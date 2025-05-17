Чай тітоньки Марії: як один пост допоміг бабусі розпродати усі трави

Звичайна зустріч біля столичної станції метро Житомирська обернулася надихаючою історією підтримки та людяності завдяки силі соціальних мереж.

Альона Марченко, прямуючи у справах, звернула увагу на літню жінку, яка продавала акуратно розкладені пакетики з трав’яними чаями.

Зацікавившись, Альона підійшла до її скромного прилавка, і так почалася ще одна зворушлива історія допомоги, яку подарував онлайн-простір. Деталі цієї доброї справи розповіли ШоТам.

Історія чаїв пані Марії

Альона, родом із Шостки, зізнається, що з дитинства знайома з цілющою силою трав і сама не раз збирала липовий цвіт у рідному місті.

Тому, побачивши стареньку з духмяними зборами, вона одразу відчула особливу симпатію до її праці.

— Я, їхній ідеальний покупець, бо обожнюю такі чаї. Підійшла запитати ціну, а виявилося — всього 20 гривень за пакетик! Це ж справжня знахідка! Я взяла п’ять пачок і заплатила вдвічі більше, — поділилася Альона.

Інтуїція підказала жінці, що за цим скромним продажем стоїть нелегка доля, і пані Марія потребує підтримки.

Не вагаючись, Альона сфотографувала бабусю та, вже спускаючись в метро, написала короткий пост у Threads.

За її словами, вона опублікувала повідомлення та закрила додаток, а ввечері з подивом виявила, що її публікація стала вірусною.

Люди активно писали, висловлюючи бажання придбати чаю, а деякі навіть просили купити для них і відправити поштою.

Альона, зворушена такою реакцією, вирішила підтримати старання пані Марії й кілька разів поверталася до її прилавка.

Особливість у тому, що вона торгує дуже рано — з пів на сьому ранку, і часто вже о дев’ятій її немає.

Тому Альона купує чаї не лише для себе, а й на прохання інших, і запитів назбиралося вже, мабуть, з десяток-двадцять.

Щоб хоч трохи допомогти пані Марії, Альона дає за кожен пакетик не 20, а 30 гривень. Бабуся спочатку відмовляється від зайвих грошей, тому жінка просто дає більше і не бере решти.

Я розумію, що стільки праці точно не може коштувати 20 гривень. В аптеках подібні трав’яні збори продають значно дорожче, часом і понад 100 гривень, — зазначає Альона.

Асортимент пані Марії вражає різноманітністю: липа, меліса, ожина, малина, кульбаба, любисток, кропива, жасмин, цвіт глоду — усі ці пахучі трави жінка дбайливо збирає у Брусилівському районі. Нещодавно вона почала готувати й сосновий збір.

Тепер завдяки щирому посту Альони Марченко, ароматні чаї від пані Марії купують не лише кияни, а й жителі з різних куточків України.

Сама пані Марія, за словами Альони, про себе розповідає небагато — соромиться і трохи ніяковіє від такої несподіваної уваги.

Проте вона знає, що її чаї тепер замовляють з усієї країни, і безмежно вдячна за таку підтримку.

Вона каже, що молитиметься за нас. У неї аж сльози на очах виступають. Чесно кажучи, вона не розуміє, як таке взагалі можливо, — ділиться Альона.

Користувачі Threads надзвичайно тепло відгукнулися на історію пані Марії — допис зібрав понад 43 тисячі переглядів і майже 2 тисячі вподобайок.

Альона навіть одного разу зустріла біля її прилавка дівчину, яка дізналася про бабусю з її публікації.

У коментарях люди активно пропонували організувати доставку в інші міста, висловлювали бажання придбати чаю та дякували Альоні за її чуйність.

Завдяки розголосу значну частину заготовлених пані Марією чаїв вже розкупили.

Чай тітоньки Марії: як один пост допоміг бабусі розпродати усі трави / 2 Фотографії

— Звісно, в магазинах можна знайти безліч варіантів чаїв на будь-який смак. Але тут для мене важливий принцип підтримки своїх — мені цінно підтримати наших людей і зробити так, щоб кошти залишалися всередині країни, — підкреслює Альона.

Жінка періодично навідується до пані Марії, тому й надалі приймає замовлення на її трав’яні збори — написати їй можна в особисті повідомлення або залишити коментар під її постом у Threads.

А якщо ти буваєш біля метро Житомирська, не промини прилавок пані Марії — обери собі запашний та корисний чай і підтримай щиру працю літньої жінки.

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