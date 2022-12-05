От бизнеса осталось четыре швейных машинки и немного ткани: история харьковчанки, которая смогла восстановить свое предприятие

Вместе с мужем Юлия Штаер имела большое швейное предприятие по изготовлению одеял, подушек и постельного белья.
Однако сразу в первый день полномасштабной войны населенный пункт, где находилось производство, оккупанты захватили, а детище Юлии — полностью уничтожили. Разбомбили помещение, а также сожгли оборудование, материалы и готовую продукцию.
Муж Юлии добрался до того, что осталось после пожара, месяц назад, только после того, как освобожденную территорию разминировали. Он остался дома. А женщина с тремя детьми вынуждена была убегать на Закарпатье от бомбардировок и обстрелов.
Юлия добавляет, что в Харькове было еще и небольшое ателье. Оттуда перевезла в Мукачево четыре швейных машинки и немного ткани. Это все, что уцелело. Нашла помещение и принялась за работу.
Мы релоцировали сюда бизнес, чтобы как-то поддерживать и своих работников, и самим не закиснуть. Кроме того, нужно платить налоги.
Мы релоцировали сюда бизнес, чтобы как-то поддерживать и своих работников, и самим не закиснуть. Кроме того, нужно платить налоги.
До полномасштабной войны на ее разрушенной фабрике работало около 100 человек. Шили белье и домашний текстиль, халаты и полотенца для лучших отелей Украины. В настоящее время на восстановленной фирме есть пять работников, которые переехали сюда из Харькова.
Одна из работниц делится, что это место — ее душа, поэтому не думала ни минуты, когда появилось предложение вернуться к работе именно у Юлии.
Кроме того, это швейное предприятие не только переехало и возобновило работу на новом месте, но и начало отшивать новую коллекцию одежды для сна и отдыха.
Основательница делится, что по себе знает, как иногда не хватает домашнего уюта, поэтому старается дарить его другим. Также Юлия мечтает вернуться в мирный Харьков и увидеть в родной стране немало туристов, которые помогут восстановиться нашей экономике.
Думаю, что многие со всего мира захотят посмотреть на этих мужественных людей, которые смогли побороть такого врага.
Думаю, что многие со всего мира захотят посмотреть на этих мужественных людей, которые смогли побороть такого врага.
В современном мире женщины могут реализовать себя практически во всех областях. Многие становятся успешными бизнесвумен и открывают свое дело. Но 24 февраля все изменило, поэтому многим пришлось начинать все с начала. Читай истории женщин-предпринимателей, чей бизнес пострадал во время войны.
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