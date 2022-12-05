Рассказы

От бизнеса осталось четыре швейных машинки и немного ткани: история харьковчанки, которая смогла восстановить свое предприятие

Светлана Ковбица 05 декабря 2022, 09:00
Юлія Штаєр
Фото: Instagram

Больше новостей
Волонтерство
Как стать волонтером в Украине: что нужно для того, чтобы помогать армии в тылу
У разі блекауту призупинять планові операції та госпіталізації
Остановят операции и госпитализацию? Как будут работать больницы в случае блэкаута
торт мурашник
Приготовить сможет даже ребенок: простой рецепт торта Муравейник с непревзойденным вкусом
Україна повертається до стабілізаційних відключень світла
Некоторые регионы Украины возвращаются к стабилизационным отключениям света — где найти графики
Смотреть больше

Материалы по теме

Волонтерство
Как стать волонтером в Украине: что нужно для того, чтобы помогать армии в тылу
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Реабілітація бійців
Уже 30 военных вернулись домой! Как испанцы лечат раненых воинов ВСУ
Куп'янськ
Купянский район — фактически линия фронта! Как эвакуируют людей из-под плотных обстрелов

Видео
Україна повертається до стабілізаційних відключень світла

Некоторые регионы Украины возвращаются к стабилизационным отключениям света — где найти графики
0:04:40
Освітні проблеми українських дітей за кордоном
Наблюдение программы и забывание родного языка — образовательные проблемы украинских детей за границей
0:03:33
Реабілітація бійців
Уже 30 военных вернулись домой! Как испанцы лечат раненых воинов ВСУ
0:04:00
Куп'янськ
Купянский район — фактически линия фронта! Как эвакуируют людей из-под плотных обстрелов
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 5 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:31
Мобільний центр допомоги
Мобильный центр Надія в дії — бесплатная медицинская помощь в Мукачево
0:02:50
Обстріл Вільнянська 17 листопада: меморіал на місці руїн
Самостоятельно сделали мемориал родным там, где россияне забрали десять жизней — репортаж из Вольнянска
0:02:50
Як елітні коні ледве вижили
Едва не убили все поголовье: как элитные лошади выжили после вражеской атаки ракетами С-300
0:04:02
Давидів Брід
Люди не выходили из подвалов месяцами: как жил под российской оккупацией ныне освобожденный Давыдов Брод
0:03:52
Родичі українських військовополонених передали рушник Папі Римському
Символ надежды и просьбы о помощи — родственники военнопленных передали вышитый рушник Папе Римскому
Больше видео
історії дітей
Читать дальше
История детей украинских героев, у которых Россия забрала все. Как помочь малышам

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь