Від бізнесу лишилось чотири швейні машинки й трохи тканини: історія харків’янки, яка змогла відновити своє підприємство

Разом з чоловіком Юлія Штаєр мала велике швейне підприємство з виготовлення ковдр, подушок та постільної білизни.

Однак одразу в перший день повномасштабної війни населений пункт, де знаходилось виробництво, окупанти захопили, а дітище Юлії — вщент знищили. Розбомбили приміщення, а також спалили обладнання, матеріали та готову продукцію.

Чоловік Юлії дістався на згарище місяць тому, лише після того, як звільнену територію розмінували. Він залишився вдома. А жінка з трьома дітьми змушена була тікати на Закарпаття від бомбардувань та обстрілів.

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Юлія говорить, що у Харкові мала ще й невелике ательє. Звідти перевезла до Мукачева чотири швейні машинки й трохи тканини. Це все, що вціліло. Знайшла приміщення і взялася за роботу.

Ми релокували сюди бізнес для того, щоб якось підтримувати і своїх працівників, і самим не закиснути. Крім того, потрібно сплачувати податки.

До повномасштабної війни на її зруйнованій фабриці працювало майже 100 осіб. Шили білизну та домашній текстиль, халати й рушники для найкращих готелів України. Нині на відновленій фірмі є п’ять працівників, які переїхали сюди з Харкова.

Одна з робітниць ділиться, що це місце — її душа, тому не думала ані хвилини, коли з’явилась пропозиція повернутись до роботи саме у Юлії.

Крім того, це швейне підприємство не лише переїхало та відновило роботу на новому місці, а й почало відшивати нову колекцію одягу для сну та відпочинку.

Засновниця ділиться, що по собі знає, як іноді не вистачає домашнього затишку, тому прагне його дарувати іншим. Також Юлія мріє повернутися до мирного Харкова та побачити в рідній країні чимало туристів, які допоможуть відновитись нашій економіці.

Думаю, що багато хто з усього світу захоче подивитися на цих мужніх людей, які змогли побороти такого ворога.

Чимало українок через повномасштабну війну були вимушені покинути рідні домівки, коханих чоловіків, улюблену роботу чи бізнес, який вибудовували та плекали довгі роки. Читай історії українських жінок, які знайшли в собі сили, щоб боротися з обставинами.

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