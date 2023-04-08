Тест рядом: в Украине запустили проект, который поможет быстро и конфиденциально пройти тестирование на ВИЧ

Несмотря на позитивную динамику в борьбе с ВИЧ в Украине продолжают фиксировать новые случаи.

По данным исследования UNAIDS, в настоящее время 250 тысяч украинцев и украинок живут с ВИЧ. Однако только 60% из них знают о своем статусе и получают необходимое лечение.

Поэтому в Украине запустили проект Тест рядом, который поможет быстро и конфиденциально пройти бесплатный тест на ВИЧ, а также узнать больше о тестировании.

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Может помочь проект Тест рядом

узнать больше о тестировании на ВИЧ;

найти пункт тестирования;

пройти бесплатно тест на ВИЧ;

получить экспресс-тест на ВИЧ;

получить помощь с лечением в случае, если тест окажется положительным.

Кроме того, можно связаться со специалистами. Для этого необходима только электронная почта или звонок на горячую линию.

Номер горячей линии — 0 800 500 451

Также на сайте проекта можно узнать о том, как уберечь себя от рисков заражения и где получить лекарства для людей с ВИЧ.

Также важно понимать, что около 75% новых случаев ВИЧ — следствие секса без презерватива. Поэтому читай обо всех мифах о презервативах, которые тебе нужно знать.

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