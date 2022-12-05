От бизнеса осталось четыре швейных машинки и немного ткани: история харьковчанки, которая смогла восстановить свое предприятие

Вместе с мужем Юлия Штаер имела большое швейное предприятие по изготовлению одеял, подушек и постельного белья.

Однако сразу в первый день полномасштабной войны населенный пункт, где находилось производство, оккупанты захватили, а детище Юлии — полностью уничтожили. Разбомбили помещение, а также сожгли оборудование, материалы и готовую продукцию.

Муж Юлии добрался до того, что осталось после пожара, месяц назад, только после того, как освобожденную территорию разминировали. Он остался дома. А женщина с тремя детьми вынуждена была убегать на Закарпатье от бомбардировок и обстрелов.

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Юлия добавляет, что в Харькове было еще и небольшое ателье. Оттуда перевезла в Мукачево четыре швейных машинки и немного ткани. Это все, что уцелело. Нашла помещение и принялась за работу.

Мы релоцировали сюда бизнес, чтобы как-то поддерживать и своих работников, и самим не закиснуть. Кроме того, нужно платить налоги.

До полномасштабной войны на ее разрушенной фабрике работало около 100 человек. Шили белье и домашний текстиль, халаты и полотенца для лучших отелей Украины. В настоящее время на восстановленной фирме есть пять работников, которые переехали сюда из Харькова.

Одна из работниц делится, что это место — ее душа, поэтому не думала ни минуты, когда появилось предложение вернуться к работе именно у Юлии.

Кроме того, это швейное предприятие не только переехало и возобновило работу на новом месте, но и начало отшивать новую коллекцию одежды для сна и отдыха.

Основательница делится, что по себе знает, как иногда не хватает домашнего уюта, поэтому старается дарить его другим. Также Юлия мечтает вернуться в мирный Харьков и увидеть в родной стране немало туристов, которые помогут восстановиться нашей экономике.

Думаю, что многие со всего мира захотят посмотреть на этих мужественных людей, которые смогли побороть такого врага.

В современном мире женщины могут реализовать себя практически во всех областях. Многие становятся успешными бизнесвумен и открывают свое дело. Но 24 февраля все изменило, поэтому многим пришлось начинать все с начала. Читай истории женщин-предпринимателей, чей бизнес пострадал во время войны.

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