У меня было много вопросов, но первый — буду ли я жить? Сильная история Елены, которая живет с ВИЧ

Треть инфицированных ВИЧ в Украине — женщины. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья за октябрь прошлого года. В нашем материале ты узнаешь, как это, жить с ВИЧ. О своем опыте, трудностях и стереотипах рассказала координатор БО Позитивні жінки Елена Щепелева.

Жить с ВИЧ: опыт людей, которые живут с болезнью

Историей Елены поделилось издание The Village. Елене — 44 года, она переселенка из Луганской области. Женщина рассказала свою историю инфицирования, о трудностях на пути и помощь другим.

ВИЧ — это инфекционное заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита. ВИЧ передается через кровь и другие биологические жидкости во время полового контакта, беременности, родов и кормления грудью.

Сейчас также смотрят

Кстати, мы подробно рассказывали, что такое ВИЧ и СПИД.

Елена не знала, что инфицирована ВИЧ от своего мужа, который, как оказалось потом, употреблял наркотики. Она родила здорового ребенка. Когда женщина узнала о зависимости мужа, ушла от него с 11-месячным малышом на руках.

Елена предполагает, что не знала о своем диагнозе около 12 лет. Во время лечения рецидива двусторонней пневмонии в 2015 году инфицирование обнаружили врачи. В то время вирус развился до четвертой, терминальной стадии — СПИДа, который угрожал жизни.

— Роды у меня принимала мама мужа, она гинеколог. А его отец преподавал в медицинской академии, где я училась. Когда они узнали, что их сын наркоман, то сказали: если об этом кто-то узнает, то моя медицинская карьера закончена, — рассказывает Елена.

В то время супруги проживали в Екатеринбурге. Ситуация с инфицированными там была серьезная. Женщина рассказывает, что там часто можно было увидеть людей, которые употребляли наркотики и имели ВИЧ. Поэтому Елена решила, что ребенок не должен жить в таких условиях и переехала в Луганскую область.

Мужу она сказала, что едет сменить фото в паспорте, но с тех пор не вернулась.

У меня было много вопросов, но первый — буду ли я жить?

— Я познакомилась с мужчиной, нашла работу. В 2014 году мой сожитель начал служить в ВСУ, а я начала заниматься волонтерством. Тогда стала замечать, что у меня постоянно ОРВИ, кашель, но я не беспокоилась — было трудно не простудиться, когда ездишь под обстрелами и приходится лежать в кюветах с водой.

В августе следующего года Елена узнала, что ВИЧ-положительна. Тогда она чувствовала высокую температуру, лихорадку, сильную слабость. Врачи обнаружили двустороннее воспаление легких. Позже оказалось, что это пневмоцистная пневмония.

Врачи проводили множество исследований, но диагностировать ВИЧ смогли почти через месяц.

У меня было много вопросов. Как сказать сыну? Не инфицирован ли он? Как сказать своему партнеру? Но первый вопрос — буду ли я жить? — Вспоминает Елена.

Врач спросил, хочет ли женщина жить, если ответ “да” — необходима была антиретровирусная терапия. Елена чувствовала отчаяние и вину, ведь жила с новым мужчиной, планировала беременность и не знала о своем диагнозе.

В этот момент в жизни Елены начались проблемы. Она не знала, как рассказывать о своем статусе. Когда Елена рассказала мужу о вероятности заражения, он расплакался и отказался тестироваться. Он упрекал ее, мол “где ты нагуляла болезнь”.

Муж избивал меня, выгонял из дома, забирал деньги, которые присылали родители на лечение. Он угрожал, что расскажет всем, что я “СПИДозная”, что меня выгонят с работы, — рассказывает Елена.

Когда он узнал, что тоже инфицирован, начал биться головой о деревья рядом с больницей, обзывать женщину, позорить ее перед соседями. Елена ушла от мужа. После этого он избил ее, женщина оказалась в больнице.

Там она увидела флаер с номером и именем Вера. Елена позвонила и рассказала обо всем — инфицировании, домашнем насилии, что ей некуда идти. Ее пригласили на групповую терапию. Люди делились собственными историями, и женщине стало легче.

Боялась, что сын тоже инфицирован

Бывший продолжал напоминать о себе — рассылал всем диагноз Елены, угрожал инфицировать ее сына, избивал женщину, рассказал ее родителям о вирусе.

Сама я раскрыла свой статус только сыну, ему было 12 лет. Он спросил меня: “Мама, а ты останешься жива? Мне будет тяжело без тебя, я тебя люблю”.

Елена не могла решиться сделать тест ребенку. Но сын посмотрел в YouTube инструкцию и сделал его сам. Тест был отрицательным. Затем это подтвердили врачи. Сейчас женщина лечится, регулярно сдает анализы и ходит к врачам.

Терапия дала возможность жить полноценной жизнью. Сейчас она может не использовать презервативы для полового акта, ведь вирусная нагрузка стала низкой. Ее недостаточно, чтобы кого-то инфицировать. Елена может рожать здоровых детей и кормить их грудью.

Елена почувствовала, что хочет помогать людям с ВИЧ. Она ходила к психологу, работала с наркозависимыми. Затем стала координатором ВИЧ-инфицированных женщин. Елена противодействует дискриминации в данной области.

— Я думала, что инфицироваться могут только люди, которые употребляют наркотики и имеют безответственное сексуальное поведение. Но сейчас понимаю, что кто-то из них совершил ошибку, а кто-то просто не знает, как в правильном русле развернуть свою жизнь.

От ВИЧ никто не застрахован, — говорит женщина. Самое главное — не осуждать человека, который тебе открылся, не расспрашивать о случае инфицирования. Важно поддержать, выслушать и обнять.

Ранее мы рассказывали о проекте, который поможет быстро и конфиденциально пройти тестирование на ВИЧ.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!