра
Модні жіночі пальта 2023-2024: добірка трендових пальт сезону осінь-зима
Цвет, принт, длина и состав: самые модные пальто осени 2023 и как их правильно выбирать
Люсі
Встаешь, вытираешь слезы и понимаешь — дальше лучше. Певица Люсі о творчестве, материнстве и силе смыслов
Смотреть больше

Больше новостей
Увольнение из-за пореза, которого не было — мифы о ВИЧ и правах людей. История жизни и мнение экспертов
Никакая не магия, а комплексный подход — как избавиться от обвисшего живота и боков
день Віри, Надії та Любові
Искренние поздравления с днем Веры, Надежды и Любви в стихах, картинках и прозе
коли збирати гриби
Чтобы было вкусно и безопасно: календарь грибника 2023 и оптимальные сроки, когда собирать грибы
Голубці: рецепт приготування від Лізи Глінської
Думаешь, чего бы вкусного съесть? Держи рецепт сочных голубцов от Лизы Глинской
Смотреть больше

Материалы по теме

Меланома
Меланома или просто возрастное пятно? Эксперт об опасных сигналах, по которым можно распознать рак кожи
Як передати показання за світло: інструкція
Легче, чем кажется: как передать показания за свет
Как воспитывать ребенка в межнациональной семье
Воспитание детей в межнациональной семье: вызовы, преимущества и советы родителям
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн

Видео
0:02:41
село Некрасове

Пригрозила зарезать и отрицала существование Украины. В Винницкой области разгорелся скандал из-за российских песен
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 30 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:07:27
Професія пожежника — як стати працівником ДСНС та що потрібно
Могу себе сказать — я спасаю людей. Сложности и преимущества профессии пожарного в Украине
0:12:02
Культурний десант — у Києві відбудуться два благодійних концерти
Синхронизация тыла и фронта. В Киеве пройдут два благотворительных концерта Культурного десанта
Бабин Яр трагедія
Два дня — десятки тысяч смертей. Рассказываем о трагедии в Бабьем Яру
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Карта бойових дій в Україні сьогодні 29.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 29 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:11:01
Читай, чому від побаченого на Херсонщині у людей опускаються руки та як живуть люди там.
От увиденного опускаются руки. Как живут люди в Херсонской области и что их тревожит
0:03:19
Село Максимівка
Ни один дом не уцелел! Какая еще опасность подстерегает жителей Максимовки в Николаевской области
Кременчук
Спасательный круг на случай блекаута. В Кременчуге на местной больнице установили солнечные станции
Больше видео
Історія матері, яка виховує дитину з аутизмом про складнощі та міфи
Читать дальше
Главное — не обращать внимание на слова, которые говорят в спину. Какие сложности возникают при воспитании ребенка с расстройствами аутистического спектра

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь