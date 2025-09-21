До Німеччини у 101 рік: як бабуся-мандрівниця вирушила за мрією

Вік — точно не перепона для подорожей. Це доводить історія жінки з Павлограда, яка захотіла відвідати родичів у Німеччині у віці 101 року.

У Міграційній службі Дніпропетровської області розповіли про бабусю, яка прийшла до найближчого відділення відомства у Павлограді, щоб оформити закордонний паспорт. Хоч вона живе одна, але перед мрією не зупинилась.

Готується до поїздки в Німеччину в 101 рік: історія жінки з Павлограда

Днями до відділу №15 міграційної служби в Павлограді для оформлення закордонного паспорта звернулась жінка 1924 року народження.

Бабуся проживає одна, але виявила бажання поїхати в Німеччину до своїх родичів. Сусіди, які піклуються про неї в повсякденному житті, з розумінням поставились до її планів та допомогли розв’язати питання.

Вони супроводили жінку до найближчого відділу ДМС. Працівники служби з повагою та поза чергою оформили їй закордонний паспорт.

Зауважимо, що подібні історії трапляються в міграційній службі доволі часто. Наприклад, навесні цього року у Тернопільській області 72-річний чоловік отримав свій перший паспорт громадянина України.

Нерідко громадяни України, які мали паспорти громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року, не мають нових документів зразка 1994 року.

Чоловік зміг отримати новий паспорт на підставі судового рішення про встановлення факту постійного проживання на території України.

