Здоровье и красота

Тест рядом: в Украине запустили проект, который поможет быстро и конфиденциально пройти тестирование на ВИЧ

Даниэла Долотова, редактор сайта 08 апреля 2023, 22:00
Тест поруч
Фото: Facebook

Больше новостей
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 9 випуску 4 сезони від 08.04.23
Повторить блюда утраченного бизнеса! Как прошел девятый выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект
Обстріл Купьянського району
Есть погибшие и раненые! Что известно об обстреле Двуречной и Подолов Купянского района 8 апреля
Янголи спорту
Спорт не вне политики: в Киеве открыли экспозицию Ангелы спорта на память погибших
Молочниця - причини та лікування вагінального кандидозу
Молочница возвращается снова? Поставь под прицел свой образ жизни и тарелку — как эффективно избавиться от кандидоза
Смотреть больше

Материалы по теме

Молочниця - причини та лікування вагінального кандидозу
Молочница возвращается снова? Поставь под прицел свой образ жизни и тарелку — как эффективно избавиться от кандидоза
епілепсія
Не надо засовывать ничего в рот! Что стоит знать об эпилепсии — история девушки, которая живет с этим заболеванием
Коли вести дитину до мамолога - розповідає лікарка
Когда вести ребенка к маммологу — симптомы и лечение заболеваний молочных желез
схуднення
Советы для похудения, с которыми ты не похудеешь. Или как не довести себя до РХП

Видео
0:03:16
Янголи спорту

Спорт не вне политики: в Киеве открыли экспозицию Ангелы спорта на память погибших
0:05:28
Історія України та НАТО: як змінювалась думка українців щодо Альянсу
От 16% до 86%! Как менялось отношение украинцев к НАТО и почему объединение с нами выгодно Альянсу
0:02:33
Сіверськ
Путин меня не захватит, я свою землю никому не отдам — жители Северска не сдаются
0:06:15
Тайвань: історія конфлікту та до чого тут США
Тайвань и КНР: история конфликта и какую роль в этом играют США
0:04:13
Дмитро Козацький
Это тоже оружие! Как фотографии Дмитрия Козацкого вносят свой вклад в победу
0:15:49
Ден Гемптон
Прообраз главного героя в Top Gun с Томом Крузом: пилот Дэн Хэмптон о защите украинского неба и особенностях F-16
0:03:31
Як живуть люди в Преображенці Запорізької області
Сажают цветы возле разрушенных домов — как живут люди в прифронтовом поселке в Запорожской области
0:05:10
Віднови дім
Віднови дім: средства от Евросоюза уже помогают украинцам
0:05:31
Перші українські військові отримали протези завдяки проекту Recovery
Высококачественные протезирования и реабилитация — первые военные получили новые конечности благодаря проекту Recovery
Карта бойових дій в Україні
Минус российский Су-25 и плюс 40 отраженных атак — карта боевых действий в Украине 8 апреля в режиме онлайн
Больше видео
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 9 випуску 4 сезони від 08.04.23
Читать дальше
Повторить блюда утраченного бизнеса! Как прошел девятый выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект
Молочниця - причини та лікування вагінального кандидозу
Читать дальше
Молочница возвращается снова? Поставь под прицел свой образ жизни и тарелку — как эффективно избавиться от кандидоза

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь