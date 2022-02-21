10 тысяч рублей и “отпуск” в Ростове: жительница Луганска о том, что на самом деле происходит в городе

На прошлой неделе власти самопровозглашенных республик объявили о “массовой эвакуации” населения в Россию. По их словам, все из-за якобы угрозы нападения со стороны Украины.

Конечный пункт назначения – соседняя Ростовская область. Несмотря на то, что чиновники в трех ее муниципалитетах были даже не в курсе такой перспективы.

Украина же выразила свою позицию четко и категорично, а наступление на территорию непризнанных республик не планируется.

В свою очередь жители Луганска и Донецка, оставшиеся у себя дома, еще когда все начиналось, продолжают балансировать между правдой и фейковыми новостями.

Что на самом деле происходит в городе, жительница Луганска рассказала BBC.

Женщина рассказывает, что весь вечер в прошлую пятницу друзья писали ей, чтобы поделиться новостями и своими размышлениями по поводу их. Отправляли множество фото очередей возле банкоматов и ажиотажа на заправках.

Среди знакомых желающих эвакуироваться нет. Кто-то понимает, что все рассказы о наступлении неправдивы. Кому-то на то, чтобы уехать, куда бы им хотелось, не хватает моральных сил или банально — средств. Разговоры продолжались до ночи.

Ночью, в 00:19, прогремел мощный взрыв, пылало зарево, дребезжали стекла, а затем выключили электроэнергию.

Женщина рассказывает, что тогда сразу вспомнился взрыв газопровода, который произошел несколько лет назад. Звук был похожий.

Тогда этот случай назвали терактом, а неизвестные в штатском ходили и все время что-то расспрашивали. На этот раз объяснение то же самое, а затем тишина, растянувшаяся до выходных. Однако учебу для детей в субботу все же отменили.

То ли от взрывов, то ли от собственных переживаний, но 55 человек таки решились уехать. По крайней мере, так сообщили местные новости.

В сети жители территории, которые, как и все в наше время, решили спасаться юмором, начали шутить, что, видимо, люди просто поехали за обещанными деньгами.

Возможно, 10 тысяч рублей для них – достаточная компенсация за такой жизненный опыт и потерю дома.

Как реагируют на отъезд работодатели? По словам женщины, они не против. Отпускают всех желающих, стоит только написать заявление на отпуск.

Сразу по подразделениям сообщили, что можно ехать, но только с понедельника, написав заявление на отпуск в отделе кадров.

Правила эвакуации тоже назвали жителям простые: иметь только документы и их ксерокопии. Особенно важно захватить запас еды и теплых вещей, потому что роскошных выплат надолго не хватит.

Однако эвакуируют далеко не всех. Так, например, мужчин призывного возраста из псевдореспублик никуда отпускать не собираются. Так что женщины и дети тоже остаются на месте.

Некоторые действительно выбирают бегство, украинские бойцы же даже от воспоминаний своих не прячутся. Виталий Запека отдал войне много сил, но унес с собой историю и написал книгу для внучки, чтобы у нее было светлое и мирное будущее.