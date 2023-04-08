Тест поруч: в Україні запустили проект, який допоможе швидко та конфіденційно пройти тестування на ВІЛ

Попри позитивну динаміку в боротьбі з ВІЛ в Україні продовжують фіксувати нові випадки.

За даними дослідження UNAIDS, наразі 250 тисяч українців та українок живуть з ВІЛ. Однак лише 60% з них знають про свій статус й отримують необхідне лікування.

Тому в Україні запустили проект Тест поруч, який допоможе швидко й конфіденційно пройти безоплатний тест на ВІЛ, а також дізнатись про тестування більше.

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Чи може допомогти проект Тест поруч

дізнатись більше про тестування на ВІЛ;

знайти пункт тестування;

пройти безкоштовно тест на ВІЛ;

отримати експрес-тест на ВІЛ;

отримати допомогу з лікуванням у разі, якщо тест виявиться позитивним.

Крім того, можна звʼязатися зі спеціалістами. Для цього потрібна лише електронна пошта або дзвінок на гарячу лінію.

Номер гарячої лінії — 0 800 500 451

Також на сайті проекту можна дізнатися про те, як уберегти себе від ризиків зараження й де отримати ліки для людей з ВІЛ.

Також важливо розуміти, що близько 75% нових випадків ВІЛ — наслідок сексу без презерватива. Тому читай про всі міфи про презервативи, які ти маєш знати.

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