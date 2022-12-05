Розповіді

Від бізнесу лишилось чотири швейні машинки й трохи тканини: історія харків’янки, яка змогла відновити своє підприємство

Світлана Ковбиця 05 Грудня 2022, 09:00
Юлія Штаєр
Фото: Instagram

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