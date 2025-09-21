В Германию в 101 год: как бабушка-путешественница отправилась за мечтой

Возраст — точно не преграда для путешествий. Это доказывает история женщины из Павлограда, которая захотела навестить родственников в Германии в возрасте 101 года.

В Миграционной службе Днепропетровской области рассказали о бабушке, которая пришла в ближайшее отделение ведомства в Павлограде, чтобы оформить загранпаспорт. Хотя она живет одна, но перед мечтой не остановилась.

Готовится к поездке в Германию в 101 год: история женщины из Павлограда

На днях в отдел №15 миграционной службы в Павлограде для оформления загранпаспорта обратилась женщина 1924 года рождения.

Бабушка проживает одна, но изъявила желание уехать в Германию к своим родственникам. Соседи, заботящиеся о ней в повседневной жизни, с пониманием отнеслись к ее планам и помогли решить вопрос.

Они сопровождали женщину в ближайший отдел ДМС. Работники службы с уважением и вне очереди оформили ей загранпаспорт.

Заметим, что подобные истории встречаются в миграционной службе довольно часто. К примеру, весной этого года в Тернопольской области 72-летний мужчина получил свой первый паспорт гражданина Украины.

Нередко у граждан Украины, которые имели паспорта гражданина бывшего СССР образца 1974 года, нет новых документов образца 1994 года.

Мужчина смог получить новый паспорт на основании судебного решения по установлению факта постоянного проживания на территории Украины.

Доброта неравнодушных часто помогает пожилым людям. Мы рассказывали, как один пост в соцсетях помог бабушке распродать все травяные чаи.

